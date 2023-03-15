Выбираем самый сексуальный показательный номер наших фигуристов! Рейтинг

Нешуточные страсти в фигурном катании кипят не только на соревнованиях, но и во время показательных выступлений. Растопить лёд и ввести публику в экстаз — особое искусство, на которое способны далеко не все. Однако умельцев в этом деле среди наших фигуристов точно хватает. Сексуальные номера надолго запоминаются зрителям и раскрывают спортсменов с совершенно неожиданных сторон.

Хотя порой горячим прокат получается неумышленно. Просто фигурное катание по своей природе усиливает любую эмоцию в разы.

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В преддверии турнира шоу-программ — самое время выбрать самый сексуальный номер среди наших фигуристов. Внизу 17 номинантов, голосуйте и делитесь в комментариях, кто ваш фаворит! И обязательно напишите, если мы кого-нибудь забыли.

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