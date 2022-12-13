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Выбираем секс-символ российского фигурного катания: рейтинг, голосование, Игнатов, Коляда, Кондратюк, Семененко, Алиев

Выбираем секс-символ нашего фигурного катания! У Алексея Ягудина уже есть кандидат
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
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Выбираем секс-символ фигурного катания
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Выбор из 12 прекрасных одиночников — за вами.

В текущем сезоне мужское одиночное катание считают в России самым интересным видом: на каждом этапе Гран-при именно у парней наблюдалась высочайшая конкуренция: они рисковали и прыгали разные четверные, а результаты получились во многом непредсказуемыми и сенсационными.

Уверены, что в этом рейтинге всё тоже будет непредсказуемо, а может, и сенсационно! Потому что — это не шутка — мы предлагаем вам выбрать самого сексуального одиночника России из 12 кандидатов. Пока негласное звание стараниями Алексея Ягудина принадлежит Макару Игнатову — но вдруг вы решите иначе?

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Рейтинг: выбираем секс-символа нашего фигурного катания!
Евгений Семененко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

Евгений Семененко (19 лет)

Благодаря Жене мы все выучили значение слова «Айдол». А он такой и есть — заставит каждую девушку в «Мегаспорте» кричать от восторга, а затем мило помашет плюшевой тюленьей лапкой и окончательно покорит сердце. А если чего-то всё же не хватило — увлекательно расскажет о каждом из позвонков и приправит это всё красивыми латинскими названиями.

«Клёвый, яркий, живой», — так говорил о Жене Алексей Ягудин, и он несомненно прав. За пару сезонов этот фигурист превратился в невероятного красавца, потрясающе раскрылся на льду и за его пределами, дальше — только вперёд!

Дмитрий Алиев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Дмитрий Алиев (23 года)

Вы же видели эту выправку в мундире с эполетами для олимпийского «Маскарада»? Конечно, видели — и поэтому Дмитрия легко представить на балу или императорском приёме. Все манеры для этого есть!

В лирических программах он преображается и частенько заставляет поклонниц пустить слезу. А этот показательный под «Седьмой лепесток» — кто не подпевал строчкам в припеве: «А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях»?

Марк Кондратюк
Фото: РИА Новости
3 место

Марк Кондратюк (19 лет)

Его выбрала Александра Трусова — разве этого факта недостаточно?! Марк — человек творческий: пишет стихи (даже выпустил свой сборник), занимается живописью, коллекционирует пластинки и старинные книги. Обаятелен и привлекателен!

А ещё он любит удивлять. На катке Марк постоянно импровизирует, никогда не знаешь, чего от него ждать в прокате. То же самое со сменой имиджа — из-за одной его причёски уже был разбит об лёд один магнитофон.

Макар Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Макар Игнатов (22 года)

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Макара секс-символом российского фигурного катания, когда представлял участников Кубка Первого канала. Сам фигурист явно стесняется этого определения.

«Да как бы я на него посмотрел, пытаясь сказать взглядом: «Ну хватит, ну не надо уже, ну хорош». Мне неловко. В первую очередь я спортсмен, и у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания. Не то чтобы меня такие слова выбивали из колеи, но некомфортно», — скромничал Игнатов.

Но точно ли ему стоит смущаться? Макар высок для одиночника (его рост — больше 180 сантиметров) и смотрится на льду только выигрышнее — как скручивая сложнейший четверной риттбергер, так и работая с залом во время сложной хореодорожки.

Пётр Гуменник
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

Пётр Гуменник (20 лет)

Умный, стильный, харизматичный — всё это про Петю. Как-то ему подарили торт на день рождения с надписью «Top everywhere», и вот кто действительно везде в топе. Чётко вбивает в лёд каждый свой квад и при этом не забывает завораживать публику. А в какие костюмы его одевают! Каждый образ шикарно подчеркивает красоту.

За пределами льда Гуменник — будущий программист, который в свободное время не прочь и поиграть на пианино. А девушка Пети, по его словам, может быть и не фигуристкой.

