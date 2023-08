Щербаковой не надо возвращаться на соревнования! Она построит империю круче Загитовой

Анну Щербакову ждут на контрольных прокатах в середине сентября тысячи болельщиков. Фанаты давно заскучали по олимпийской чемпионке Пекина и хотели бы увидеть её на соревнованиях с новыми программами. Но, похоже, этому не суждено случиться. Представитель ФФККР Александр Коган сказал, что об этом «рано говорить», что в большинстве случаев означает «нет».

Это печальная новость для поклонников Щербаковой, но не для самой фигуристки. Неприятная правда в том, что Ане возвращаться на соревновательный лёд совершенно не нужно. Это может помешать её бизнесу.

А ведь спортсменка рассчитывает построить медиаимперию покруче, чем у Алины Загитовой!

Возвращение на лёд Щербаковой невыгодно

Близится время старта нового сезона в фигурном катании, и главный вопрос, который задают болельщики, — увидят ли они на соревновательном льду олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. После турнира в Пекине ученица Этери Тутберидзе предусмотрительно взяла небольшой отпуск, чтобы восстановиться, а затем выяснилось, что спортсменка пропустит весь год.

Удивления это не вызвало: в постолимпийском сезоне участников главного старта четырёхлетия можно встретить крайне редко, особенно тех, кто завоевал золотые медали. Щербаковой требовалось время, чтобы отдохнуть, позволить себе порадоваться триумфальной победе, пообщаться с семьёй и друзьями. Да и помимо спорта у Ани было дел невпроворот: бесконечные интервью, рекламные проекты, шоу… Если вы думали, что самое сложное — выиграть Олимпиаду, то вы ошиблись — сложнее справиться с возросшей в сотни раз популярностью.

Анна Щербакова на Олимпиаде 2022 года в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тем не менее безумный ажиотаж стал постепенно стихать, и теперь у фигуристки появилась возможность тщательно обдумать своё будущее. Возвращения Щербаковой ждут тысячи болельщиков, но ещё больше — спортивные чиновники, которые понимают, что фигурному катанию в России как никогда не хватает хедлайнера. Новое поколение спортсменок, при всём уважении к ним, не вызывает в фанатах того трепета, который они испытывали, встречая на турнирах знаменитое трио Трусова – Щербакова – Косторная. Пришедшая после них Камила Валиева стала настоящей звездой и завоевала любовь миллионов, но возложить миссию по популяризации фигурного катания только на её хрупкие плечи было бы нечестно.

Так что вывод очень простой: Анна Щербакова нужна этому спорту, но парадокс в том, что Анне Щербаковой возвращение в фигурное катание не нужно совершенно. Мысль кажется абсурдной, учитывая страсть и упорство, с которым спортсменка добивалась высоких целей на крупнейших стартах — про несгибаемый внутренний стержень Ани ходят легенды, — однако если взглянуть на ситуацию трезво, то становится понятно, что сейчас у фигуристки почти нет мотивации соревноваться. Выйти на пиковую форму в её возрасте всё труднее, а проблемы со здоровьем не оставляют Щербакову — недавно она переболела мононуклеозом.

Главным же аргументом «против» является то, что это возращение совсем не выгодно Ане. Много талантливых фигуристок продолжали выступать после того, как прошли свой лучший этап в карьере: Алина Загитова, Евгения Медведева, да даже Александра Трусова — после Олимпийских игр их прокаты выглядели не так впечатляюще, рушился образ непобедимых чемпионок, и их статус становился неоднозначным. Если такое произойдёт с Щербаковой, то это помешает её бизнесу.

Щербакова покорила Китай и стала рок-звездой

Сейчас Аня активно строит карьеру вне спорта. У неё много новых увлечений: от телевидения до NFT. Фигуристка посещает различные мероприятия, проводит мастер-классы, снимается в рекламе, сотрудничает со спонсорами, принимает участие в крутых проектах, а также катается в шоу, причём не только в России, но и за рубежом.

Недавно Щербакова съездила в Китай, где была специальным гостем на международной ледовой конференции The Belt and Road и турнире The Chen Lu Cup. Там её встретили очень тепло — по словам спортсменки, она почувствовала себя рок-звездой.

«Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня всё поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лёд бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слёзы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций», — делилась впечатлениями Аня.

У неё самая большая среди наших фигуристок фанатская аудитория в Китае, а это значит, что потенциал у бизнеса Щербаковой неограниченный. Стать самой высокооплачиваемой олимпийской чемпионкой в истории вполне реально, учитывая, что и на Родине Аню любят и приглашают в самые топовые проекты. Например, Татьяна Навка задействовала спортсменку сразу в двух крупных шоу — «Спящая Красавица» и «История любви Шахерезады».

У Щербаковой расписана каждая минута: «Примерно так выглядят будни тех, кто выступает сразу в двух шоу. Пять минут назад я докатала свою партию в шоу «Шахерезада», быстренько переоделась. Сейчас мы мчим в «Сочи Парк», где я буду катать Принцессу Лею. Вчера успела завязать коньки за 30 секунд до выхода. Ставим ставки, что будет сегодня», — шутила она в своём телеграм-канале.

Но шутки шутками, а смириться с тем, что Аня вряд ли вернётся на соревновательный лёд, всё же придётся. В её плотном графике просто нет места тренировкам. Фигуристка уже намекнула на завершение любительской карьеры, когда ушла от прямого ответа на вопрос, будет ли выступать в новом сезоне:

«Я всё ещё не знаю, буду ли участвовать в соревнованиях в новом сезоне. Это самый трудный вопрос. У меня столько активностей, я очень много катаюсь в шоу. Сложно всё совмещать, но у меня до сих пор нет чёткого ответа по карьере — да или нет. Мне всё ещё нравится фигурное катание, нравятся тренировки, посмотрим, как будет дальше», — сказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Чэнь Лу.

Щербакова станет успешнее, чем Загитова?

Когда-то болельщики не хотели верить в то, что Щербакова пойдёт по пути Загитовой и обменяет спорт на медиакарьеру, но, похоже, Аня не только взяла пример с Алины, но и начала действовать на опережение. Фигуристка сразу отказалась от попыток вернуться на соревнования и сохранила титул непобедимой олимпийской чемпионки.

После этого Щербакова нагнала Загитову на телевизионном поприще. Практически без подготовки Ане удалось показать крутую работу в качестве ведущей «Ледникового периода», что для Алины стало камнем преткновения. Высокий интеллект, природная смекалка, быстрая обучаемость делает из Щербаковой грозную соперницу для Загитовой в битве за популярность.

Анна Щербакова ведёт «Ледниковый период» с Алексеем Ягудиным Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом у Ани есть большое преимущество — нескандальная репутация. К сожалению, Алине с этим в последнее время не везёт. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана попала в ДТП-скандал, да и до этого вызывала негативную реакцию у фанатов, что мешало её продвижению. В этом плане шансы вырваться вперёд и увеличить свой капитал у Щербаковой гораздо выше.

Однако нужно помнить, что подобное невидимое противостояние не сделает её с Загитовой врагами. Сами девушки поддерживают дружеские отношения и очень часто работают вместе. На днях олимпийские чемпионки принимали участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провели мастер-класс для маленьких детей и выступили с показательными номерами.