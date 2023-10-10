Всё о первом этапе «Край Курая», который пройдёт в Уфе.

Без Валиевой и спортивных пар. Серия Гран-при России начинается с грандиозных потерь

Серия Гран-при России стартует уже завтра, 11 октября, в Уфе. Вплоть до 13 октября соревноваться за звание сильнейших будут юниоры, затем на лёд выйдут члены взрослой сборной России. Их прокаты зрители увидят в выходные: 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.

Этап под кодовым названием «Край Курая» имеет необычный формат: из четырёх видов в программе представлены только три, поэтому любителям спортивных пар придётся смириться с этой потерей. Также фанаты группы Тутберидзе не увидят двух её учениц. Камила Валиева должна была выступить на торжественном открытии серии Гран-при вместе с Алиной Загитовой, Анной Щербаковой и другими топовыми спортсменами.

«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о первом этапе в Уфе, чтобы ничего не упустить.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Список участников

На первом этапе Гран-при выступят только три группы участников — спортивные пары пропустят старт в Уфе, равно как и в Самаре.

Оказалось, это не единственные потери: в женском одиночном катании количество соперниц-сборниц сократилось до двух. Майя Хромых снялась с соревнований по медицинским показаниям, а остальные участницы до сих пор неизвестны.

Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Расписание

14 октября, суббота

Мужчины. Короткая программа — 13:00.

Женщины. Короткая программа — 14:45.

Танцы на льду. Ритм-танец — 16:30.

15 октября, воскресенье

Мужчины. Произвольная программа — 12:30.

Женщины. Произвольная программа — 14:30.

Танцы на льду. Произвольный танец — 16:30.