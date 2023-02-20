Битва за Медведеву и Кондратюка? Как Тутберидзе, Авербух и Плющенко поделят звёзд для шоу

Весна – горячая пора для ледовых шоу. Международные туры пока недоступны нашим фигуристам, зато появилось большое количество российских.

Компания Татьяны Навки продолжит гастроли со сказками, а вот три других мастодонта ледовых шоу предложат зрителю сборники отдельных номеров. В большой тур отправится команда Этери Тутберидзе – в этот раз доедет аж до Владивостока! Евгений Плющенко вновь будет гастролировать с обновлённым «Союзом чемпионов», в этот раз с концепцией «Русские сезоны». И куда без «Ледникового периода»? У Ильи Авербуха расписаны даты тура аж до конца мая.

График всех трёх туров настолько плотный, что случилось множество пресечений: пока на одном конце страны будет выступать команда Тутберидзе, в тот же день на другом конце проведут шоу Авербуха. И совместить сразу несколько туров будет проблематично.

Реже всего пересекаются даты туров Тутберидзе и Авербуха: у них всего одно совпадение 2 апреля. «Ледниковый период» в этот день будет греметь в Пскове, а шоу «Чемпионы на льду» – на другом конце страны, во Владивостоке. Плющенко и Авербух пересекаются на данный момент дважды: 30 марта шоу «ЛП» в Саранске накладывается на шоу Плющенко в Петербурге, а 1 апреля параллельно пройдут шоу в Туле (Плющенко) и в Великом Новгороде (Авербух).

А вот у Тутберидзе и Плющенко пересечений очень много: друг на друга накладываются сразу шесть дат в апреле. Так что вряд ли у кого-то из фигуристов получится совместить два этих тура, как удавалось в прошлом году.

Какие ледовые шоу-2023 пересекаются друг с другом?

Костяк шоу «Чемпионы на льду» – фигуристы группы Этери Тутберидзе. Основу «Союза чемпионов» составляют спортсмены «Ангелов Плющенко», а также фигуристы из групп Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына, которые уже не раз сотрудничали с Плющенко. В «Ледниковом периоде» Авербуха из года в год гастролируют пары из последнего сезона проекта, а также прославленные чемпионы прошлых лет.

Выбирать между шоу, например, придется фигуристам Алексея Мишина. В прошлом году Елизавета Туктамышева выступала и в шоу «Союз чемпионов» Плющенко, и присоединялась к составу «Чемпионов на льду». В отдельных городах Лиза также появлялась и в шоу Авербуха. Михаил Коляда показывал «Щелкунчика» сразу в трёх разных шоу, Евгений Семененко до травмы на шоу Плющенко выступил и у Авербуха в «Ледниковом периоде».

Марк Кондратюк в межсезонье был хедлайнером и «Союза чемпионов», и «Ледникового периода». В этом году он снова появился на афише тура Плющенко и будет присоединяться к отдельным шоу Авербуха (например, в Санкт-Петербурге). Совместить выступления в этих двух турах будет более-менее реально. Даты тура «Ледниковый период» минимально пересекаются с конкурентами: основная часть шоу состоится в марте и в мае без накладок друг на друга.

Александра Трусова в прошлом году гастролировала и с командой «Чемпионов на льду», и с командой «Союза чемпионов». Сейчас Саша уже не в группе Тутберидзе, поэтому сможет сосредоточиться только на туре команды Плющенко.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович «Чемпионат»

Алёна Косторная встала в пару с Георгием Куницей, ей предстоят гастроли с шоу «Дракула». Присоединится ли Алёна к туру «Союз чемпионов», пока непонятно: в прошлом году она сразу появилась на афишах шоу как один из хедлайнеров, а сейчас в списках участников её нет. К тому же сейчас Алёна и её партнёр находятся в активном процессе скатывания и разучивания новых элементов. Возвращение к сольным номерам потребовало бы отдельного времени на подготовку.

Наконец, пока совсем ничего не ясно по гастролям Евгении Медведевой. Она точно выступит в туре «Чемпионы на льду» в Москве и Петербурге (по два шоу в каждом). Насчёт других городов пока есть вопросы, но вероятно, что ближе к датам шоу появится более обширная информация. Примерно за неделю до шоу «Ледниковый период» в Череповце и Ярославле (24-25 февраля) появилась информация, что Женя войдёт в состав участников.

За Медведеву организаторам придётся биться не только друг с другом, но и с различными неспортивными проектами Жени. Их в жизни спортсменки сейчас немало, постоянно поступают какие-то предложения, проходят съёмки, поэтому и график верстается в режиме нон-стоп. Насчёт шоу «Ледниковый период» в Петербурге, например, информации пока нет – представители Авербуха пока желают сохранить интригу и могут тянуть с объявлением вплоть до самого шоу, которое запланировано на 8 марта.