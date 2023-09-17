Запрет программы под Rammstein в корне неверен. Россия же против культуры отмены!

Зачем повторять именно то, за что мы ругаем Запад? И кому от этого станет лучше?

Петру Гуменнику запретили короткую программу под композицию немецкой группы Rammstein — и это стало главным (и, пожалуй, единственным) скандалом завершившихся в «Мегаспорте» контрольных прокатов сборной России.

Достоверно непонятно, кто именно был главным инициатором, который сказал слово «стоп» — кажется, чиновники Федерации фигурного катания не говорили веского «нет» да и вообще никак не комментировали произошедшего.

О ситуации высказалась тренер Гуменника Вероника Дайнеко — ещё за несколько дней до прокатов она написала комментарий в социальных сетях.

За день до отъезда на контрольные прокаты к ней подошла Тамара Москвина (Гуменник и Дайнеко занимаются именно в школе Москвиной) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично.

Письмо было направлено министру спорта Олегу Матыцину, его автором был некий Евгений Картушин.

Москвина сказала Дайнеко, что это «дело государственной важности», а сборная России по фигурному катанию не может ставить свои интересы выше государственной важности.

В федерации Дайнеко сказали, что кататься под Rammstein нежелательно, хотя никаких прямых угроз о наказании не было.

Весь кейс выглядит странно и очень напоминает культуру отмены — типично западное понятие, которое в России никогда не поддерживалось на самых верхах, не только спортивных, но и государственных. Чиновники всех уровней открыто осуждают это понятие в контексте политической ситуации и не только.

Снос памятников великим историческим личностям из России, отмена в Европе оперных постановок авторства русских композиторов — это безусловно неправильно, что справедливо порицается в нашей стране.

Или недавний кейс из фигурного катания — далеко ходить не надо — лишение Маргариты Дробязко литовского гражданства из-за выступления в российских шоу. Все возмущались — высказались Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин и другие. Возмущались абсолютно справедливо, но потом кто-то взялся отменять Rammstein.

Не будем, говорить, кто именно, потому что сами не знаем — условный «коллективный жалобщик», который поступил так же, за что критикует Запад. Только кому от этого стало хуже? Солисту немецкой группы Тиллю Линдеманну? Нет — хуже стало Петру Гуменнику и его команде. Нашему же российскому фигуристу, вице-чемпиону России, который готовил программу несколько месяцев и горел этой идеей.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из коллег-фигуристов смело высказался только один

Грустно и то, что Петра практически не поддержали коллеги. Большинство фигуристов на контрольных прокатах высказались очень обтекаемо — мол, жаль, что с ним так произошло, но, надеюсь со мной ничего такого не будет. Только Матвей Ветлугин не побоялся и выступил:

«Ситуация — бред, на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И отменять её, заменять на другую только по доносу какого-то депутата — это слишком.

Он работал вместе с тренерским штабом несколько месяцев, это титанические усилия. Я просто не понимаю, если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах и если это в действительности происходит, это, разумеется, чрезвычайно плохо. Но чем это отличается от таких случаев? У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен в том, что произойдёт завтра. И если чувства какого-то депутата ущемятся из-за песни «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… Что, нам и под это нельзя будет кататься?

Если подытожить, я поддерживаю Петю и его штаб. Надеюсь, эта ситуация разрешится. Если эта программа ему действительно нравится и он уверен, что хочет это делать, — зачем запрещать? Это масштабная проблема, угроза выбора композиции конкретно для программ фигурного катания. Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести, потому что, если со мной такая ситуация случится, я хочу, чтобы нашёлся человек, который заступится», — открыто высказался Велугин.