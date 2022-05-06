«Переворот происходит». Фигурное катание изменится до неузнаваемости из-за новых правил

Обновление правил в любом виде спорта — процесс трудоёмкий, но, похоже, в ISU решили иначе и пошли по простому пути. Введённые чиновниками требования во многом облегчат задачу как спортсменам, так и судьям, но вместе с тем поставят под удар тех, кто готов много работать и двигать дисциплину вперёд.

Заслуги девочек Тутберидзе теперь не оценят, зато любой промах будет отражён в оценках. С танцами же на льду всё ещё печальнее — вид может оказаться на грани вымирания.

И дело даже не в прыжках, которых в танцах не было испокон веков.

В ISU вынуждают спортсменов облегчать программы

Межсезонье в фигурном катании в самом разгаре. Пока спортсмены уезжают в заслуженные отпуска, чиновники продолжают работать и ведут подготовку к стартам в новом соревновательном году. В Международном союзе конькобежцев всерьёз занялись адаптацией старых правил и ввели несколько существенных изменений.

Судьи получили установку более строго относиться к уровням сложности на различных элементах. Например, в дорожках шагов большее внимание станут уделять количеству и разнообразию нестандартных и трудных в исполнении комбинаций. При этом введено ограничение на повторы сочетаний шагов и поворотов повышенной сложности — в двух местах программы это возможно лишь один раз.

Яркой иллюстрацией новой политики является то, что во вращениях будут засчитывать либо сложный заход, либо выход — получить бонусы и за то, и за другое не получится. По сути, это облегчает задачу многим спортсменам, которые не привыкли исполнять элементы на максимуме, но также это ударит по тем, кто всегда строит программы с необычным хореографическим рисунком. Очевидно, что в группе Этери Тутберидзе, где все фигуристы славятся нестандартными танцевальными переходами и заходами на прыжки, придётся пересмотреть свои принципы, ведь усилия атлетов не будут отмечены дополнительными баллами.

Новые требования ударят по фигуристкам Тутберидзе?

Насторожиться воспитанникам «Хрустального» придётся и из-за перемен в шкале оценивания GOE. В ISU добавили штрафные пункты надбавок за смену ребра между прыжками в каскаде. Снижения будут варьироваться от -1 до -2 баллов. В подобном уличали Камилу Валиеву, техника которой вызывает вопросы у западных специалистов. Они замечали «перетяжку» у фигуристки, забывая, что строение её тела (очень длинные ноги) создаёт оптическую иллюзию и усиливает ощущение, что ученица Тутберидзе намеренно тормозит процесс исполнения второго прыжка в каскаде, чтобы успеть сменить ребро.

«У Камилы достаточно длинные рычаги от природы, она пока замахнётся, это и будет оттяжка и накат, поэтому можно дойти до абсурда в этом копании. Думаю, даже если с помощью этих новых поправок Камиле отметят в каскаде неправильный ритм и что-то снизят, это существенно ни на что не повлияет, отрыв слишком большой», — профессиональный комментарий по этому поводу дала заслуженный тренер Инна Гончаренко, также заявившая, что российские фигуристки прыгают качественно, не касаясь ногой льда, что также теперь является ошибкой.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такое случается крайне редко при выполнении каскадов ультра-си, к ним относится комбинация лутц-риттбергер. Поскольку старт второго элемента происходит практически с места, фигуристу очень трудно набрать высоту и скорость крутки, чтобы удачно сделать многооборотный прыжок, — тогда-то атлет и может украдкой перенести вес на свободную ногу, чтобы улучшить опору. Из известных спортсменов под нынешние санкции попадают Анна Щербакова и Юма Кагияма. При этом надо отметить, что у олимпийской чемпионки серьёзных недочётов в технике замечено не было, чего нельзя сказать о японском одиночнике, у которого были проблемы с его коронным каскадом флип-риттбергер.

