«Кто-нибудь, спасите ребёнка!» Иностранцы в ужасе от видеообращений Горбачёвой

За побегом и поисками Алины Горбачёвой следили не только в России: международное сообщество любителей фигурного катания в соцсетях тоже активно переживало и надеялось, что 16-летняя фигуристка найдётся живой и невредимой.

Так и произошло – но о «невредимости» можно утверждать только в физическом плане. Что творится с ментальным состоянием девочки, представить страшно – и именно этим в первую очередь озабочены иностранные поклонники фигурки в «Твиттере».

«Насколько же российское фигурное катание токсичное, что 16-летняя Алина Горбачёва сбежала. Бедная девочка, надеюсь, её семья сможет вытащить её из этой абьюзивной среды. Надеюсь, кто-нибудь спасёт её от жестоких тренеров. Моё сердце сейчас принадлежит этой прекрасной душе и её семье в это трудное время», — kittym4re.

«Мы уделяем столько внимания жестокому обращению с девочками Этери, что забываем, насколько это распространено во всём тренерском сообществе России», — FrostyKaori.

«За жизнь Алины можно больше не беспокоиться, но начинаем переживать о её будущем. Меня очень заботит то, как с ней будут обращаться следователи в полиции, федерация, (бывшая?) тренерская команда, фигурнокатательные «эксперты», пресса, её семья», — valserdeifiori.

«Её заставили извиниться и солгать, что всё хорошо»

После возвращения домой Алина Горбачёва сперва опубликовала пост с извинениями, затем – видеообращение, а потом стала бомбить «кружочками» в телеграм-канале, расписывая, как проходит её день. В своей речи Алина употребила такие выражения, как «горе-блогеры», «гестапо-тренеры» — возможно, нетипичные конструкции для подростка.

В иностранном сегменте «Твиттера» уверены, что немедленное возвращение к тренировкам у той же Софьи Федченко – неправильный подход, который вряд ли пойдёт на пользу юной фигуристке.

«Я очень сильно переживаю насчёт Алины Горбачёвой. Она буквально сбежала от тренера, но после того, как её нашли, её заставили извиниться и солгать, что всё хорошо. Ребёнок ментально повержен, не представляю, что она чувствует. Кто-нибудь, спасите ребёнка!» — kittym4re.

«Ягудин дразнит Горбачёву в соцсети, и это просто омерзительно. Когда же он научится порядочности?» — quintupletwist.

«Страшно представить, через что она прошла во время следственных мероприятий. Пусть с ней были законный представитель и психолог, сложно поверить, что орган, ответственный за самые серьёзные преступления, справится с потерявшимся 16-летним ребёнком», — valserdeifiori

«Детям необходим регулярный контракт с НЕСКОЛЬКИМИ взрослыми, заслуживающими доверия (семья, учителя, врачи, социальные работники). Если что-то идёт не так, хотя бы одна сторона это замечает. Но никто, особенно Федченко, не может быть одновременно родителем, тренером, врачом, диетологом, учителем менеджером и другом», — quintupletwist.