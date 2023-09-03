Загитова со связями, «мужик» Ангелопол или пропавшая Горбачёва. Самый скандальный фигурист

В мире фигурного катания каждый день плетутся интриги, и лишь самые сильные добираются до вершины, но не всегда остаются чистыми и невинными. Порой спортсмены совершают необдуманные поступки, которые негативно сказываются на их репутации, а иногда и вовсе ставят крест на их карьере.

Так, Александр Жулин проиграл Олимпиаду из-за двух громких романов, а Евгений Плющенко навсегда запомнился как тот, кто лишил Россию золота в личном зачёте в Сочи. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вовсе погрязла в скандалах после приостановки карьеры. Вспоминать можно бесконечно, но только вы можете решить, кто из этих фигуристов заслуживает титул главного скандалиста.

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