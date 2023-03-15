Выбираем самый сексуальный показательный номер наших фигуристов! Рейтинг

Нешуточные страсти в фигурном катании кипят не только на соревнованиях, но и во время показательных выступлений. Растопить лёд и ввести публику в экстаз — особое искусство, на которое способны далеко не все. Однако умельцев в этом деле среди наших фигуристов точно хватает. Сексуальные номера надолго запоминаются зрителям и раскрывают спортсменов с совершенно неожиданных сторон.
Хотя порой горячим прокат получается неумышленно. Просто фигурное катание по своей природе усиливает любую эмоцию в разы.
В преддверии турнира шоу-программ — самое время выбрать самый сексуальный номер среди наших фигуристов. Внизу 17 номинантов, голосуйте и делитесь в комментариях, кто ваш фаворит! И обязательно напишите, если мы кого-нибудь забыли.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Стюардесса» Туктамышевой
Стриптиз Елизаветы Туктамышевой под песню Toxic Бритни Спирс — сексуальность в максимальном её проявлении. Костюм стюардессы в начале программы сам по себе был достаточно чувственным, но то, что происходило дальше — взрыв эмоций и открытая демонстрация внутренней свободы. «Долой скромность!» — словно кричала Лиза, когда сбрасывала пилотку и распускала волосы. Ещё более смелый оборот её прокат принял, когда она во время кантилевера расстегнула жакет и осталась в бюстгальтере из чёрного кружева.
Дерзость Императрицы не имела границ, а степень откровенности зашкаливала, но она этого и добивалась. Хотела вернуть таким образом в фигурное катание мужчин, и ей это удалось.
Однако выступление Лизы также вдохновило и других фигуристок устроить своеобразный челлендж с раздеванием на коньках: девушки по всему миру выкладывали видео с пометкой #Tuktikchallenge в соцсетях и выражали своё восхищение.
«Мулен Руж» Туктамышевой
Императрица знает толк в сексуальных постановках. «Мулен Руж» — крутая программа, которая покорила публику с первых секунд. Загадочная Лиза, облачённая в чёрный фрак и шляпку, катает первую часть в спокойном расслабленном темпе. Но грядущий эпатаж угадывается на интуитивном уровне. Стоит музыке ускориться, как спортсменка избавляется от шляпки, а вскоре — и от фрака, являя на свет блестящее бордовое платье, которое напоминает скорее купальник.
Розовый латекс Медведевой
Гламурная показательная программа Евгении Медведевой, к сожалению, не доехала до России. Вживую её увидели лишь в Японии, но благодаря видео оценить по достоинству этот перформанс смогли все желающие. Обычно элегантная Женя предстала на льду в белой шубке из искусственного меха и в костюме из розового латекса — топе, мини-юбке и чулках. Секси-наряд спортсменка скрывала недолго: под хит Арианы Гранде «7 rings» сбросила шубу и устроила горячие танцы.
На этот образ Женю, кстати, вдохновила сама Ариана. В таком же костюме певица снималась в своём клипе.
«Кармен» Медведевой
Если Женя появляется с веером в руках — готовьтесь, что будет очень и очень горячо! Образ Кармен подошёл двукратной чемпионке мира идеально. Алая помада, распущенные волосы, чёрное платье с красными вставками ещё до первых звуков известной мелодии заставляют зрителей забыть, что они на ледовой арене, а не в жаркой Испании.
Игра Жени с веером в этом номере — как отдельный вид искусства. А восхитительная дорожка шагов под «Тореадора» полна безудержной женской энергетики.
День святого Валентина Синициной/Кацалапова
Полный страсти показательный номер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова идеально вписался в шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля. Танцевальный дуэт устроил целое драматическое представление, в котором нежность переплелась с эмоциональными разборками двух безумно любящих сердец. Вика и Никита катались в унисон, а их чувства разливались по телу и тёплыми волнами передавались зрителям.
Финал программы фигуристы ознаменовали горячим поцелуем, а после него их окутал невероятно красивый вихрь из бесконечного числа лепестков алых роз.
Рокерское свидание Мишиной/Галлямова
Ох, сколько страсти выплеснули Анастасия Мишина и Александр Галлямов в этом забавном номере! Настя сыграла скромную отличницу-студентку, вздыхающую по рокеру Саше. Такие две разные натуры, конечно же, при внезапной встрече потянулись друг к другу и оказались классной парой.
В порыве захвативших чувств Настя стянула бесформенную кофту и продолжила веселиться с Сашей в коротком синем топе и кожаных шортах. Искромётный хулиганский прокат не оставил никого равнодушным!
Откровенная лирика Степановой/Букина
Незабываемый номер Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате Европы – 2019 до сих пор притягивает болельщиков. Нежный и лиричный танец под стихи Бориса Пастернака в исполнении Аллы Пугачёвой таит в себе бурю страсти.
Да и как иначе, когда на красавице-Саше — обтягивающий чёрный комбинезон из полупрозрачной ткани? Закрытый костюм удивительным образом не оставил ни капли загадки и стал темой обсуждения в мужских журналах.
«С одной стороны, это комбинезон, да. С этим не поспоришь. Но комбинезон такого рода, что даст фору некоторым бикини. Он максимально обтягивающий и минимально плотный, фактически прозрачный. Уверены, именно этот комбинезон сделает из вчерашних фанатов хоккея преданных любителей фигурного катания», — прокомментировали наряд Степановой на сайте Maxim.
