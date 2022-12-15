Пусть путёвки на международные турниры не разыгрываются, в Красноярске всё равно будет жарко.

Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?

С 22 по 24 декабря в Красноярске состоится чемпионат России — главный старт сезона, где болельщики впервые в сезоне увидят всех любимых фигуристов на одном льду соревнующимися. 21-го числа пройдёт торжественная жеребьёвка, а 25-го — лучшие участники выступят с показательными номерами. Долгожданное событие — ведь на этапах Гран-при гала-шоу не было!

К сожалению, нынешний чемпионат России не будет столь принципиальным, как предыдущие, ведь из-за международных санкций наши спортсмены не поедут на чемпионаты Европы и мира, а значит, и отбор не имеет смысла. Но золото национального первенства, взятое в конкуренции со всеми сильнейшими, по-прежнему престижно.

Список участников

Предварительный список уже опубликован. В одиночном катании к соревнованиям допущены по 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — 12 пар, в танцах на льду — 15 дуэтов.

Список формировался на основе результатов шести этапов Гран-при. Пока никто не воспользовался пунктом о том, что «в исключительных случаях по решению Исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран-при России».

Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова и Вероника Яметова.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артём Ковалёв, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.



Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.



Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Ирина Хавронина /Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.



Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание

(по московскому времени)

22 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 10:00.

Мужчины, короткая программа — 12:30.

Спортивные пары, короткая программа — 16:00.

23 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец — 9:30.

Мужчины, произвольная программа — 12:15.

Женщины, короткая программа — 15:25.

24 декабря, суббота

Спортивные пары, произвольная программа — 12:30.

Женщины, произвольная программа — 15:00.

25 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 10:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований, причём некоторые — в записи: 23 декабря трансляция намечена на 23:20, 24-го — на 15:00, 25-го — на 14:35.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.