Выбираем секс-символ нашего фигурного катания! У Алексея Ягудина уже есть кандидат

В текущем сезоне мужское одиночное катание считают в России самым интересным видом: на каждом этапе Гран-при именно у парней наблюдалась высочайшая конкуренция: они рисковали и прыгали разные четверные, а результаты получились во многом непредсказуемыми и сенсационными.
Уверены, что в этом рейтинге всё тоже будет непредсказуемо, а может, и сенсационно! Потому что — это не шутка — мы предлагаем вам выбрать самого сексуального одиночника России из 12 кандидатов. Пока негласное звание стараниями Алексея Ягудина принадлежит Макару Игнатову — но вдруг вы решите иначе?
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Евгений Семененко (19 лет)
Благодаря Жене мы все выучили значение слова «Айдол». А он такой и есть — заставит каждую девушку в «Мегаспорте» кричать от восторга, а затем мило помашет плюшевой тюленьей лапкой и окончательно покорит сердце. А если чего-то всё же не хватило — увлекательно расскажет о каждом из позвонков и приправит это всё красивыми латинскими названиями.
«Клёвый, яркий, живой», — так говорил о Жене Алексей Ягудин, и он несомненно прав. За пару сезонов этот фигурист превратился в невероятного красавца, потрясающе раскрылся на льду и за его пределами, дальше — только вперёд!
Дмитрий Алиев (23 года)
Вы же видели эту выправку в мундире с эполетами для олимпийского «Маскарада»? Конечно, видели — и поэтому Дмитрия легко представить на балу или императорском приёме. Все манеры для этого есть!
В лирических программах он преображается и частенько заставляет поклонниц пустить слезу. А этот показательный под «Седьмой лепесток» — кто не подпевал строчкам в припеве: «А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях»?
Марк Кондратюк (19 лет)
Его выбрала Александра Трусова — разве этого факта недостаточно?! Марк — человек творческий: пишет стихи (даже выпустил свой сборник), занимается живописью, коллекционирует пластинки и старинные книги. Обаятелен и привлекателен!
А ещё он любит удивлять. На катке Марк постоянно импровизирует, никогда не знаешь, чего от него ждать в прокате. То же самое со сменой имиджа — из-за одной его причёски уже был разбит об лёд один магнитофон.
Макар Игнатов (22 года)
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Макара секс-символом российского фигурного катания, когда представлял участников Кубка Первого канала. Сам фигурист явно стесняется этого определения.
«Да как бы я на него посмотрел, пытаясь сказать взглядом: «Ну хватит, ну не надо уже, ну хорош». Мне неловко. В первую очередь я спортсмен, и у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания. Не то чтобы меня такие слова выбивали из колеи, но некомфортно», — скромничал Игнатов.
Но точно ли ему стоит смущаться? Макар высок для одиночника (его рост — больше 180 сантиметров) и смотрится на льду только выигрышнее — как скручивая сложнейший четверной риттбергер, так и работая с залом во время сложной хореодорожки.
Пётр Гуменник (20 лет)
Умный, стильный, харизматичный — всё это про Петю. Как-то ему подарили торт на день рождения с надписью «Top everywhere», и вот кто действительно везде в топе. Чётко вбивает в лёд каждый свой квад и при этом не забывает завораживать публику. А в какие костюмы его одевают! Каждый образ шикарно подчеркивает красоту.
За пределами льда Гуменник — будущий программист, который в свободное время не прочь и поиграть на пианино. А девушка Пети, по его словам, может быть и не фигуристкой.
Артур Даниелян (19 лет)
Те, кто видел танцы Артура в соцсетях, никогда этого не забудут. Медленные или зажигательные, но обязательно невероятно чувственные и эмоциональные — каждое движение фигуриста завораживает и вызывает трепет у его поклонниц.
Далеко не все одиночники славятся отличным владением телом, а Артур и вовсе штучный экземпляр. Он и сексуально бёдрами может подвигать, и корпусом эффектно поработать, и трюком необычным удивить. Да так, что в комментарии слетится целая стая девушек и забросает эмодзи в виде сердечек.
Глеб Лутфуллин (18 лет)
Этот парень только ворвался во взрослое одиночное катание, но уже имеет огромные амбиции и выделяется на фоне остальных. Стильно одевается, носит множество украшений и даже катается с ними — при этом ни кольца, ни серёжки ему совершенно не мешают. Даже помогают!
Покорить сердце можно и прокатом с четырьмя четверными, и огненным показательным номером — посмотрите на досуге, во что превратилась его короткая программа «Ва-банк» на шоу «Союз чемпионов». Точно не пожалеете.
Илья Яблоков (19 лет)
Яблоков проводит первый полноценный сезон среди взрослых, но покорить сердца любительниц фигурного катания он успел уже давно. Обаятельный спортсмен запомнился многим благодаря смелой выходке в «кисс-энд-край»: после проката Илья брал спонсорское мороженое и начинал есть его в ожидании оценок.
«Можно сказать, это моя фишка. Как-то обратил внимание, что мороженое лежит нетронутое, и решил попробовать. Было вкусно!» — признавался как-то фигурист.
К нашему удивлению, до сих пор ни одна фабрика мороженого не сделала Яблокова своим лицом, но мы уверены, что это когда-нибудь произойдёт, ведь и на льду Илья показывает крутые результаты.
Михаил Коляда (27 лет)
В программу «Белый ворон» влюбился весь мир, а вместе с постановкой влюблялись и в фигуриста. Неразговорчивый и основательный в жизни, на льду Михаил преображается: скольжение, балетные линии, работа рук — его катание завораживает, и отвести глаза от фигуриста просто невозможно. А показательный «Sway», где Миша флиртует с ареной и ловко обращается с пиджаком, раскрывает фигуриста с новой стороны.
Правда, в соцсетях Михаил не балует поклонниц своими фото. Но тем ценнее любая сделанная публикация – фанаток радует даже простая улыбка.
Андрей Мозалёв (19 лет)
Когда Андрей едет в «кораблике», демонстрируя невероятное скольжение, невольно примеряешь на него роль Грея из «Алых парусов». Кажется, любая девушка с удовольствием осталась бы ждать этого парня на берегу с заморских соревнований.
При этом он так тонко чувствует музыку и так мастерски передаёт всю палитру эмоций за три минуты проката, будто не профессиональный спортсмен, пропадающий на тренировках, а музыкант или лирик, не мыслящий жизнь без искусства.
Александр Самарин (24 года)
Надёжен, как настоящий мужчина! Воздушность, гибкость и грация на льду — это не про Александра: он катается под рок и другие «суровые» композиции, которые подчёркивают силу и харизму.
«Так не люблю хвалить мужчин. Но Сашка — мужчина и мое плечо», — говорит о фигуристе его тренер Светлана Соколовская. И ещё про длинный выезд с четверного лутца не забудем!
Алексей Ерохов (23 года)
После громкой юниорской карьеры с титулом на чемпионате мира бывший ученик Этери Тутберидзе наконец-то вернулся в российский топ! Алексей попал на подиум этапа Гран-при России и порадовал поклонниц. Ну не красавчик ли?
В этом топе Алексей — настоящий Мистер Скромность. «Не очень люблю вести социальные сети. Мне прямо некомфортно, когда я что-то выкладываю. Все время думаю: а может, надо было по-другому написать?» — отмечал он в интервью.
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