«Харли Квинн» Косторной
Чемпионка Европы попала в точку, когда решила на три минуты превратиться в героиню комиксов Харли Квинн. Заводная хулиганка в красном платье с рваной юбкой и в колготках в сеточку — образ, идеально подходящий Алёне Косторной. Волосы фигуристка завязала в два небрежных хвостика, покрасив один в розовый, а другой — в синий. На лице сделала безумный макияж с рисунком сердца на правой щеке.
Фигуристка от души повеселилась на льду и пофлиртовала с трибунами. А заодно порадовала безукоризненным скольжением и природной грацией.
«Женщина-кошка» Бойковой/Козловского
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский удивили болельщиков 14 февраля оригинальной постановкой, в которой примерили образы супергероев. Саша перевоплотилась в женщину-кошку, облачившись с головы до ног в чёрный латекс и натянув на лицо кокетливую маску. Дима же стал её брутальным спутником, вступив с партнёршей в искромётный танец под популярную песню артиста Prince Batdance.
Sex Bomb Плющенко
Самая знаменитая показательная программа двукратного олимпийского чемпиона не теряет актуальности. Выступление под песню Тома Джонса Sex Bomb в один миг превратило Евгения Плющенко в любимчика публики и растопило сердечки прекрасной половины в самых разных уголках мира.
Фигурист выходит на лёд полностью одетый, но во время игрового танца и взаимодействия со зрителями постепенно скидывает одежду. В конце он остаётся в одних золотых трусах и демонстрирует огромные мускулы. Но это иллюзия: на самом деле на нём не только трусы, но и телесное трико, имитирующее тело бодибилдера.
Неразделённая любовь Тарасовой/Морозова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов развязали на льду чувственную лавстори, которая закончилась драматичным расставанием. Женя в сексуальном полупрозрачном платье долго позволяла сражённому её красотой Вове пытаться покорить её сердце. Однако его старания так и не впечатлили яркую девушку, и она без сожаления покинула его. А вот ему легко пережить отказ не удалось: он упал на колени и с сожалением воздел руки к небу.
«Потанцуй со мной» Коляды
Михаил Коляда — истинный артист, что доказывает в каждом своём выступлении. Но также он и прекрасный танцор, который способен сразить наповал лишь парой игривых жестов. Именно это он делает в показательной программе под композицию Sway, ставшую саундтреком к фильму «Давайте потанцуем».
Миша предстаёт в роли искусного соблазнителя, и обнажаться ему для этого не нужно. Достаточно сбросить пиджак, под которым рубашка с жилеткой, а затем снова надеть его, так и не воплотив разбушевавшуюся к этому времени фантазию зрительниц.
«Эсмеральда» Загитовой
Алина Загитова словно создана для воплощения великих идеалов женской красоты. Неудивительно, что образ Эсмеральды лёг на неё как родной. Эмоциональная программа с различными фишками и бесконечным зарядом страсти производит вау-эффект и навсегда отпечатывается в памяти.
Бордовое платье с декором на груди подчёркнуло достоинства фигуры олимпийской чемпионки, но при этом сохранило интригу. Алина завораживает каждым движением и окунает в потрясающую историю трагической любви.
«Я» Загитовой
В постановке под песню Манижи «Я» Алина Загитова показала себя с новой стороны. Никакой игры в персонажей и лирики. Вместо этого — раскрытие внутренних демонов через пластику на льду и оригинальную хореографию. Привычная кошачья грация в этой программе обрела у Алины новую силу: каждое па настолько естественно перетекает в другое, что оторвать взгляд от происходящего действа просто невозможно!
«Что скрыто во мне? Честно? Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда – злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня», — писала Загитова о программе «Я».
«Школьница» Радионовой
Елена Радионова во время спортивной карьеры славилась отличными показательными программами. Особенно запомнилась её озорная «Школьница». Беззаботная девушка в тренче и наушниках вместо учёбы начинает отрываться под композицию Worth it. И делает это в белой рубашечке с галстуком и в короткой красной юбке в клетку.
Не будем объяснять, что от школьницы там только стиль в одежде. Впрочем, никаких вызывающих движений тоже нет. Лена добавила огня ровно настолько, чтобы номер оставил приятное послевкусие.
Превращение Погорилой
Два начала — мужское и женское – смогла одновременно продемонстрировать Анна Погорилая на шоу Art on Ice в Лиссабоне. Под живой вокал победителя Евровидения-2014 Кончиты Вурст фигуристка вышла на лёд в мужском пиджаке, шортах и парике. Однако почти сразу она скинула рукава, превратив пиджак в жилетку. Отыграв роль элегантного парня, Аня полностью изменила свой облик во время вращения. Одна секунда — и на льду шикарная блондинка в золотом блестящем платье.
Номер получился необычным, ярким и, конечно, сексуальным!
«Поп-дива» Нугумановой
Елизавета Нугуманова умеет зажигать не только в TikTok, но и на льду. Одна из последних её показательных программ произвела настоящий фурор. Соблазнительный танец под песню Buttons группы Pussycat Dolls позволил Лизе на максимум проявить женскую сущность. Великолепную фигуру девушка подчеркнула мини-платьем и изящными движениями. Она определённо могла бы стать частью легендарной девчачьей группы!
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