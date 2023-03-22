«Втройне обидно». Провал единственной фигуристки с ультра-си на ЧМ расстроил Медведеву

У японки Ринки Ватанабэ после падения с тройного акселя не осталось ни шанса на пьедестал.

Японская одиночница Ринка Ватанабэ оказалась единственной, кто прыгнул тройной аксель в короткой программе женщин на чемпионате мира. Однако вместо того, чтобы блеснуть на домашнем льду в Сайтаме, она умудрилась допустить две грубейшие ошибки. 60,90 балла — явно не та оценка, которую ожидаешь увидеть у трикселистки.

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас

Баллы настолько скромные, что Ринка не попала даже в текущую десятку лидеров. Остановилась аж на 15-й позиции, пропустив вперёд девушек со стандартным безопасным контентом.

Кажется, что это настоящий провал, но смелость Ринки вызывает уважение. В отсутствие россиянок она не позволяет забыть о существовании ультра-си в женском одиночном и поддерживает одно из важнейших кредо большого спорта. «Быстрее, выше, сильнее» для неё не пустой звук.

Один ультра-си на 35 участниц

20-летняя Ватанабэ входила в число фавориток чемпионата мира в Сайтаме. Свой главный козырь — тройной аксель — она настойчиво делала весь сезон, не отказываясь от него ни в короткой, ни в произвольной программах. Зачастую этот прыжок её подводил, но возвращаться к скучному дупелю и откатываться назад в техническом плане она не хотела. Главный старт тоже не сбил её с избранного пути. Ринка уверенно заявила триксель в короткой, чего не осмелилась сделать больше ни одна из участниц. Расслабляться по примеру коллег, пока на международную арену не пускают россиянок, эта спортсменка не стала. Но в итоге дорого за это заплатила.

На важнейшем турнире она отстаёт от лидера после короткой программы Каори Сакамото более чем на 18 баллов, а от идущей на третьем месте Маи Михары — на 12,5 балла. Естественно, при таком раскладе надежды попасть на пьедестал у бесстрашной трикселистки почти не остаётся. И это безумно обидно. Риск с тройным акселем не оправдался, хотя при чистом прокате она могла если не догнать, то заставить серьёзно понервничать ту же Сакамото.

Ринка Ватанабэ Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Увы, короткая у Ринки Ватанабэ не задалась с первых секунд. Она стремительно взмыла в воздух на тройном акселе, но приземлить его не получилось. Падение под ноты страстного танго Роксаны перечеркнуло единственную попытку ультра-си среди 35 фигуристок.

«Не удалось, к сожалению, но попытка была действительно хорошая. Однако на данный момент только падение. Как я и говорила, это большой риск», — посочувствовала Ватанабэ Евгения Медведева в эфире Okko.

Впрочем, сдаваться Ринке было рано. Базовая стоимость двойного акселя всё равно меньше, чем тройного с падением: 3,30 балла и 4 балла соответственно. Но вместо того, чтобы дальше кататься исключительно чисто, японка сорвала и следующий элемент — каскад тройной лутц — тройной тулуп. На лутце она внезапно выполнила всего один оборот и на тройной тулуп уже не пошла. Было ощущение, что одинарный лутц — вовсе и не прыжок у неё, а просто некое хореографическое решение. Но нет. Это был прыжок — так называемая «бабочка», которая по правилам в короткой программе не оценивается. То есть Ринка не набрала за этот элемент ни одного балла.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Несмотря на все неприятности, девушка не пала духом и невозмутимо доехала до конца программы. Во второй половине выполнила незапланированный каскад тройной риттбергер — тройной тулуп, который, конечно, дешевле каскада с лутцем, но определённо лучше, чем полное отсутствие столь значимого элемента.

Наверняка, понимая бедственность своего положения, Ринка постаралась максимально нивелировать потерю баллов. Все три вращения и дорожку шагов она сделала на самый высокий четвёртый уровень сложности. Но это была лишь капля в море, неспособная перекрыть фиаско с двумя прыжками.

«Риск уважается больше всего»

Почему Ринка Ватанабэ выдала такой неудачный прокат на чемпионате мира — вопрос открытый. Кажется, что выступление в родной стране должно придавать силы и вдохновлять на лучшее катание в сезоне. С Ринкой произошло иначе. И Евгения Медведева этим не удивлена. Ведь выступать дома — это не только приятно, но и очень ответственно. На самом деле уровень давления в этом случае на порядок выше.

«Выступать на домашнем льду на чемпионате мира — это огромная нагрузка на психику, и такое бывает. В этом в принципе нет ничего страшного», — сказала Евгения Медведева в эфире Оkko.

Возможно, занять 15-е место в короткой программе на главном старте планеты действительно не страшно, когда есть чем догонять потом в произвольной. Так, Александра Трусова ворвалась на пьедестал и выиграла бронзу чемпионата мира – 2020 с 12-й позиции. От тогдашнего лидера Анны Щербаковой она отставала более чем на 16 баллов. Но контент с пятью четверными позволил совершить невозможное.

Александра Трусова на чемпионате мира 2021 года Фото: РИА Новости

Однако у Ринки в запасе никаких четверных прыжков нет. Вся надежда на тройной аксель, и его точно не хватит в произвольной, чтобы неожиданно проскочить на подиум. 60,90 балла горели на табло как приговор. Скорее всего, Ринке не светит место даже в пятёрке. Грустно осознавать, что фигуристка с ультра-си проигрывает конкуренткам с безопасным набором.

«Все спортсмены выбирают свой путь. Кто-то выбирает легче, но стабильнее, кто-то выбирает риск. И то и то — это окей, это нормально. Но, конечно, риск уважается больше всего, но, когда случаются такие неудачи, втройне обидно», — отметила Евгения Медведева в эфире Оkko.

Зачем она рискует?

Ринка Ватанабэ далеко не в первый раз проваливает короткую программу в этом сезоне. Именно проваливает, прыгая тройной аксель с ошибкой и теряя драгоценные силы для исполнения следующих прыжков.

Практически идентичный прокат она продемонстрировала в конце января на Зимнем спортивном фестивале Японии. Также не докрутила тройной аксель и, хотя избежала падения, приземлилась очень грубо, что привело к тем же 3,20 балла за элемент, которые она получила и на чемпионате мира. После ошибки на трикселе та же «бабочка» на тройном лутце и незапланированный каскад тройной риттбергер — тройной тулуп во второй половине.

А бывало и хуже — когда Ринка не набирала в короткой программе и 60 баллов. Так что ей не привыкать быть в отстающих. В произвольной она чаще всего с трикселем справляется.

Ринка Ватанабэ Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Зачем же она продолжает упрямо вставлять тройной аксель в короткую? К чему такой риск? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в начало сезона. В сентябре на Lombardia Trophy она допустила недокрут в пол-оборота и после этого решила обезопасить себя на местном соревновании в Токио. Там в короткой программе прыгала двойной аксель, но упрощение не привело её к успеху. После чистого дупеля она совершила «бабочку» на тройном лутце. Теперь понятно, что превращение тройных прыжков в одинарные – для неё типичная история.

Тройной аксель не виноват в неудачах Ринки. Отказавшись от него, она скорее потеряет, чем обретёт более высокие результаты.

Зато сейчас Ринка Ватанабэ полностью привыкла кататься на турнирах с трикселем в обеих программах, и её выступления всегда очень интересно смотреть. За эту фигуристку хочется болеть. Она напоминает, что элементы ультра-си в женском одиночном по-прежнему существуют.

А ведь об этом очень легко забыть. Наши девушки на международной арене — персоны нон грата.