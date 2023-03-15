Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Выбираем самый сексуальный показательный номер в фигурном катании, рейтинг: стриптиз Туктамышевой, «Секс-бомб» Плющенко

Выбираем самый сексуальный показательный номер наших фигуристов! Рейтинг
Дарья Кирюхина
Выбираем самый сексуальный показательный номер
Аудио-версия:
Комментарии
Стриптиз Туктамышевой, «Эсмеральда» Загитовой или «Кармен» Медведевой? А может, Sexbomb Плющенко?

Нешуточные страсти в фигурном катании кипят не только на соревнованиях, но и во время показательных выступлений. Растопить лёд и ввести публику в экстаз — особое искусство, на которое способны далеко не все. Однако умельцев в этом деле среди наших фигуристов точно хватает. Сексуальные номера надолго запоминаются зрителям и раскрывают спортсменов с совершенно неожиданных сторон.

Хотя порой горячим прокат получается неумышленно. Просто фигурное катание по своей природе усиливает любую эмоцию в разы.

Турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» уже скоро! Подключайся к трансляции в Okko.

В преддверии турнира шоу-программ — самое время выбрать самый сексуальный номер среди наших фигуристов. Внизу 17 номинантов, голосуйте и делитесь в комментариях, кто ваш фаворит! И обязательно напишите, если мы кого-нибудь забыли.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: самый сексуальный показательный номер фигуристов
«Стюардесса» Туктамышевой
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
1 место

«Стюардесса» Туктамышевой

Стриптиз Елизаветы Туктамышевой под песню Toxic Бритни Спирс — сексуальность в максимальном её проявлении. Костюм стюардессы в начале программы сам по себе был достаточно чувственным, но то, что происходило дальше — взрыв эмоций и открытая демонстрация внутренней свободы. «Долой скромность!» — словно кричала Лиза, когда сбрасывала пилотку и распускала волосы. Ещё более смелый оборот её прокат принял, когда она во время кантилевера расстегнула жакет и осталась в бюстгальтере из чёрного кружева.

Дерзость Императрицы не имела границ, а степень откровенности зашкаливала, но она этого и добивалась. Хотела вернуть таким образом в фигурное катание мужчин, и ей это удалось.

Однако выступление Лизы также вдохновило и других фигуристок устроить своеобразный челлендж с раздеванием на коньках: девушки по всему миру выкладывали видео с пометкой #Tuktikchallenge в соцсетях и выражали своё восхищение.

«Мулен Руж» Туктамышевой
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
2 место

«Мулен Руж» Туктамышевой

Императрица знает толк в сексуальных постановках. «Мулен Руж» — крутая программа, которая покорила публику с первых секунд. Загадочная Лиза, облачённая в чёрный фрак и шляпку, катает первую часть в спокойном расслабленном темпе. Но грядущий эпатаж угадывается на интуитивном уровне. Стоит музыке ускориться, как спортсменка избавляется от шляпки, а вскоре — и от фрака, являя на свет блестящее бордовое платье, которое напоминает скорее купальник.

Розовый латекс Медведевой
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
3 место

Розовый латекс Медведевой

Гламурная показательная программа Евгении Медведевой, к сожалению, не доехала до России. Вживую её увидели лишь в Японии, но благодаря видео оценить по достоинству этот перформанс смогли все желающие. Обычно элегантная Женя предстала на льду в белой шубке из искусственного меха и в костюме из розового латекса — топе, мини-юбке и чулках. Секси-наряд спортсменка скрывала недолго: под хит Арианы Гранде «7 rings» сбросила шубу и устроила горячие танцы.

На этот образ Женю, кстати, вдохновила сама Ариана. В таком же костюме певица снималась в своём клипе.

«Кармен» Медведевой
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

«Кармен» Медведевой

Если Женя появляется с веером в руках — готовьтесь, что будет очень и очень горячо! Образ Кармен подошёл двукратной чемпионке мира идеально. Алая помада, распущенные волосы, чёрное платье с красными вставками ещё до первых звуков известной мелодии заставляют зрителей забыть, что они на ледовой арене, а не в жаркой Испании.

