Загитова со связями, «мужик» Ангелопол или пропавшая Горбачёва. Самый скандальный фигурист

В мире фигурного катания каждый день плетутся интриги, и лишь самые сильные добираются до вершины, но не всегда остаются чистыми и невинными. Порой спортсмены совершают необдуманные поступки, которые негативно сказываются на их репутации, а иногда и вовсе ставят крест на их карьере.
Так, Александр Жулин проиграл Олимпиаду из-за двух громких романов, а Евгений Плющенко навсегда запомнился как тот, кто лишил Россию золота в личном зачёте в Сочи. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вовсе погрязла в скандалах после приостановки карьеры. Вспоминать можно бесконечно, но только вы можете решить, кто из этих фигуристов заслуживает титул главного скандалиста.
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Валерий Ангелопол
В текущее межсезонье на слуху оказалось и имя Валерия Ангелопола, чьё расставание с Василисой Кагановской не было тихим. По словам партнёрши, фигурист обвинял её в насилии, жаловался на плохую работу и угрожал прекратить тренировки, если девушка не возьмёт его на полное обеспечение, а сам заявил, что «как мужик» не будет выносить сор из избы. Благо на финансовый шантаж Кагановская не купилась, однако Ангелопола она потеряла. Василиса и Валерий теперь пойдут каждый своей дорогой, но молодому человеку однозначно будет труднее, ведь его репутация подмочена.
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин — не из тех, кто полезет за словом в карман, и так было всегда. Его война с ЛГБТ-сообществом, неуместные комментарии в прямом эфире и постоянные шпильки в адрес бывшего соперника Евгения Плющенко — лишь часть беды. Ещё в молодости фигурист доставлял проблемы своему тренеру Татьяне Тарасовой: у спортсмена были непростые отношения с алкоголем. Великая наставница умоляла ученика: «Не пей», но Ягудин не слушал, и в итоге в 1999 году его выгнали из шоу в США, а в 2003-м — арестовали за вождение в нетрезвом виде. «Я пьяный, заберите меня», — единственное, что смог сказать Алексей полицейскому, пришедшему проверить документы.
О скандальных высказываниях про Плющенко после карьеры нет нужды напоминать — их столько, что и не перечислить. Но вот и во время их ледового противостояния Ягудин вёл себя не всегда профессионально. Алексей признался, что желал провала Евгению и радовался его падениям, особенно на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
Евгений Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион, а теперь и глава академии «Ангелы Плющенко» всегда находится в центре внимания. Переманивание готовых чемпионок, нападки на судей и тренеров-конкурентов — в чём только не обвиняли Евгения, но его скандальное спортивное прошлое ничуть не уступает тому, что мы наблюдаем сейчас. Плющенко дисквалифицировали на год после того, как он не захотел выступать на чемпионате мира — 2010 и вместо этого выбрал шоу. При этом фигурист представил недействительные медицинские документы, из-за чего чиновники ISU оказались в ярости. Это длилось до тех пор, пока Евгений не наступил себе на горло ради Олимпиады в Сочи, которая также закончилась масштабной ссорой Плющенко со всей Россией.
Спортсмен чуть ли не обход правил попал в состав сборной, а затем подвёл её в самый ответственный момент, снявшись с личного турнира за несколько секунд до начала. Душещипательную историю о том, как Евгений едва не умер на льду, болельщики теперь слышат каждый раз, когда публично выступает супруга Плющенко Яна Рудковская, но это не ослабляет боль любителей фигурного катания, которые рассчитывали на Евгения в 2014 году.
Алина Загитова
Когда-то репутация олимпийской чемпионки Пхёнчхана была безупречной, но чем дальше фигуристка стала уходить с головой в медиабизнес, тем очевиднее стало, что скандальный шлейф всегда будет тянуться за ней. Загитова официально не завершала карьеру, что вызвало огромный резонанс у её болельщиков, осудивших спортсменку за лицемерие, ведь понятно, что на соревновательный лёд Алина уже не вернётся.
