Чемпионат четырёх континентов — самый скучный турнир в фигурке? Нет — рассказываем почему

Чемпионат четырёх континентов в России обычно смотрят не так внимательно. Наши спортсмены в этом турнире никогда не участвовали, проходят соревнования далеко, разница в часовых поясах огромная, поэтому смотреть неудобно… Ещё один минус – иногда этот турнир любят пропускать лидеры мирового сезона, считая его не таким уж важным.

В этот раз до ЧЧК не доедут Илья Малинин и Джейсон Браун – они, например, целенаправленно будут готовиться к чемпионату мира. Лидеры японской сборной в одиночных видах тоже пропускают ЧЧК. Стоит тогда вообще жертвовать сном ради турнира в Колорадо-Спрингс? Определённо стоит!



Нас ждут совершенно непредсказуемый турнир у девушек, противостояние топов в танцах и непростая битва за титул у мужчин – Джун Хван Ча претендует на золото второй год подряд! Обо всех интригах предстоящего чемпионата четырёх континентов – в материале «Чемпионата».

У Чок/Бэйтс есть реальные соперники в борьбе за золото

С одной стороны кажется, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс – безальтернативные новые победители, если всё пройдёт гладко. Первой канадской пары (Пайпер Гиллес/Поль Пуарье) на турнире нет из-за травмы, соперники из своей же сборной несопоставимы по оценкам. Кэролайн Грин и Майкл Парсонс – пусть и действующие чемпионы четырёх континентов, но по ходу этого сезона не набирали и 200 баллов.



Но вторая канадская пара всё же может помешать успеху американцев. Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен уже обыгрывали Чок/Бэйтс по ходу этого сезона, причём не на рядовом турнире, а на этапе Гран-при в Японии. В ритм-танце канадцы и американцы разошлись в 0,66 балла, в произвольном Фурнье Бодри/Сёренсен тоже обошли всего на 0,62 балла (при этом потеряв целый балл за долгую поддержку). Но победа есть победа.

Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен Фото: Rick Madonik/Toronto Star via Getty Images

Посмотреть на борьбу за бронзу тоже будет интересно – тут и уже упомянутые Грин/Парсонс (лучшая сумма по сезону – 194,19), и третья американская пара Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (191,31), и японцы Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (188,30).

В женском одиночном битва Японии, Кореи и США — выиграть может любая

Список участниц в женском одиночном самый обширный, и претенденток на золото тоже хватает. От команды США на турнир едут сильнейшие девушки по итогам национального чемпионата: Брейди Теннелл, Изабо Левито и Амбер Гленн. На международном уровне лучше всех в этом сезоне выступает именно Левито – она взяла серебро на двух этапах Гран-при и в финале серии, 215,74 балла – её лучший результат по сезону.



Но случались у Изабо и неудачи, когда не получалось даже пробить отметку и в 200 баллов. Поэтому считать её безоговорочной фавориткой сложно. Южная Корея также отправила на турнир сильнейших – двух действующих призёров ЧЧК Ким Йе Лим (213,97) и Ли Хэ Ин (195,72), а также бронзового призёра финала юниорской серии Гран-при Ким Чхэ Ён (205,51).

Брэди Теннелл, Изабо Левито, Амбер Гленн, Старр Эндрюс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Японская сборная решила не отправлять главных лидеров, однако как минимум две спортсменки могут показать результат за счёт ультра-си. Ринка Ватанабэ выиграла этап Гран-при в Канаде, а Хана Йошида – два этапа юниорской серии Гран-при. Обе девушки владеют тройным акселем, лучший результат Ринки по сезону – 213,14, Ханы – 208,31.

Защитит ли Джун Хван Ча свой титул в мужском одиночном?

Отсутствие суперзвёзд не подарило мужскому турниру отсутствие интриги. В прошлом году ЧЧК в Таллине выиграл Джун Хван Ча из Южной Кореи. В этом сезоне он взял две бронзы на этапах Гран-при и добрался до отметки в 264,05 балла.



Самый высокий результат по сезону – у японца Као Миуры (273,19 на этапе Гран-при в США). Миуре по силам и выиграть этот турнир, однако этот фигурист очень нестабильный: он вполне мог брать медаль финала Гран-при, но не справился с произвольной программой. Вмешаться в распределение медалей может и Сун Сато (262,21), которому также не хватает стабильности при его сложном контенте.

Джун Хван Ча Фото: Toru Hanai — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Китайский одиночник Боян Цзинь пропустил серию Гран-при в этом сезона из-за травмы, но собирается выступить на турнире четырёх континентов. Он может как провалиться, так и сотворить сенсацию – на то это и мужская одиночка.

Миура/Кихара обязаны брать новый титул

В парном катании, кажется, совсем нет альтернативы японской паре Рику Миура/Рюити Кихара. В финале Гран-при они боролись за золото с чемпионами мира Алексой Книрим и Брэндоном Фрейзером, но в этот раз первая пара США пропускает турнир.



На пьедестал претендуют и канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (лучшие баллы сезона – 197,89). В качестве лидеров сборной США в Колорадо-Спрингс отправляются Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу, их лучший результат по сезону – 187,49 (этап Гран-при в Японии). На этом же турнире Миура/Кихара показали свой лучший результат сезона – 216,16.

Рику Миура/Рюити Кихара Фото: Davide Di Lalla/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Миура/Кихара всего один раз в карьере участвовали в чемпионате четырёх континентов (сезон-2019/2020), тогда пара заняла лишь восьмое место. Теперь они имеют реальный шанс на титул.

Расписание чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс

(время московское)



9 февраля, четверг



Женщины, короткая программа – 22:35



10 февраля, пятница



Мужчины, короткая программа – 4:45

Пары, короткая программа – 21:35



11 февраля, суббота



Танцы на льду, ритм-танец – 0:35

Женщины, произвольная программа – 4:00



12 февраля, воскресенье



Пары, произвольная программа – 0:50

Мужчины, произвольная программа – 4:15

Танцы на льду, произвольный танец – 23:15

Участники чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2023

Мужчины: Киган Мессинг, Конрад Орзел, Стивен Гоголев (Канада), Юдонг Чен, Боян Цзинь (Китай), Джун Хван Ча (Южная Корея), Михаил Шайдоров, Рахат Бралин, Диас Жиренбаев (Казахстан), Сун Сато, Косиро Симада, Као Миура (Япония), Джимми Ма, Лиам Капейкис, Максим Наумов (США).



Женщины: Ринка Ватанабэ, Хана Йошида, Моне Чиба (Япония), Брэди Теннелл, Изабо Левито, Эмбер Гленн (США), Ли Хэ Ин, Ким Йе Лим, Ким Чхэ Ён (Южная Корея), Мэдлин Скизас (Канада), Анна Левковец, София Фарафонова, Багдана Рахишова (Казахстан), Джоселин Хонг (Новая Зеландия) и др.



Парное катание: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Лиа Перрейра/Трент Мишо (Канада), Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США), Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) и др.



Танцы на льду: Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кэролайн Грин/Майкл Парсонс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), Мисато Комацубара/Тим Колето, Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония), Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Маржори Лажуа/Закари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) и др.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Будут доступны прямые эфиры всех соревнований, также затем можно пересмотреть прокаты в записи.