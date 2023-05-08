Наши катались в два раза реже иностранок: сколько стартов было у лучших фигуристок сезона

Сезон-2022/2023 по фигурному катанию получился в России очень насыщенным. Аналог международной серии Гран-при, соревнования по прыжкам, традиционный чемпионат страны, полюбившийся всем Кубок Первого канала и суперновинка — турнир шоу-программ! Скучать ни спортсменам, ни болельщикам было действительно некогда.

На этом благостном фоне даже пропуск чемпионата мира прошёл пусть и не безболезненно, но с минимальными муками. Итоги состязаний одиночниц и вовсе позабавили: наши девушки разбили бы в пух и прах зарубежных соперниц, попутно блеснув четверными прыжками и тройными акселями. Иностранкам сказочно повезло, что благодаря недопуску россиянок им удалось заработать громкие титулы и медали. Однако нужно отдать им и должное: по соревнованиям многие ездили довольно активно и не расслаблялись.

К сожалению, наши фигуристки катались конкретно с короткими и произвольными программами на стартах значительно меньше. Тогда как чемпионка мира — 2023 Каори Сакамото успела выступить на 11 турнирах, чемпионка России — 2023 Софья Акатьева — всего на пяти.

Мы решили сравнить, сколько соревновались в этом сезоне ведущие наши и зарубежные фигуристки. Результаты, если честно, расстроили.

5–6 турниров за сезон — это много или мало?

Для составления рейтинга соревновательной нагрузки наших фигуристок в сезоне-2022/2023 были избраны 15 лучших девушек по итогам последнего чемпионата России. Учитывались только соревнования с традиционным форматом проката коротких и произвольных программ. Чемпионат по прыжкам, где демонстрировали отдельные прыжковые элементы, и турнир шоу-программ, в котором катали показательные номера перед мэтрами сферы искусства, в зачёт не вошли. Оказалось, что без этих мероприятий сильнейшие одиночницы не так уж много катались. Скорее, мало: от шести соревнований и меньше.

Соревновательная нагрузка российских фигуристок

Лидерами рейтинга с 10 стартами стали Вероника Яметова из Екатеринбурга и Мария Парамонова из ЦСКА. Маша открыла соревновательный сезон ещё в начале сентября: выступала на Открытом первенстве Москвы. Завершила в конце марта на турнире памяти С. Гринькова. Вероника в качестве первого старта выбрала региональные соревнования Свердловской области в начале октября, а последние прокаты у неё прошли в Челябинске на турнире памяти П. Я. Романовского.

Много состязались Виктория Федянина из Перми и Ксения Гущина из Санкт-Петербурга. Хотя на Кубок Первого канала Ксюша попала в последний момент после печально известного снятия Анастасии Зининой, она успешно откатала произвольную программу, а через несколько дней выиграла чемпионат Санкт-Петербурга.

Случай Анастасии Зининой — особенный. За четыре месяца она успела отштурмовать шесть турниров и почти наверняка добавила бы к ним минимум три старта, если не больше. Но страшное падение на Кубке Первого канала не позволило ей докатать короткую и досрочно закрыло для Насти сезон. Оценки она тогда, естественно, не получила, но большую часть программы выполнила, отсюда и шесть с половиной турниров.

Из медалисток чемпионата России и финала Гран-при больше всех соревновалась Елизавета Туктамышева — в её зачёте шесть стартов. Помимо четырёх основных соревнований сезона и Кубка Первого канала, она посетила Мемориал Н. А. Панина в начале октября. Известно, что Лиза заявлялась ещё на два питерских старта, но с обоих позже оперативно снялась.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из топовых фигуристок на некрупном турнире отметилась и Софья Самоделкина. Перед финалом Гран-при она воодушевила себя победой в соревнованиях на призы Е. А. Чайковской и тоже набрала шесть выступлений за сезон. Алина Горбачёва добилась тех же показателей, завоевав золото на первенстве России среди юниоров.

Софья Акатьева и Софья Муравьёва ограничились пятёркой самых известных турниров: серией Гран-при (два этапа плюс финал), чемпионатом России и Кубком Первого канала. Камила Валиева из-за болезни, а Аделия Петросян из-за травмы пропустили по одному старту. Ксения Синицына соревновалась лишь трижды.