Игра Жени с веером в этом номере — как отдельный вид искусства. А восхитительная дорожка шагов под «Тореадора» полна безудержной женской энергетики.

День святого Валентина Синициной/Кацалапова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

День святого Валентина Синициной/Кацалапова

Полный страсти показательный номер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова идеально вписался в шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля. Танцевальный дуэт устроил целое драматическое представление, в котором нежность переплелась с эмоциональными разборками двух безумно любящих сердец. Вика и Никита катались в унисон, а их чувства разливались по телу и тёплыми волнами передавались зрителям.

Финал программы фигуристы ознаменовали горячим поцелуем, а после него их окутал невероятно красивый вихрь из бесконечного числа лепестков алых роз.

Рокерское свидание Мишиной/Галлямова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Рокерское свидание Мишиной/Галлямова

Ох, сколько страсти выплеснули Анастасия Мишина и Александр Галлямов в этом забавном номере! Настя сыграла скромную отличницу-студентку, вздыхающую по рокеру Саше. Такие две разные натуры, конечно же, при внезапной встрече потянулись друг к другу и оказались классной парой.

В порыве захвативших чувств Настя стянула бесформенную кофту и продолжила веселиться с Сашей в коротком синем топе и кожаных шортах. Искромётный хулиганский прокат не оставил никого равнодушным!

Откровенная лирика Степановой/Букина
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
7 место

Откровенная лирика Степановой/Букина

Незабываемый номер Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате Европы – 2019 до сих пор притягивает болельщиков. Нежный и лиричный танец под стихи Бориса Пастернака в исполнении Аллы Пугачёвой таит в себе бурю страсти.

Да и как иначе, когда на красавице-Саше — обтягивающий чёрный комбинезон из полупрозрачной ткани? Закрытый костюм удивительным образом не оставил ни капли загадки и стал темой обсуждения в мужских журналах.

«С одной стороны, это комбинезон, да. С этим не поспоришь. Но комбинезон такого рода, что даст фору некоторым бикини. Он максимально обтягивающий и минимально плотный, фактически прозрачный. Уверены, именно этот комбинезон сделает из вчерашних фанатов хоккея преданных любителей фигурного катания», — прокомментировали наряд Степановой на сайте Maxim.

«Харли Квинн» Косторной
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

«Харли Квинн» Косторной

Чемпионка Европы попала в точку, когда решила на три минуты превратиться в героиню комиксов Харли Квинн. Заводная хулиганка в красном платье с рваной юбкой и в колготках в сеточку — образ, идеально подходящий Алёне Косторной. Волосы фигуристка завязала в два небрежных хвостика, покрасив один в розовый, а другой — в синий. На лице сделала безумный макияж с рисунком сердца на правой щеке.

Фигуристка от души повеселилась на льду и пофлиртовала с трибунами. А заодно порадовала безукоризненным скольжением и природной грацией.

«Женщина-кошка» Бойковой/Козловского
Фото: скриншот видео
9 место

«Женщина-кошка» Бойковой/Козловского

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский удивили болельщиков 14 февраля оригинальной постановкой, в которой примерили образы супергероев. Саша перевоплотилась в женщину-кошку, облачившись с головы до ног в чёрный латекс и натянув на лицо кокетливую маску. Дима же стал её брутальным спутником, вступив с партнёршей в искромётный танец под популярную песню артиста Prince Batdance.

Sex Bomb Плющенко
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
10 место

Sex Bomb Плющенко

Самая знаменитая показательная программа двукратного олимпийского чемпиона не теряет актуальности. Выступление под песню Тома Джонса Sex Bomb в один миг превратило Евгения Плющенко в любимчика публики и растопило сердечки прекрасной половины в самых разных уголках мира.

Фигурист выходит на лёд полностью одетый, но во время игрового танца и взаимодействия со зрителями постепенно скидывает одежду. В конце он остаётся в одних золотых трусах и демонстрирует огромные мускулы. Но это иллюзия: на самом деле на нём не только трусы, но и телесное трико, имитирующее тело бодибилдера.

