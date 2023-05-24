Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его? Рейтинг лучших ведущих среди фигуристов

После завершения карьеры многие фигуристы отправляются на длительные поиски себя вне большого спорта, и часто это приводит их в мир шоу-бизнеса. Неоднократно наши звёздные спортсмены пробовали свои силы на телевидении, но не у всех это получалось. Тем не менее топовых ведущих-фигуристов у нас хватает. И это не только Алина Загитова и Алексей Ягудин, а ещё несколько выдающихся специалистов. Выбрать среди них лучшего невероятно тяжело, но вы можете помочь «Чемпионату», проголосовав за своего любимчика в этом рейтинге!
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Евгения Медведева
Евгения Медведева так же, как и Алина Загитова, стала частью большой семьи «Ледникового периода». Двукратная чемпионка мира дважды выступала в проекте в качестве участницы, однако её история на шоу началась гораздо раньше. В 2018 году запустилась детская версия программы — тогда же Медведева взяла в руки микрофон. Соведущим Евгении стал Алексей Ягудин — вместе они поддерживали юных фигуристов, которые боролись за главный приз.
Спортсменка покорила зрителей лёгким юмором и умением всегда подобрать нужные слова. Эти же навыки помогли ей реализоваться в качестве комментатора — голос Медведевой неоднократно звучал за кадром во время крупных соревнований по фигурному катанию.
Анна Щербакова
Последний сезон «Ледникового периода» и вовсе стал откровением для поклонников данного шоу. Зрителям устроили настоящий сюрприз, пригласив сразу трёх топовых ведущих. Кроме Алексея Ягудина и Алины Загитовой, на большом экране появилась Анна Щербакова. Для олимпийской чемпионки Пекина этот опыт стал первым в карьере, тем не менее спортсменка прекрасно справилась со своей ролью.
Многим пришлись по души чистая дикция Щербаковой, её умение быстро и элегантно сменить тему, уводя разговор в нужное русло, а также уникальная подкованность Анны даже в самых сложных вопросах, что помогало ей быть на одной волне абсолютно со всеми участниками проекта.
Максим Траньков
Если Алексей Ягудин — король «Ледникового периода», то звездой программ Первого канала является Максим Траньков. Он не только регулярно комментирует соревнования по фигурному катанию, но и выступает на некоторых турнирах как ведущий. На Кубке Первого канала Траньков уже не первый раз поддерживает команду «синих» — Максим даже не побоялся перекрасить волосы в лазурный цвет. Благодаря его оптимизму спортсмены, которым третий год не удаётся одержать победу, не теряют веры и смотрят в будущее с надеждой.
На сто процентов выкладывается Траньков и на ледовых шоу. Раньше Максим вёл проекты своей бывшей наставницы Нины Мозер, теперь же помогает коллеге Этери Тутберидзе, став главным голосом «Влюблённых в фигурное катание».
Алексей Ягудин
В последние годы «Ледниковый период» невозможно представить как минимум без трёх человек — заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, ставшей бессменным председателем жюри, продюсера Ильи Авербуха и ведущего Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити сам попросился на телевидение и органично вписался в его реалии.
Дебютировал фигурист в программе «Добрый вечер, Москва» в 2008 году и с тех пор практически не расставался с микрофоном. На счету Ягудина масса работ на ТВ, в том числе и кинопроекты, однако настоящую популярность ему принёс «Ледниковый период». Алексей участвовал как во взрослой версии шоу, так и в детской. В обоих случаях спортсмен продемонстрировал высочайший профессионализм.
Алина Загитова
Алина Загитова стала одной из многочисленных партнёрш Алексея Ягудина в кадре. Последние три года олимпийская чемпионка Пхёнчхана представляет участников «Ледникового периода» перед началом выступлений, берёт у них интервью после окончания прокатов и в целом заполняет эфир интересными историями.
Однако путь к успеху для Алины был долог и непрост — в силу юности и отсутствия опыта Загитова не сразу обрела уверенность и смогла открыться перед зрителями. Фигуристку часто упрекали в зажатости, боязни камеры и плохой дикции. Но спортсменка не переставала работать над собой, ходила на курсы по улучшению речи и в итоге добилась отличного результата.
Илья Авербух
Продюсер «Ледникового периода» априори не может быть плохим ведущим. Илье Авербуху не раз приходилось брать эту роль на себя, причём не только на проекте, но и на собственных ледовых шоу. Огромный опыт на телевидении и природная харизма Авербуха сделали его невероятно привлекательным для публики — чаще всего зрители отмечали его грамотные и справедливые комментарии, наполненные целой гаммой эмоций.
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая буквально стояла у истоков «Ледникового периода». Семикратная чемпионка Европы была одной из трёх ведущих первого сезона шоу — в 2007 году её напарниками были Марат Башаров и Ингеборга Дапкунайте. Затем Ирина появилась в третьем сезоне вместе с Анастасией Заворотнюк, с четвёртого же сезона на сцену «Ледникового периода» вышел Алексей Ягудин — с ним Слуцкая проработала два года.
Насыщенная личная жизнь не помешала фигуристке построить карьеру на телевидении. Кроме ледовых шоу, она стала выступать в других программах. Так, спортсменка некоторое время вела передачу о здоровье «Доктор Свет» на НТВ в дуэте с главврачом Первой градской больницы Москвы Алексеем Светом.
Елена Радионова
Елену Радионову уже мало кто помнит за её спортивные заслуги, хотя она стала первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров, взяла бронзу взрослого мирового первенства и два серебра — европейского. Как фигуристка Радионова была очень хороша, но ещё лучше она стала, когда сменила род деятельности и появилась на экранах телевизоров. Елене всегда без труда удавалось привлечь внимание аудитории и удержать его на протяжении нескольких часов, именно это и привлекло Евгения Плющенко, который предложил ей должность постоянной ведущей его шоу. И пока она ни разу не подвела руководителя «Ангелов».
Евгений Плющенко
Ирина Слуцкая также была ведущей шоу «Звёзды на льду», а компанию ей составил Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион тогда ещё не чувствовал себя так же уверенно перед камерой, как теперь, но пытался сгладить неловкость многочисленными репетициями. Евгений всё время учил текст, проговаривал его перед зеркалом, во время нанесения грима и даже мытья головы! В итоге Плющенко смог побороть мандраж и стал настоящим профессионалом.
Однако плотный график после победы в Турине и подготовка к новому олимпийскому циклу не позволили спортсмену надолго задержаться на ТВ. Хотя если бы он остался, то привнёс бы в развитие передач о фигурном катании много нового. В далёком 2006 году Плющенко предлагал давать права голоса ведущим, и ведь эта опция актуальна до сих пор, поскольку зрители не всегда согласны с мнением судей в «Ледниковом периоде».
Анна Семенович
С фигурным катанием у Анны Семенович не сложилось — девушка предпочла большому спорту шоу-бизнес и не прогадала. Семенович получила огромную популярность, став певицей, но использовала микрофон она не только для песен. В 2010 году Анна дебютировала в роли ведущей в программе «Барышня кулинар», где Михаил Плотников еженедельно подсказывал ей рецепты и давал советы по кухне. Кроме того, экс-фигуристка работала в тандеме с Виктором Логиновым в реалити-шоу «Машина», а в 2015 году возглавила передачу «Правила движения». И это лишь малая часть её проектов.
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