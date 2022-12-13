Выбираем секс-символ нашего фигурного катания! У Алексея Ягудина уже есть кандидат

В текущем сезоне мужское одиночное катание считают в России самым интересным видом: на каждом этапе Гран-при именно у парней наблюдалась высочайшая конкуренция: они рисковали и прыгали разные четверные, а результаты получились во многом непредсказуемыми и сенсационными.

Уверены, что в этом рейтинге всё тоже будет непредсказуемо, а может, и сенсационно! Потому что — это не шутка — мы предлагаем вам выбрать самого сексуального одиночника России из 12 кандидатов. Пока негласное звание стараниями Алексея Ягудина принадлежит Макару Игнатову — но вдруг вы решите иначе?

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»