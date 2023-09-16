Российскому фигуристу зарубили программу под Rammstein? Первый скандал сезона!

В июле стало известно, что Пётр Гуменник готовит короткую программу под композицию Rammstein – Sonne. Фигурист представил трейлер постановки вместе с хореографом Николаем Морошкиным в социальных сетях. Многие называли эту программу прорывом – катаются под такой тяжёлый рок редко, а Петру это удаётся необычайно ярко.
Премьера постановки прошла на мастер-классе Тамары Москвиной в Игоре в Ленинградской области. Тогда у Петра всё получилось – и четверной лутц, и четверной риттбергер, и огненная дорожка.
Тамара Николаевна отметила, что против этой музыки ничего не имеет, так как нужно искать разные музыкальные стили и пробовать себя в разном.
За несколько дней до контрольных прокатов в «Мегаспорте» в фан-группе Петра появлялся ролик, где он отрабатывает дорожку шагов из новой короткой в костюме. Ничего не предвещало беды.
Но на разминку 16 сентября Гуменник вышел в костюме для прошлогодней короткой программы и откатал её же. В микст-зоне он попытался объяснить замену, но всё же никак не прояснил причины.
«Я хотел катать Rammstein, но по не зависящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать.
Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Rammstein мне прокатать», – заявил Гуменник.
Журналисты пытались разговорить Петра и копнуть более глубоко, намекая в том числе на политическую обстановку: спортивным чиновникам действительно могло показаться, что постановка под музыку одиозной немецкой группы – не лучшее решение в данный момент.
Но фигурист не раскололся. И если он надеется, что его «Солнцу» (так переводится название композиции с немецкого) ещё дадут зелёный свет, мы тоже будем в это верить. Ведь все музыкальные стили нужны и важны.
- 16 сентября 2023
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