«Пересматриваю вновь и вновь». Выбираем лучшую программу в женском одиночном катании

23 февраля вы сформировали рейтинг лучших мужских программ за всю историю, а 8 марта, в Международный женский день, настало время женских программ. Как и всегда, выбор будет ну очень непростым.
Как расставить между собой полюбившиеся постановки лучших российских фигуристок, которые хочется постоянно пересматривать? А как быть с культовыми программами великих звёзд прошлого?
Мы тоже не знаем — поэтому выбор за вами. Вспоминайте любимые программы и смело голосуйте!
- Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Камила Валиева, «Девочка на шаре»
Ещё одна безусловная удача Этери Тутберидзе. Тренер сама поставила эту короткую программу для совсем юной ученицы, которая имела всё, чтобы стать самой уникальной фигуристкой за всю историю спорта. И у Этери с Камилой всё получилось. Наставница вдохновилась картиной «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, а спортсменка передала на льду пластику и грацию. Программа так подходила ей, что запомнилась как одна из лучших, хотя Валиева исполняла её в юниорском возрасте и завоевала золото юниорского чемпионата мира.
По замыслу девочка на шаре оживала в начале программы и покидала картину, чтобы взглянуть на реальный мир. Ей понравилось быть среди людей, в конце она вернулась обратно в свою вселенную. Музыкой для этой задумки выбрали композицию Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик».
Постановку отметила даже внучка художника Диана Пикассо. «Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана в соцсетях.
Юлия Липницкая, «Список Шиндлера»
Постановка о девочке в красном пальто — первая культовая программа команды Этери Тутберидзе. 15-летняя Юлия Липницкая блестяще воплотила на льду этот образ и стала символом Олимпиады в Сочи 2014 года — ей удалось выиграть золото командного турнира в составе сборной России, а до этого стать чемпионкой Европы.
«Я почти уверена, что будет критика. Скажут: девочке 15 лет — и взяли такую музыку. Но разве в этом списке не было детей, не было подростков? Разве там не было своих историй? Самую главную картинку к этому фильму помните — девочка в бордовом пальто… Юля выбрала эту музыку, чему я была удивлена. Она неоднократно смотрела этот фильм — и она сказала, что хочет быть той девочкой», — рассказывала Тутберидзе.
Программу поставил Илья Авербух, и это одна из лучших работ хореографа. После Липницкой «Список Шиндлера» берут довольно редко, а если берут, понимают, что по впечатлению перебить «девочку в красном пальто» будет невозможно.
Алёна Косторная, «Ангел»
Удивительно, но лучшая по многим оценкам программа главной бунтарки нашего фигурного катания — «Ангел», что совершенно не подходит Алёне по характеру. Косторная несколько раз меняла тренеров и возвращалась, дерзила и давала откровенные интервью, а теперь ушла в пары — но так идеально воплощала на льду образ ангела, что никто бы и не заметил подвоха.
Поставленный Даниилом Глейхенгаузом «Ангел» (под две композиции Макса Рихтера) стал визитной карточкой Косторной и остался с ней на два сезона. С «Ангелом» она выходила во взрослые вместе с Трусовой и Щербаковой, с «Ангелом» начинала влюблять в себя публику своим эталоннейшим скольжением, с «Ангелом» добавила тройной аксель, установила мировой рекорд в короткой программе и завоевала свои главные титулы — в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
Мы знаем, что Косторная не ангел, но скучаем по её «Ангелу», с которым она доказала, что является королевой перевоплощения.
Рика Кихира, «Прекрасный шторм»
«Прекрасный шторм» — название произвольной программы японской фигуристки в её первом взрослом сезоне, постолимпийском сезоне-2018/2019. Она и вправду выпорхнула на лёд, как прекрасный шторм, готовая поражать своей техникой и выразительностью. Главными соперницами Рики были Алина Загитова и Евгения Медведева с бэкграундом в виде олимпийской драмы за плечами, а она с попеременным успехом приземляла тройной аксель и разучивала четверные.
В том сезоне Рика завоевала золото финала Гран-при, обыграв российских фигуристок, и установила мировой рекорд — правда, в короткой программе. Но произвольную под «Шторм» негласно считают лучшей постановкой одной из лучших японских одиночниц. Именно с ней — в безумно красивом синем платье с градиентом и серебристыми вставками — она запомнилась болельщикам.
