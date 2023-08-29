Все искали Горбачёву! Чемпионка России в танцах вызвалась волонтёром, отозвался «Спартак»

В Москве продолжаются поиски пропавшей чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой. О фигуристке не было ничего известно со вчерашнего вечера, на связь с близкими она не выходила, не появлялась и в соцсетях. В парке рядом с местом пропажи девочки работали кинологи с собаками, Москву-реку в этом районе осматривали водолазы.

«Прошу всех фигуристов посодействовать поискам и распространить информацию, мы все одна большая семья», – написал в соцсетях Алексей Ягудин, прикрепив ориентировки на Алину.

Очень быстро информацию о пропаже начали публиковать фигуристы и фигуристки. К распространению данных подключились титулованные спортсменки с огромными фан-базами: Александра Трусова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева. Тем самым девушки дали этой истории огромный охват в среде фигурного катания.

Сообщения по цепочке пошли по множеству аккаунтов и действующих спортсменов, и уже завершивших карьеру – Анастасии Скопцовой, Станиславы Константиновой, Марка Кондратюка, Макара Игнатова, Александра Самарина, Софьи Самоделкиной, Александры Степановой и Ивана Букина, Дарьи Усачёвой, Евгении Тарасовой. И это только малая часть тех, кто откликнулся на беду.

«Друзья, к сожалению такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее», – написала в своём телеграм-канале Алёна Косторная.

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева опубликовала данные о том, как составлять заявку на поиск в проекте «ЛизаАлерт». Агентство «РИА Новости» сообщило, что фигуристка должна войти в состав поискового отряда.

Незадолго до футбольного матча «Спартак» – «Динамо» ориентировка на Алину появилась на больших экранах «Открытие Арены» московского «Спартака» в Тушино – недалеко от стадиона фигуристка и пропала.

Ориентировка по Горбачёвой на «Открытие Арене» Фото: t.me/fcsmtg

На момент написания этого текста Алина Горбачёва была замечена в одном из кафе на Волоколамском шоссе – это подтвердило видео с камеры видеонаблюдения. Очень хочется надеяться, что она как можно скорее окажется в полной безопасности.