Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его? Рейтинг лучших ведущих среди фигуристов

Евгения Медведева

Евгения Медведева так же, как и Алина Загитова, стала частью большой семьи «Ледникового периода». Двукратная чемпионка мира дважды выступала в проекте в качестве участницы, однако её история на шоу началась гораздо раньше. В 2018 году запустилась детская версия программы — тогда же Медведева взяла в руки микрофон. Соведущим Евгении стал Алексей Ягудин — вместе они поддерживали юных фигуристов, которые боролись за главный приз.

Спортсменка покорила зрителей лёгким юмором и умением всегда подобрать нужные слова. Эти же навыки помогли ей реализоваться в качестве комментатора — голос Медведевой неоднократно звучал за кадром во время крупных соревнований по фигурному катанию.