Ю На Ким, Концерт для фортепиано с оркестром F-dur
Главный титул в карьере великая южнокорейская фигуристка Ю На Ким взяла с произвольной программой под музыку Джорджа Гершвина — Концерт для фортепиано с оркестром фа-мажор. Это не самое известное произведение американского фигуриста – следовательно, риск спортсменки должен был быть оправдан.
И хореограф Дэвид Уилсон справился. Музыка позволяла Ю Не творить на льду и следовать за звучанием, блестяще делая то, что она любит и умеет. Костюм ультрамаринового цвета лишь усиливал впечатление и не позволял отводить глаз от фигуристки, артистки, художницы. Нити кристаллов, вышитые на спине, напоминали Бруклинский мост и его висящие стальные тросы. Потрясающая задумка!
Сидзука Аракава, «Турандот»
Невозможно остаться равнодушным после «золотого» проката японской королевы на олимпийском льду в Турине. Аракава была андердогом, но пока все следили за борьбой Ирины Слуцкой и Саши Коэн, именно её произвольная программа «Турандот» в скрипичном исполнении Ванессы Мэй стала украшением соревновательного дня.
В сине-голубом кимоно с широкими рукавами Сидзука порхала по льду, улыбаясь судьям и зрителям. Это было величайшее выступление с точки зрения эмоциональности и образности, принёсшее главный титул. Благодаря Аракаве в Японии стал нарицательным элемент ина бауэр, который фигуристка выполнила с невероятным изяществом.
Сидзуке было 24 года, когда она покорила туринский лёд — она стала самой возрастной олимпийской чемпионкой среди фигуристкой за более чем 80 лет.
Катарина Витт, «Кармен»
Как же в списке лучших программ без «Кармен» — пожалуй, главного произведения из «золотого фонда»? Более того, к Олимпиаде 1988 года в Калгари с «Кармен» в произвольной программе подходила не только великая немка Катарина Витт, уже выигравшая титул четыре года назад в Сараево, но и её главная соперница — Деби Томас из США.
Кармен от Витт оказалась убедительнее, и фигуристка из тогда ещё ГДР завоевала второе золото подряд. А у фигурных олдфагов при слове «Кармен» наверняка возникает именно образ Катарины в классическом для взятой темы красно-чёрном костюме с блёстками. Выделялся и макияж — Кармен получилась жгучей, с ярко-красной помадой.
Мао Асада, «Ритуальный танец огня»
В своём последнем сезоне трёхкратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпийских игр из Японии воспользовалась приёмом, когда короткая программа плавно перетекает в произвольную. Мао выбрала тему «Ritual Fire Dance» Артура Рубинштейна, которая встречается в обеих программах, а постановкой занялась Лори Николь.
Особенно запоминаются костюмы для обеих программ. Чёрные языки пламени — для короткой, красные, с акцентами в причёске — для произвольной.
Евгения Медведева, «Анна Каренина»
Самая чувственная постановка фигуристки, а ведь Медведева запомнилась многим в первую очередь именно как актриса на льду. Именно произвольную программу в образе Анны Карениной Евгения откатала на разрыв аорты на олимпийском льду в Пхёнчхане, после чего расплакалась. По признанию самой Жени — впервые в жизни.
А ведь олимпийский лёд мог и не увидеть «Каренину»! Перед самым важным сезоном Медведевой поставили совсем другую программу, но на «челленджерах» в самом начале соревновательного года она не прижилась. Поэтому уже имевшийся показательный под «Анну Каренину» переделали в боевую постановку.
В сезоне-2022/2023 эту музыку выбрали парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, став победителями чемпионата России и финала Гран-при. Но Дима заявил однозначно: «Здесь полноценное первенство — у Евгении Медведевой и её гениальной «Анны Карениной» на Олимпиаде в Пхенчхане. Это планка, это шедевр, это программа, которая была выстрадана, пронесена через тот выдающийся сезон выдающейся спортсменки».
Алина Загитова, «Дон Кихот»
Эпохальная, уникальная в своём роде произвольная программа, из-за которой в фигурном катании изменили правила. При постановке «Дон Кихота» тренерский штаб Этери Тутберидзе учёл стратегию 15-летней Загитовой на олимпийский сезон, и Даниил Глейхенгауз расставил акценты так, чтобы все прыжковые элементы были выполнены во второй половине.
