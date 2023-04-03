Что фигуристы приготовили к шоу Тутберидзе: Загитова, Валиева и Щербакова жгли под Бейонсе

На Дальнем Востоке фанаты фигурного катания смогли первыми увидеть новое шоу Team Tutberidze. Состав «Чемпионов на льду» – едва ли не самый мощный среди всех весенних шоу, поэтому к туру приковано такое огромное внимание.

В программе – многие полюбившиеся публике номера. Отдельной строкой идут воспоминания с Олимпиады-2022 – «Dangerous Affairs» Анны Щербаковой в новом платье, «In Memoriam» Камилы Валиевой, «Heart Cry» Андрея Мозалёва. Были и запоминающиеся показательные – «Уэнсдей», «Сансара», «Молчи и обнимай меня крепче».

Также зрители смогли посмотреть на номера с турнира шоу-программ: Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали свои «Шахматы», Татьяна Волосожар и Максим Траньков – «Самсона и Далилу», Софья Акатьева, хоть и без своей огромной Луны, всё же показала «Hijo de la Luna».

Но были и абсолютно новые номера. Чем удивили фигуристы на старте тура команды Тутберидзе – в материале «Чемпионата».

Три олимпийские чемпионки вместе зажгли под Бейонсе

О коллаборации трех олимпийских чемпионок говорили ещё перед турниром шоу-программ – например, Екатерина Боброва предложила такую идею номера (с Аделиной Сотниковой, Алиной Загитовой и Анной Щербаковой), однако правила соревнований не позволяли подобное. Тем и отличается шоу – здесь можно посмотреть на совершенно разные сочетания.

Место третьей олимпийской чемпионки заняла Камила Валиева, а в качестве музыкальной основы был выбран трек Бейонсе – Run the world (Girls). Песня увидела свет, когда эти девчонки ещё даже юниорками не были, но текст отлично подходит к нынешней ситуации. Кто столько лет двигал российское фигурное катание вперёд? Конечно же, девочки.

Алина, Аня и Камила совместили сольные партии с характерной хореографией Бейонсе из клипа. Любопытно, что костюмы Щербаковой и Загитовой напоминают конкретные образы поп-дивы, а для Камилы приготовили что-то своё (либо просто отсылка не считывается так же легко).

Пока девчонкам отчаянно не хватает синхронности в совместных фрагментах, но с каждым выступлением ситуация будет улучшаться, просто нужно больше прокатов. Да и сами фигуристки будут более органично смотреться в этой музыке. К главным шоу в Москве номер наверняка будет выглядеть по-другому.

Новинки от Петросян, Семененко и Мозалева

Победительница Финала Гран-при России Аделия Петросян представила новый показательный номер «Цыганочка». За три минуты фигуристка вихрем пронеслась по катку и зарядила зал позитивом. Темп с каждой минутой становился быстрее, и Аделия хорошо его выдерживала.

Выбор музыки неплохо хорошо отражает её огненную натуру. При этом в глаза бросаются некоторые параллели с Евгенией Медведевой, у которой в юниорские годы тоже был шоу-номер «Цыганочка» – в чёрно-красном платье и с платком на плечах в качестве реквизита.

Евгений Семененко снова всех удивил: во втором отделении он показал лиричный номер под песню Дмитрия Колдуна «Облака-бродяги». В этот раз никаких крашеных волос или вычурных костюмов, всё лаконично – белая рубашка с чёрными брюками.

Этот номер хорошо показывает то, как Женя прокачался по ходу сезона именно по части катания. Появились спираль-ласточка, различные подпрыжки, улучшилось скольжение, и — что самое главное – Женя показал, что он умеет хорошо интерпретировать совершенно разноплановую музыку. Не только экспериментировать с новыми жанрами, но и точно передавать простые переживания, понятные каждому.

Андрей Мозалёв представил новый показательный под песню «Три дня дождя» – «Где ты». По сути, это первый полноценный самостоятельный шоу-номер, который можно возить в туре: показательный «Heart Cry» очень быстро превратился в олимпийскую короткую программу, «Старая солдатская песня» подходит только для шоу в память о Великой отечественной войне, а для «Парфюмера» с турнира шоу-программ нужно возить с собой ещё семь танцовщиц.

Тем обиднее, что Андрей заявлен лишь на четыре города из всего тура – Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Омск: ни Питер, ни Москва новый показательный пока увидеть не смогут. Костюм в этом номере – простая черная футболка и джинсы, из реквизита – только обыкновенный стул, так что можно сосредоточиться исключительно на катании и эмоциональной музыке.

В некоторых городах к туру присоединятся Пётр Гуменник, Евгения Медведева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – возможно, от них мы тоже увидим что-то новенькое.