Артур Даниелян
Фото: Кузовлева Дарья, «Чемпионат»
6 место

Артур Даниелян (19 лет)

Те, кто видел танцы Артура в соцсетях, никогда этого не забудут. Медленные или зажигательные, но обязательно невероятно чувственные и эмоциональные — каждое движение фигуриста завораживает и вызывает трепет у его поклонниц.

Далеко не все одиночники славятся отличным владением телом, а Артур и вовсе штучный экземпляр. Он и сексуально бёдрами может подвигать, и корпусом эффектно поработать, и трюком необычным удивить. Да так, что в комментарии слетится целая стая девушек и забросает эмодзи в виде сердечек.

Глеб Лутфуллин
Фото: РИА Новости
7 место

Глеб Лутфуллин (18 лет)

Этот парень только ворвался во взрослое одиночное катание, но уже имеет огромные амбиции и выделяется на фоне остальных. Стильно одевается, носит множество украшений и даже катается с ними — при этом ни кольца, ни серёжки ему совершенно не мешают. Даже помогают!

Покорить сердце можно и прокатом с четырьмя четверными, и огненным показательным номером — посмотрите на досуге, во что превратилась его короткая программа «Ва-банк» на шоу «Союз чемпионов». Точно не пожалеете.

Илья Яблоков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

Илья Яблоков (19 лет)

Яблоков проводит первый полноценный сезон среди взрослых, но покорить сердца любительниц фигурного катания он успел уже давно. Обаятельный спортсмен запомнился многим благодаря смелой выходке в «кисс-энд-край»: после проката Илья брал спонсорское мороженое и начинал есть его в ожидании оценок.

«Можно сказать, это моя фишка. Как-то обратил внимание, что мороженое лежит нетронутое, и решил попробовать. Было вкусно!» — признавался как-то фигурист.

К нашему удивлению, до сих пор ни одна фабрика мороженого не сделала Яблокова своим лицом, но мы уверены, что это когда-нибудь произойдёт, ведь и на льду Илья показывает крутые результаты.

Михаил Коляда
Фото: Матросова Анастасия, «Чемпионат»
9 место

Михаил Коляда (27 лет)

В программу «Белый ворон» влюбился весь мир, а вместе с постановкой влюблялись и в фигуриста. Неразговорчивый и основательный в жизни, на льду Михаил преображается: скольжение, балетные линии, работа рук — его катание завораживает, и отвести глаза от фигуриста просто невозможно. А показательный «Sway», где Миша флиртует с ареной и ловко обращается с пиджаком, раскрывает фигуриста с новой стороны.

Правда, в соцсетях Михаил не балует поклонниц своими фото. Но тем ценнее любая сделанная публикация – фанаток радует даже простая улыбка.

Андрей Мозалёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

Андрей Мозалёв (19 лет)

Когда Андрей едет в «кораблике», демонстрируя невероятное скольжение, невольно примеряешь на него роль Грея из «Алых парусов». Кажется, любая девушка с удовольствием осталась бы ждать этого парня на берегу с заморских соревнований.

При этом он так тонко чувствует музыку и так мастерски передаёт всю палитру эмоций за три минуты проката, будто не профессиональный спортсмен, пропадающий на тренировках, а музыкант или лирик, не мыслящий жизнь без искусства.

Александр Самарин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Александр Самарин (24 года)

Надёжен, как настоящий мужчина! Воздушность, гибкость и грация на льду — это не про Александра: он катается под рок и другие «суровые» композиции, которые подчёркивают силу и харизму.

«Так не люблю хвалить мужчин. Но Сашка — мужчина и мое плечо», — говорит о фигуристе его тренер Светлана Соколовская. И ещё про длинный выезд с четверного лутца не забудем!

Алексей Ерохов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Алексей Ерохов (23 года)

После громкой юниорской карьеры с титулом на чемпионате мира бывший ученик Этери Тутберидзе наконец-то вернулся в российский топ! Алексей попал на подиум этапа Гран-при России и порадовал поклонниц. Ну не красавчик ли?

В этом топе Алексей — настоящий Мистер Скромность. «Не очень люблю вести социальные сети. Мне прямо некомфортно, когда я что-то выкладываю. Все время думаю: а может, надо было по-другому написать?» — отмечал он в интервью.

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