Сейчас она активно строит карьеру на телевидении, но безуспешно: публика больше обсуждает исковерканные фразы, которые уже стали мемом. Есть проблемы у Загитовой и с вождением: однажды Алину заметили за рулём без прав, но, когда они всё же у неё появились, Алина не стала прилежным водителем — последний ДТП-скандал тому подтверждение. Конфликтует фигуристка не только с журналистами (корреспонденту Рустаму Имамову она пообещала: «Я вас засужу, меня такие связи!»), но и с фанатами — после одного из шоу спортсменка оттолкнула девушку, которая хотела взять автограф, чем вызвала негодование у присутствующих.
Александр Жулин
За спиной у Александра Жулина годы работы в среде фигурного катания, и за это время он успел стать одним из самых раздражающих специалистов. Тренер не боится осуждения и говорит так, как думает: если он против трансгендеров на льду, то так и скажет, а если считает, что взятки в танцах на льду существуют, то не станет скрывать.
В период же, когда Жулин был фигуристом, он зачастую попадал в любовные скандалы. Вместе с Майей Усовой Александр был и на льду, и в жизни, но не всегда был верен ей. Сначала спортсмен закрутил роман с Оксаной Грищук, уговорил её повесить коньки на гвоздь и завести семью, но слова своего не сдержал, переключившись на Татьяну Навку. Тогда Грищук отомстила и выиграла заветную Олимпиаду-1994 вместе с Евгением Платовым. Жулин же потерял как Оксану, так и супругу Майю, а вместе с ними и шансы на золото.
«Мы возвратились в Лейк-Плэсид и пришли к Наталье Ильиничне Дубовой с её мужем Семёном Белиц-Гейманом, великим пловцом СССР, на беседу. Никогда не забуду слова Семёна: «Ну что, любвеобильный? Ты хотя бы понимаешь, что ты Олимпиаду просрал?!» Дубова, не знаю почему, не очень на меня кричала, но просчитывала ситуацию — до Олимпиады было всего ничего, а тут сердечная «Санта-Барбара», — вспоминал в своей автобиографии Александр.
Аделина Сотникова
Олимпийская чемпионка Сочи недавно спровоцировала масштабный скандал, который вышел за пределы страны. Аделина Сотникова взяла золото в упорной борьбе с фигуристкой Ким Ю На, но тогда никто не сомневался в чистоте этой победы. Теперь же это невозможно из-за слов спортсменки, что в то время у неё был обнаружен допинг.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и всё было хорошо», — сказала Сотникова.
Аделина навлекла на себя гнев фанатов, а олимпийский комитет Южной Кореи затребовал у МОК пересмотра результатов. К счастью для России, всё обошлось, но недалёкий поступок фигуристки запомнился надолго.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
В танцах на льду не обходится без драм, и чаще всего в центре всего оказываются Диана Дэвис и Глеб Смолкин. «Блатные» фигуристы попали на Олимпиаду в Пекине, чему были недовольны их соперники в России, обвиняя их в том, что они пользуются влиятельностью мамы партнёрши Этери Тутберидзе. А затем спортсмены устроили долгоиграющую сагу с их переходом в другую сборную. После отстранения нашей страны от международных стартов Дэвис и Смолкин долго убеждали, что не намерены менять спортивное гражданство — на самом же деле они искали подходящий вариант. США, Израиль, в итоге остановились на Грузии. Тогда Диане и Глебу припомнили их обещание и обвинили в двуличии — скандал разгорелся нешуточный.
Алина Горбачёва
Чемпионка России среди юниоров должна была стать известной в этом сезоне большому кругу людей — и стала. Правда, не благодаря своим спортивным достижениям. Слава пришла к Алине Горбачёвой в тот момент, когда фигуристка пропала и её начала искать вся Россия. За жизнь спортсменки всерьёз опасались её родители, тренер, болельщики, полиция, водолазы, кинологи, сотня волонтёров, а оказалось, что Алине всего лишь нужно было побыть одной — девушка провела ночь в подъезде, затем сходила в пару кафе и кинотеатр. Теперь Горбачёва ежедневно кается за свой необдуманный поступок.
