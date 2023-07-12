Ученица Плющенко сделала неожиданный ход. Теперь Косторной будет тяжко в парном катании?

Фигуристки-квадистки стали уже привычным делом для одиночного катания. А что если такие появятся в других дисциплинах?

Такая вероятность есть, ведь одарённая ученица Евгения Плющенко решила попытать счастья в парах. Алёна Жилина, некогда тренировавшая три разных четверных прыжка и исполнявшая тройной аксель, теперь попробует устроить революцию в парном катании.

Опередит ли она Алёну Косторную?

Ученица Плющенко неожиданно ушла в парное катание

Межсезонье в фигурном катании не перестаёт удивлять. Переходы случаются не только из одного штаба в другой, но и между разными дисциплинами. Недавно стало известно, что талантливая ученица Евгения Плющенко Алёна Жилина ушла из одиночного катания в парное. Решение 13-летней спортсменки подтвердил представитель академии двукратного олимпийского чемпиона:

«Тренируется, да. Пока немного подождём, не снимаем. Пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», — таким был ответ на вопрос, правда ли Жилина сменила род деятельности.

Алёна Жилина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Партнёром Алёны, по информации ТАСС, стал Андрей Рудь. Молодому человеку 18 лет, он значительно старше фигуристки и уже не первый год катается в паре. В прошлом сезоне он выступал с Евой Хмельковой. До этого в разное время сотрудничал с Анастасией Чернышовой, Елизаветой Осокиной и Анастасией Костюк.

Теперь Жилина и Рудь тренируются на катке «Ангелов Плющенко» под руководством Арины Ушаковой — специалиста, которая начинала свой карьерный путь у Нины Мозер.

Жилина учила элементы ультра-си — что пошло не так?

Новости о новой роли Алёны на льду взбудоражили поклонников фигурного катания, ведь спортсменка подавала надежды, будучи одиночницей. Как и её старшая сестра, Вероника, она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, имея в арсенале тройной аксель, а уже впоследствии выучила четверные прыжки. На тренировках Жилина-младшая исполняла несколько квадов: тулуп, сальхов и риттбергер.

Интересно, что руководитель «Ангелов» категорически отрицал переход старшей сестры в парное катание:

«Она не собиралась переходить в парное катание. Но если такая задача нам будет поставлена, мы можем это сделать. Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальный спортсмен — может кататься везде», — в разговоре с ТАСС отмечал Плющенко, имея в виду Веронику.

Жилины были, пожалуй, основным активом Евгения — с ними он и собирался покорять женское одиночное катание, но судьба Алёны сложилась иначе. Результаты на соревнованиях не соответствовали ожиданиям — в сезоне-2022/2023 фигуристка выиграла лишь один турнир на призы Марии Бутырской — поэтому было принято решение двигаться в другом направлении.

У Косторной появилась соперница в парном катании

С другой стороны, появление Жилиной в парном катании — это успех для всей дисциплины, представители которой давно говорят о необходимости развития. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пробуют делать четверные подкрутку и выброс, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов и вовсе мечтают, что когда-нибудь спортсмены-парники начнут прыгать квады.

Усиление этого вида ультра-си как раз может произойти благодаря Алёне, хотя изначально этого ждали от другой девушки с таким же именем. Теперь заполучить пальму первенства Алёне Косторной будет сложнее. Чемпионка Европы — 2020 тоже ушла в парное катание и сразу нацелилась на высокий результат:

«Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится. Пока хотелось бы делать все элементы хорошо, на уровне. Об усложнении будем говорить позже», — сказала она журналу «Сириус».

Конкурентка у Алёны за звание фигуристки, устроившей революцию в парах, конечно, серьёзная, но для начала Жилиной необходимо войти в колею и разучить основы. Учитывая, что у неё перед глазами успешный пример той же Косторной, которая начала перемены в более зрелом возрасте, то, вероятно, это не составит едля неё большого труда. Остаётся только пожелать Алёне успехов и ждать первых результатов в парном катании.