Такого не видел никто и никогда. Программа начиналась с хореосеквенции, затем шли два вращения, и только потом — первый прыжок. Иностранцы во главе с американкой Эшли Вагнер ругали постановку за несбалансированность, но следующие друг за другом прыжки-фуэте приковывали глаз, и постановка стала прорывом, которая принесла Алине Загитовой в культовой красной пачке олимпийское золото.
Анна Щербакова, «Мастер и Маргарита»
Воздушная и нежная Аня Щербакова приучила к аналогичным образам, но перед олимпийским сезоном тренерский штаб Этери Тутберидзе удивил, объявив, что новая произвольная программа будет поставлена под «Мастера и Маргариту».
В первой части постановки Анна ещё напоминает себя — кроткую лирическую героиню — но затем под мощные аккорды преображается в роковую красавицу на балу у Сатаны.
«Этери Георгиевна сама показывала своим взглядом, как надо перевоплотиться. И я старалась максимально это уловить и от себя, как я это чувствую, показать», — рассказывала Щербакова.
Сильная музыка принесла сильной фигуристке олимпийское золото. Щербакова безупречно приземлила два четверных прыжка и блестяще перенесла на лёд образ булгаковской Маргариты, погрузив зрителей в мистическую атмосферу, созданную советским писателем.
Елизавета Туктамышева, «Одиночество»
Лиза — феномен женского фигурного катания. Она провела на льду более десяти лет и успешно сражается с соперницами, которые младше неё где-то в полтора раза. Туктамышева — флагман того самого зрелого и осознанного катания, а её программы взрослеют и хорошеют вместе с ней. Настоящим откровением стала произвольная нынешнего сезона — под музыку «Одиночество» Игоря Крутого.
На льду Елизавета воплощает образ слепой женщины — в процессе постановки она даже завязывала глаза, чтобы передать роль достовернее. И у неё получается, потому что по коже бегут мурашки, а на хореографию хочется смотреть вечно.
«Не захлёстывали ли меня эмоции, когда катала программу? Может быть, поначалу, когда ставили её. В первые выступления на соревнованиях были более сильные эмоции. Музыка очень чувственная, хочется всё отыграть, чтобы зритель прочувствовал», — рассказывала фигуристка.
Ирина Слуцкая, «Тоска»
«Тоску» Слуцкой ставили для победы на Играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Грандиозная идея появилась у тренера Жанны Громовой, а работать над постановкой фигуристка поехала за океан к итальянскому хореографу Джузеппе Арене.
«Поначалу мне было сложно прочувствовать её, очень трудно угнаться за хореографом, который разговаривал со мной на английском, — делилась Слуцкая. — Но я считаю, что программа получилась гениальная. По прошествии почти 20 лет я горжусь ею и горжусь собой. Мне кажется, если сейчас меня поставить на коньки, то большую часть этой программы я вспомню. Я с великим удовольствием пересматриваю эту произвольную программу вновь и вновь».
К сожалению для Ирины, программа не стала «золотой» — в Солт-Лейк-Сити она заняла второе место, уступив сенсационной американке Саре Хьюз. По поводу распределения мест между поклонниками фигурного катания до сих пор идут споры.
Аделина Сотникова, «Рондо каприччиозо»
Первое в истории женское золото Олимпийских игр досталось России под музыку «Рондо каприччиозо» Камиля Сен-Санса. Главную произвольную программу в карьере Аделины Сотниковой поставил Пётр Чернышёв, и по-настоящему она «зазвучала» только на Играх в Сочи.
У Аделины был сложный сезон: вторые места на этапах Гран-при, предпоследнее — в финале, серебро чемпионата Европы. Но когда дрогнула чемпионка командного турнира Липницкая, именно Сотникова смогла взять себя в руки в борьбе с такими мастодонтами фигурного катания, как Каролина Костнер и Ю На Ким. На льду дворца «Айсберг» постановка под музыку Сен-Санса стала незабываемой.
Каролина Костнер, «Ne me quittes pas»
Короткая программа, которая была поставлена в конце карьеры итальянской фигуристки, когда она заслуженно считалась лучшей катальщицей мира и имела в активе титул чемпионки мира и бронзу Олимпийских игр.