Последнее, но не самое важное изменение: штрафовать теперь будут и за плохой отрыв ото льда. Это ситуация, когда на зубцовых прыжках спортсмен отталкивается ребром, при этом исполняя лишний оборот на льду. Подобная ошибка довольно распространена в фигурном катании — даже в штабе Тутберидзе есть те, кого обвиняют в плохой технике (недавно шквал критики обрушился на юную Алису Двоеглазову, прыгнувшую на тренировке четверной лутц), — но до этого момента её предпочитали игнорировать.

Прыжки в танцах на льду — что это и как будет выглядеть?

Несмотря на весомые перемены в одиночных видах, настоящая революция готовится в танцах на льду. Новый хореографический элемент, доступный спортсменам, называется «прыжки с помощью ассистирующего партнёра». На первый взгляд, эта комбинация противоречит исконным традициям данной дисциплины, однако это не совсем так. Атлетам будет предложено исполнять серию из трёх прыжков, не более полутора оборотов. Из ограничений: не более трёх шагов между элементами, а время отрыва на каждом из них — в пределах трёх секунд.

Переживать за то, что танцы на льду канут в лету в том виде, в котором мы знаем их сейчас, не стоит. Бетина Попова объяснила, что такие прыжки уже присутствовали в программах фигуристов на входах и выходах с поддержек. Подтвердил это и Александр Жулин, порадовавшийся, что такая «фишка» теперь будет оцениваться арбитрами. О том, что прыжки не будут обязательным элементом, а выступят лишь как опциональное дополнение к хореографическому рисунку, высказалась Анастасия Скопцова, добавив, что никакого сходства с одиночным и парным катанием у танцоров не будет.

«Нет-нет-нет, это всё ерунда. Эти прыжки опциональны. Если бы это были описанные прыжки — лутц, тулуп, флип, сальхов, аксель — то, наверное, стоило бы ещё задуматься. Думаю, это как-то будет всё модифицироваться, но прыжков в танцах на льду, я уверена, не будет. Я имею в виду те прыжки, которые мы знаем — тройные, четверные лутцы, тулупы, аксели и так далее. Я не знаю, что должно произойти для этого, учитывая, что в ISU, как мне кажется, вообще хотят снизить значимость прыжков в одиночном катании», — сказала спортсменка в интервью Sport24.

Танцорам станет проще скрывать низкий уровень катания

Тем не менее повод для тревоги у танцоров есть: тот факт, что в мастерах убрали паттерн-часть, говорит о том, что фигурное катание изменится до неузнаваемости. Глобальная проблема, связанная с этим нововведением, заключается в том, что без «школы» дуэтам будет проще скрывать недочёты в технике и скольжении. Атлеты смогут выбирать наиболее удобные элементы и перестанут отрабатывать те, которые у них «проседают». С точки зрения фигуристов, это облегчает им задачу, но вместе с тем общий уровень танцев на льду заметно понизится.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Самое интересное в другом: вы все заинтересовались прыжками, а переворот происходит в ритм-танце. Я не назову это страшным, но для меня как для ученика Светланы Львовны Алексеевой, которая всегда была приверженцем азов фигурного катания, школы, базы… Мы каждое межсезонье делаем базовые упражнения: раньше ведь была школа, эти кружочки, след которых объезжаешь коньком. Был целый вид, который оценивали.

В фигурном катании ведь можно что угодно завуалировать: в произвольном танце, ещё где-то можно что-то скрыть постановкой, костюмами, ещё чем-то. Но когда пары все как один начинают делать одни и те же шаги в одних и тех же позициях, сразу видна разница, сразу видно, кто умеет держать позицию, а кто — нет, сразу видно, кто скользит. Это сразу отличало тех, кто действительно хорошо катается», — посетовала относительно новых правил Скопцова.

Эффективность решений ISU или её отсутствие будет заметна только по прошествии некоторого времени, но на данный момент кажется, что очередные требования к элементам не совсем адекватны и нанесут больше урона спортсменам, чем пользы.