Александра Трусова
Русская ракета запомнилась фееричным прокатом на Олимпиаде в Пекине: пять четверных в одной программе — никто ещё столько не делал, но победа ушла к сопернице Трусовой. К сожалению, Саша отреагировала на проигрыш не слишком профессионально: её истерика и фраза «Я ненавижу этот спорт» навсегда останутся в памяти болельщиков.
С тех пор Королева квадов стала вести себя более свободно, но не всегда это было хорошо: на Кубке Первого канала фигуристка пошла против воли организаторов и стала раздавать автографы фанатам прямо во время выступлений участниц. Учитывая, что сама Трусова не каталась, выглядело это неуважительно к коллегам по цеху.
Оксана Грищук
Неудавшийся роман с Александром Жулиным — лишь часть любовных приключений Оксаны Грищук. Сама она носила прозвище Адская девочка за тяжёлый характер и неумение идти на уступки, из-за чего возникало множество конфликтных ситуаций. По словам Татьяны Тарасовой, фигуристка даже могла приложить коньками своего партнёра. Самой же скандальной выходкой Грищук стала кратковременная смена имени: вместо Оксаны она стала Пашей — от английского слова passion. По задумке спортсменки, это должно было выделить её и исключить любые сравнения с Оксаной Баюл, с которой её часто путали.
Алёна Косторная
Алёна Косторная стала чемпионкой Европы — 2020 и могла дальше строить карьеру у Этери Тутберидзе, но вместо этого предпочла скандальный уход с рядом требований, на которые лучший тренер в мире не согласилась.
Дерзких выходок в арсенале Косторной много: от ядовитых высказываний, вроде: «И зачем я напрягалась?», когда за прокат с тройным акселем Алёна получила не слишком высокие баллы, до незабываемых экспериментов со внешностью — татуировки, увеличение губ, покраска волос. Предсказать следующий ход фигуристки очень трудно, но с большой вероятностью она окажется в центре внимания.
Евгения Медведева
Ещё будучи действующей фигуристкой, Евгения Медведева вызывала неоднозначные чувства, а уж её знаменитая речь о том, чтобы подержать Алину Загитову ещё год в юниорах, после болезненного проигрыша на Олимпиаде в Корее, и вовсе отвернула от спортсменки половину её фанатов. Затем случились громкий разрыв с Этери Тутберидзе и скорый побег в Канаду, что навлекло на Медведеву гнев болельщиков.
Женя неоднократно попадала в скандалы и после. Поставив карьеру на паузу, а не сообщив о завершении прямо, она подверглась такому же осуждению, как и её извечная соперница. Фигуристка стала заниматься шоу, но не во всех странах ей были рады: однажды она разозлила японцев, нарушив карантин в Стране восходящего солнца. Перепалки с Загитовой, странные отношения с Даней Милохиным, откровенные фотосессии и тусовки — это лишь часть грешков двукратной чемпионки мира.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – очень яркая и эмоциональная пара, но иногда их порывы не красят их. Знаменитая фраза партнёра «В очередь!», брошенная соперникам, стала уже мемом, равно как и ядовитое изречение партнёрши: после проигрыша на чемпионате мира Бойкова кинула аккредитацию в Тамару Москвину со словами: «Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира», имея в виду Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Неудивительно, что после такого сотрудничество с тренером продлилось недолго, — теперь пара тренируется у Этери Тутберидзе.
Мария Сотскова
Мария Сотскова также проявила себя не с лучшей стороны, когда была дисквалифицирована на 10 лет. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида. Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию. Специалисты же обрушились на спортсменку с критикой, обвинив её в безалаберности.
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