Танец под бессмертную французскую композицию «Ne me quitte pas» поставила не менее прославленная хореограф Лори Николь, и Костнер приехала с ней на свою четвёртую и последнюю Олимпиаду, а потом и на последний в карьере чемпионат мира, который проходил в Милане и был для Каролины домашним.
Благодаря чистому вдохновенному катанию итальянка обошла в короткой программе олимпийскую чемпионку Алину Загитову и завоевала малое золото. Костнер был 31 год — и тот прокат можно считать гимном женскому одиночному катанию. Эра юниорок стремительно приближалась.
Эшли Вагнер, «Sweet Dreams»
Если Лиза Туктамышева оставляет «горячие» сексуальные номера на показательные выступления, то американка Эшли Вагнер не стеснялась и эпатировала публику прямо во время соревновательных прокатов.
Сексуальную короткую «Sweet Dreams» в постановке Джеффри Баттла Вагнер катала ближе к концу карьеры и одновременно на её пике, в сезоне-2016/2017 — после серебра чемпионата мира. В этой программе она раскрывала себя как спортсменку и как женщину, умело сочетая мастерство и харизму.
Эшли взаимодействовала с залом и судьями, подмигивая и «зажигая», а зрители отвечали овациями и вскакивали на ноги.
Мишель Кван, «Lyra Angelica»
Великая фигуристка, пятикратная чемпионка мира и гениальная актриса на льду, которая осталась без олимпийского золота в 1998 и 2002 годах, оба раза уступив более молодым товаркам по сборной США.
Выбрать лучшую её программу из 13 (!) соревновательных сезонов очень сложно, но, пожалуй, стоит сойтись на постановках олимпийского сезона-1997/1998. Особенно на произвольной программе «Lyra Angelica» британского композитора Вильяма Олвина, которую поставила Лори Николь.
Журналисты CBS писали, что прокат на чемпионате США был «пиком её карьеры как с технической, так и с художественной точки зрения». То вступление принесло ей восемь высших оценок 6,0 и растрогало одного из судей до слёз. Но на Играх в Нагано победила юная Тара Липински, которую Кван обыграла на национальном турнире.
Мария Бутырская, «Otonal»
Ньюфаги от фигурного катания вспомнят про «Otonal» Рауля ди Бласио в исполнении Юдзуру Ханю, но первопроходцем была Мария Бутырская. С этой произвольной программой она выиграла чемпионат мира 1999 года впервые в истории России. «Otonal» поставили на олимпийский сезон-1997/1998, но тогда Бутырская осталась четвёртой, чтобы произвести фурор год спустя.
«Прыжки нанизывались, как бусинки на ниточку. Уже во время программы понимала, что меня не остановить. Если бы после окончания выступления мне бы ещё раз включили музыку, я бы точно так же откатала программу. Такое было ощущение. Сошлось всё — настрой, желание, кондиции», — позже Мария поделилась эмоциями от главного проката со Sport24.
Луна Хендрикс, «Арабская ночь»
Та самая программа, в которой на Луне то ли есть костюм, то ли нет. Вернее, конечно, есть – телесного цвета с богатым декором из золотых страз. В движении иногда невозможно разглядеть платье: где оно заканчивается, где переходит в тело, есть ли наряд вообще?
Конечно, есть, как есть и невероятно удачная постановка от Адама Соля. Египетские мотивы блестяще обыграны в программе, все заходы на прыжки и выезды — сложные, необычные. Произвольная программа принесла Хендрикс третье место одного из этапов Гран-при и серебро чемпионата мира — правда, оно было добыто в отсутствие россиянок.
Александра Трусова, «Круэлла»
Поставить произвольную программу для Саши Трусовой — непростой вызов, потому что она должна быть заточена под четверные прыжки. В олимпийском сезоне — вовсе под пять (!) четверных прыжков, о которых фигуристка давно мечтала.
Даниил Глейхенгауз блестяще справился с задачей, подобрав Александре не только музыку, которая подходит для великой цели, но и близкий спортсменке образ. Саша обожает собак — поэтому для неё взяли сложную и многогранную роль Круэллы. Размаху отвечал и костюм — для Гран-при США подготовили специальное платье с газетными вырезками. Но к Олимпиаде от этого отказались ради минимизации — так удобнее исполнять квады.
И Трусова приземлила все пять! Не без помарок, но квады идеально вписались в композицию. Кажется, что программу лучше для этого придумать невозможно.
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