Неразделённая любовь Тарасовой/Морозова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
11 место

Неразделённая любовь Тарасовой/Морозова

Евгения Тарасова и Владимир Морозов развязали на льду чувственную лавстори, которая закончилась драматичным расставанием. Женя в сексуальном полупрозрачном платье долго позволяла сражённому её красотой Вове пытаться покорить её сердце. Однако его старания так и не впечатлили яркую девушку, и она без сожаления покинула его. А вот ему легко пережить отказ не удалось: он упал на колени и с сожалением воздел руки к небу.

«Потанцуй со мной» Коляды
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
12 место

«Потанцуй со мной» Коляды

Михаил Коляда — истинный артист, что доказывает в каждом своём выступлении. Но также он и прекрасный танцор, который способен сразить наповал лишь парой игривых жестов. Именно это он делает в показательной программе под композицию Sway, ставшую саундтреком к фильму «Давайте потанцуем».

Миша предстаёт в роли искусного соблазнителя, и обнажаться ему для этого не нужно. Достаточно сбросить пиджак, под которым рубашка с жилеткой, а затем снова надеть его, так и не воплотив разбушевавшуюся к этому времени фантазию зрительниц.

«Эсмеральда» Загитовой
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
13 место

«Эсмеральда» Загитовой

Алина Загитова словно создана для воплощения великих идеалов женской красоты. Неудивительно, что образ Эсмеральды лёг на неё как родной. Эмоциональная программа с различными фишками и бесконечным зарядом страсти производит вау-эффект и навсегда отпечатывается в памяти.

Бордовое платье с декором на груди подчёркнуло достоинства фигуры олимпийской чемпионки, но при этом сохранило интригу. Алина завораживает каждым движением и окунает в потрясающую историю трагической любви.

«Я» Загитовой
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

«Я» Загитовой

В постановке под песню Манижи «Я» Алина Загитова показала себя с новой стороны. Никакой игры в персонажей и лирики. Вместо этого — раскрытие внутренних демонов через пластику на льду и оригинальную хореографию. Привычная кошачья грация в этой программе обрела у Алины новую силу: каждое па настолько естественно перетекает в другое, что оторвать взгляд от происходящего действа просто невозможно!

«Что скрыто во мне? Честно? Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда – злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня», — писала Загитова о программе «Я».

«Школьница» Радионовой
Фото: скриншот видео
15 место

«Школьница» Радионовой

Елена Радионова во время спортивной карьеры славилась отличными показательными программами. Особенно запомнилась её озорная «Школьница». Беззаботная девушка в тренче и наушниках вместо учёбы начинает отрываться под композицию Worth it. И делает это в белой рубашечке с галстуком и в короткой красной юбке в клетку.

Не будем объяснять, что от школьницы там только стиль в одежде. Впрочем, никаких вызывающих движений тоже нет. Лена добавила огня ровно настолько, чтобы номер оставил приятное послевкусие.

Превращение Погорилой
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Превращение Погорилой

Два начала — мужское и женское – смогла одновременно продемонстрировать Анна Погорилая на шоу Art on Ice в Лиссабоне. Под живой вокал победителя Евровидения-2014 Кончиты Вурст фигуристка вышла на лёд в мужском пиджаке, шортах и парике. Однако почти сразу она скинула рукава, превратив пиджак в жилетку. Отыграв роль элегантного парня, Аня полностью изменила свой облик во время вращения. Одна секунда — и на льду шикарная блондинка в золотом блестящем платье.

Номер получился необычным, ярким и, конечно, сексуальным!

«Поп-дива» Нугумановой
Фото: скриншот видео
17 место

«Поп-дива» Нугумановой

Елизавета Нугуманова умеет зажигать не только в TikTok, но и на льду. Одна из последних её показательных программ произвела настоящий фурор. Соблазнительный танец под песню Buttons группы Pussycat Dolls позволил Лизе на максимум проявить женскую сущность. Великолепную фигуру девушка подчеркнула мини-платьем и изящными движениями. Она определённо могла бы стать частью легендарной девчачьей группы!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023