Понятно, что нашим ведущим девушкам нет нужды гнаться за количеством прокатов перед судьями. Результаты — важнее. Однако 5–6 турниров за сезон — объективно недостаточно. Лучшие иностранные спортсменки выходили на лёд куда чаще, некоторые — в два раза.

8–10 стартов — норма для лучших зарубежных фигуристок

После Олимпийских игр можно было ожидать, что многие фигуристки сбавят обороты и ограничат соревновательные нагрузки. Но бронзовая медалистка Пекина Каори Сакамото — точно не из их числа. Японка сделала всё, чтобы удержать статус лидера в отсутствие россиянок. Объездила 11 турниров, шесть из них выиграла, в четырёх стала второй и лишь в финале Гран-при опустилась на пятое место после неудачной произвольной. Поистине убойный сезон устроила себе Каори!

Соревновательная нагрузка иностранных фигуристок

Другая японка Маи Михара за шесть с половиной месяцев также проверила свои силы на 11 турнирах, а трикселистка Ринка Ватанабэ упорно прыгала коварные три с половиной на девяти стартах. Позвали бы на командный чемпионат мира — и там бы рискнула, но японская федерация фигурного катания рисковать не хотела.

На 10 соревнованиях выступила талантливая эстонка Нина Петрыкина и совсем юная чемпионка США 16-летняя Изабо Левито. Правда, Изабо напряжённый график дался с трудом: на чемпионате четырёх континентов она снялась с произвольной программы из-за панической атаки.

Кореянки Ли Ха Ин и Ким Чхэ Ён тоже побывали на 10 стартах. Их старшая коллега Ким Йе Лим не вошла в рейтинг соревновательной нагрузки лучших зарубежных фигуристок, так как заняла на чемпионате мира 18-е место. Однако не отметить усердия Ким будет преступлением: она осилила 12 соревнований! При этом параллельно боролась с межпозвоночной грыжей.

Ким Йе Лим Фото: Toru Hanai/Getty Images

Канадская одиночница Мэдлин Шизас не запомнилась особыми успехами в минувшем сезоне, но выкатала девять турниров. Чуть меньше соревновательная нагрузка была у американки Амбер Гленн, швейцарки Кимми Репонд, бельгийки Луны Хендрикс и немки Николь Шотт: у них по восемь стартов.

Относительно немного катались американка Брейди Теннелл, Анастасия Губанова, представляющая Грузию, и преемница Луны Хендрикс 16-летняя Нина Пинзаррон. Впрочем, для Брейди, которая вернулась после годового перерыва из-за травмы, шесть соревнований — отличный показатель. А Настя наверняка столкнулась с проблемами логистики: из России уехать за рубеж в наше время — настоящий квест. Хорошо, что, кроме двух этапов Гран-при, чемпионата Европы и мира, она нашла возможность приехать на Finlandia Trophy в октябре.

Нашим фигуристкам негде соревноваться?

На самом деле удивительно, что 5–6 турниров по меркам иностранок — это немного, а для наших сильнейших фигуристок — норма. А самое обидное — это норма для топов. Девушки без значимых побед и ультра-си как раз используют шанс проявить себя на самых разных российских турнирах. С зарубежными топами иначе: они подают пример, что часто выступать — можно и нужно.

Сколько соревновались лучшие одиночницы в сезоне-2022/2023

Возможно, наши трикселистки и квадистки решили в этом сезоне просто поберечься. С другой стороны, странно надеяться, что их привлечёт какой-нибудь местный или региональный старт с полупустыми трибунами и почётными грамотами. Они вдоволь насытились всем этим в детстве. Есть разница между поездкой на небольшой турнир в Загреб и в условную Сызрань.

Престижных внутренних стартов у нас по-прежнему не хватает. Звёзды чаще катаются в ледовых шоу, чем на соревнованиях. И это посреди сезона.

Только винить наших спортсменок не за что. Далеко не все готовы участвовать в рядовых «водокачках», понимая, что их уровень подготовки достоин лучших из лучших ледовых арен.