Мы нашли правду в деле Гуменника! Первоисточник музыки — даже не Rammstein

Самая обсуждаемая программа контрольных прокатов сборной России – это программа, которая так и не была показана. Эксперты на федеральных каналах рвут глотки, обсуждая, можно кататься под песню Rammstein Петру Гуменнику или нет. Руководители от ситуации открещиваются, а шума вокруг становится всё больше.

А что если на самом-то деле бóльшая часть программы – это даже не музыка Rammstein? Представляем небольшое музыкальное исследование от «Чемпионата».

Чья музыка лежит в основе программы?

Бóльшую часть музыкальной нарезки занимает одна мелодия в четырёх разных интерпретациях, и две трети программы (при приблизительном подсчёте — 1 минута 52 секунды) звучит именно она. Сначала это фортепиано, затем — скрипка, после — симфоническая аранжировка и в конце – женский вокализ.

Эта мелодия встречается в песне Rammstein в качестве коды, но её первоисточник – совсем не песня немецкой группы. В точности такая же мелодия, например, звучит в композиции 2008 года Стефано Принчипи Pax Mundi, в саундтреке к игре Crusaders of Might and Magic 1999 года выпуска, но при этом плагиатом назвать это никак нельзя. И вот почему.

В основе мелодии лежат сэмплы из библиотеки Symphony of Voices от Spectrasonics, которая была выпущена еще в 1998 году. Этой музыкальной библиотекой, согласно её официальному сайту, пользовались даже такие знаменитые кинокомпозиторы, как Ханс Циммер и Дэнни Эльфман.

Конкретно в песне Rammstein используются сэмплы под заголовком Lamenting, и взяты они фактически подряд – под номерами 6, 7, 8 и 10, в том же порядке строится и мелодия. Клавишник Rammstein Кристиан Лоренц при создании композиции только увеличил темп, из-за этого мелодия повысилась на несколько тонов, но узнаваемый мотив сохранился.

На дорожке шагов начинается третий повтор мелодии, версия в симфонической обработке с хором.

По сути, претензия идёт к нарезке, первоисточником которой в большей её части является даже не Rammstein. Некоторые болельщики предлагали Гуменнику взять русский кавер от Radio Tapok, но в программе и так от оригинальной песни Rammstein остались только небольшой проигрыш и один второй куплет, которые в сумме дают меньше минуты чистого времени. Всё остальное – это и есть каверы. И то – каверы на мелодию, написанную из готовых сэмплов, которые может использовать кто угодно, если купит библиотеку.

Актуальны ли тогда вообще претензии того неравнодушного человека, которого не устроила мнимая непатриотичность программы?

Отсутствие конкретики – главная проблема этого кейса

Если хотя бы Гуменник или его тренер видели это письмо изначально и знали, из-за чего программу потребовали отправить в мусорку, то могли бы как-то с этим работать. И не возникло бы такой волны негодования и обсуждений. Сам автор письма Евгений Картушин отказался от каких-либо комментариев – журналисты обращались к нему, но он сказал, что не ищет публичности.

Со стороны ситуация выглядит так, будто человек отправил сообщение, грубо говоря, по приколу, даже не думая, к чему это может на самом деле привести, а когда его попросили во всеуслышание пояснить своё обращение, испугался сказать хоть слово.

К чему конкретно претензии? К личности вокалиста группы Тилля Линдеманна и сексуальным скандалам вокруг него? К политической позиции группы? К контексту вокруг конкретной песни? Просто к тому, что музыка Rammstein в нынешние времена – это якобы неуместно? В Сети сейчас обсуждаются одни догадки, но никакой чёткости нет – и это только плодит информационный шум.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн Фото: РИА Новости

Многие эксперты вообще комментировали ситуацию, не зная контекста, и только увеличивали этот инфошум. Самое шедевральное высказывание по ситуации выдал Александр Жулин: «Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю».

Депутат Госдумы и глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, далёкий от мира фигурного катания, вообще запутался в собственных рассуждениях, беседуя с Газетой.ру. Вроде бы и отметил, что политики должны заниматься своим делом, а фигуристы – своим, рассказал, что звонил в Минспорта и ФФККР и там ему объяснили, что музыка просто не соответствует программе. Но это просто невозможно – программа готовилась четыре месяца, была показана зрителю и выложена в интернет, а сменить её потребовали за пару дней до прокатов после обращения в госорганы. Кстати, само обращение Евгения Картушина к депутатам депутат же Свищёв назвал полнейшей глупостью.

Если помните, в ролике от Первого канала был кусочек с тренировки Петра на сборах в Сочи, и на ней присутствовала Елена Анатольевна Чайковская – главный тренер сборной России по фигурному катанию. В разговоре с «Чемпионатом» фигурист подтверждал, что оттачивал программу как раз вместе с Чайковской. Неужели она не могла сказать сразу, что музыка якобы технически не соответствует программе, как рассуждает депутат Свищев?

Пётр Гуменник на сборах в Сочи с Вероникой Дайнеко и Еленой Чайковской Фото: кадр из трансляции

Поменять программу можно и в середине сезона, и накатать её – тоже. В прошлом сезоне, например, Марку Кондратюку пришлось менять произвольную программу после контрольных прокатов. Но тогда это было объяснимо – и само выступление не сложилось из-за множества падений, и с музыкой никакого «мэтча» не случилось, лирика «Сэлмы» Марку не подошла.

Здесь же программе, которая фигуристу подходит идеально и которой он сам горит, не дают исполняться не потому, что против судьи или федерация, а потому, что кто-то со стороны взялся оценивать, под какую музыку кататься можно, а под какую — нельзя.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что решение по поводу программы и музыки находится в компетенции федерации. Ответы Дмитрия Пескова («Не следим за ситуацией») и Олега Матыцина («Это компетенция федерации, она должна принимать решение») чётко дают понять – это никогда не было «делом государственной важности».

Тамара Москвина и Николай Морошкин, постановщик программы Петра Гуменника Фото: РИА Новости

Чёткое решение должно быть принято в ближайшее время, потому что чуть более чем через месяц у Петра первые соревнования в сезоне – этап Гран-при в Красноярске (28-29 октября). К этому времени уже нужна готовая программа, так что нужно либо продолжать работать над старой, либо ставить другую и накатывать уже её. А оставлять вице-чемпиона России (ещё и с баллами чемпиона) в подвешенном состоянии и продолжать оказывать негативное влияние на его подготовку – это всё равно что стрелять себе в ногу.

Наилучший выход из ситуации – достать-таки «солнце» из мусорки, отмыть – и катать. Может быть, в немного переработанном варианте, но катать. И ничего не бояться.