«Пересматриваю вновь и вновь». Выбираем лучшую программу в женском одиночном катании

23 февраля вы сформировали рейтинг лучших мужских программ за всю историю, а 8 марта, в Международный женский день, настало время женских программ. Как и всегда, выбор будет ну очень непростым.

Как расставить между собой полюбившиеся постановки лучших российских фигуристок, которые хочется постоянно пересматривать? А как быть с культовыми программами великих звёзд прошлого?

Мы тоже не знаем — поэтому выбор за вами. Вспоминайте любимые программы и смело голосуйте!

Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.