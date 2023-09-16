«Не хочу обманывать». Участие Туктамышевой в соревнованиях — под вопросом?

В межсезонье Елизавета Туктамышева поделилась тревожной новостью — она испытывает проблемы с мотивацией. Девушка, которая пережила многие поколения наших фигуристок и никогда не сдавалась, впервые столкнулась с тем, что ничего не знает насчёт своего будущего. Лиза выступила на контрольных прокатах, представила новую проникновенную короткую программу, но ответ на вопрос, будет ли она участвовать в соревнованиях, дать так и не смогла. Честно сказала, что не хочет никого обманывать.

Немного грустный разговор с Елизаветой Туктамышевой из микст-зоны — в материале «Чемпионата».

— Ты рассказала, что в этом году у тебя появились проблемы с мотивацией. Это из-за того, что ты соревнуешься более десяти лет?

— Мотивация не из-за этого пропала, я всё ещё в поисках.

— А из-за чего?

— Я не могу сказать.

— Сегодня как настрой?

— Хороший! Я рада, что могу здесь выступить и почувствовать эмоции почти соревновательного типа. Было и волнение, и радость, что откатала программу хорошо. Все эмоции, которые планировались, они были.

— То есть соревнования всё ещё вызывают какой-то драйв?

— Слава богу, да. Я думала, что нет, но да, волновалась немножко.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Сейчас многие фигуристы проводят мастер-классы. Ты бы хотела провести?

— Мастер-классы — это всегда интересно. Ты передаёшь свой опыт юному поколению, это приносит удовольствие. Конечно, по приглашению я всегда стараюсь соглашаться на такие мероприятия.

— Кто вдохновил тебя на эту короткую программу?

— Илья Авербух предложил эту музыку, и она откликнулась во мне такой трагичностью. В программах она вызывает у меня сейчас больше эмоций, чем что-то весёлое катать. Я сразу согласилась. Были другие варианты, но этот оказался самым удачным.

— У тебя какая-то печаль сейчас?

— Нет. Просто мне сейчас интересно раскрывать такие композиции.

— У тебя очень интересный костюм. Можешь рассказать его идею?

— Я изначально точно хотела чёрно-белое платье, откликается контрастность эмоций. Потом мой дизайнер предложила написать стихи из текста песни, мне эта идея понравилась, потому что это как письма человеку, которого уже нет. Красная ленточка в конце — это символ надежды, которой уже нет, поэтому я её из души достаю и улетаю к любимому в небо. Я решила закончить так, что всё-таки она пошла к нему. Надежды нет, поэтому она решила покончить с собой.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

— Есть ли у тебя сомнения насчёт участия в сезоне на данный момент?

— Посмотрим. Это только открытые прокаты, я не в максимальной форме. Посмотрим, не могу сейчас сказать. Не хочу вас обманывать.

— Лиза, как самая опытная одиночница можешь ответить, есть ли у нас проблемы в детском спорте?

— Бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми, но я через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я когда-то такое увижу, я точно молчать не стану.

— Можно ли что-то сделать с этим? Может, нужен аналог Safe Sport?

— Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться куда-то за помощью. Они действительно беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищёнными и нужными. Хочется, чтобы при каком-то подходе, который их не устраивает, если, не дай боже, силу прикладывают, чтобы они могли куда-то обратиться.