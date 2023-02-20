Битва за Медведеву и Кондратюка? Как Тутберидзе, Авербух и Плющенко поделят звёзд для шоу

Весна – горячая пора для ледовых шоу. Международные туры пока недоступны нашим фигуристам, зато появилось большое количество российских.
Компания Татьяны Навки продолжит гастроли со сказками, а вот три других мастодонта ледовых шоу предложат зрителю сборники отдельных номеров. В большой тур отправится команда Этери Тутберидзе – в этот раз доедет аж до Владивостока! Евгений Плющенко вновь будет гастролировать с обновлённым «Союзом чемпионов», в этот раз с концепцией «Русские сезоны». И куда без «Ледникового периода»? У Ильи Авербуха расписаны даты тура аж до конца мая.
График всех трёх туров настолько плотный, что случилось множество пресечений: пока на одном конце страны будет выступать команда Тутберидзе, в тот же день на другом конце проведут шоу Авербуха. И совместить сразу несколько туров будет проблематично.
Состав на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко: Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова, ученики академии «Ангелы Плющенко».
Состав на шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха (известен состав на 8 марта, Санкт-Петербург): Алексей Ягудин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артём Федорченко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и др.
Реже всего пересекаются даты туров Тутберидзе и Авербуха: у них всего одно совпадение 2 апреля. «Ледниковый период» в этот день будет греметь в Пскове, а шоу «Чемпионы на льду» – на другом конце страны, во Владивостоке. Плющенко и Авербух пересекаются на данный момент дважды: 30 марта шоу «ЛП» в Саранске накладывается на шоу Плющенко в Петербурге, а 1 апреля параллельно пройдут шоу в Туле (Плющенко) и в Великом Новгороде (Авербух).
А вот у Тутберидзе и Плющенко пересечений очень много: друг на друга накладываются сразу шесть дат в апреле. Так что вряд ли у кого-то из фигуристов получится совместить два этих тура, как удавалось в прошлом году.
Какие ледовые шоу-2023 пересекаются друг с другом?
Костяк шоу «Чемпионы на льду» – фигуристы группы Этери Тутберидзе. Основу «Союза чемпионов» составляют спортсмены «Ангелов Плющенко», а также фигуристы из групп Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына, которые уже не раз сотрудничали с Плющенко. В «Ледниковом периоде» Авербуха из года в год гастролируют пары из последнего сезона проекта, а также прославленные чемпионы прошлых лет.
Выбирать между шоу, например, придется фигуристам Алексея Мишина. В прошлом году Елизавета Туктамышева выступала и в шоу «Союз чемпионов» Плющенко, и присоединялась к составу «Чемпионов на льду». В отдельных городах Лиза также появлялась и в шоу Авербуха. Михаил Коляда показывал «Щелкунчика» сразу в трёх разных шоу, Евгений Семененко до травмы на шоу Плющенко выступил и у Авербуха в «Ледниковом периоде».
Марк Кондратюк в межсезонье был хедлайнером и «Союза чемпионов», и «Ледникового периода». В этом году он снова появился на афише тура Плющенко и будет присоединяться к отдельным шоу Авербуха (например, в Санкт-Петербурге). Совместить выступления в этих двух турах будет более-менее реально. Даты тура «Ледниковый период» минимально пересекаются с конкурентами: основная часть шоу состоится в марте и в мае без накладок друг на друга.
Александра Трусова в прошлом году гастролировала и с командой «Чемпионов на льду», и с командой «Союза чемпионов». Сейчас Саша уже не в группе Тутберидзе, поэтому сможет сосредоточиться только на туре команды Плющенко.
Александра Трусова
Фото: Дмитрий Голубович «Чемпионат»
Алёна Косторная встала в пару с Георгием Куницей, ей предстоят гастроли с шоу «Дракула». Присоединится ли Алёна к туру «Союз чемпионов», пока непонятно: в прошлом году она сразу появилась на афишах шоу как один из хедлайнеров, а сейчас в списках участников её нет. К тому же сейчас Алёна и её партнёр находятся в активном процессе скатывания и разучивания новых элементов. Возвращение к сольным номерам потребовало бы отдельного времени на подготовку.
Наконец, пока совсем ничего не ясно по гастролям Евгении Медведевой. Она точно выступит в туре «Чемпионы на льду» в Москве и Петербурге (по два шоу в каждом). Насчёт других городов пока есть вопросы, но вероятно, что ближе к датам шоу появится более обширная информация. Примерно за неделю до шоу «Ледниковый период» в Череповце и Ярославле (24-25 февраля) появилась информация, что Женя войдёт в состав участников.
За Медведеву организаторам придётся биться не только друг с другом, но и с различными неспортивными проектами Жени. Их в жизни спортсменки сейчас немало, постоянно поступают какие-то предложения, проходят съёмки, поэтому и график верстается в режиме нон-стоп. Насчёт шоу «Ледниковый период» в Петербурге, например, информации пока нет – представители Авербуха пока желают сохранить интригу и могут тянуть с объявлением вплоть до самого шоу, которое запланировано на 8 марта.
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