Без Валиевой и спортивных пар. Серия Гран-при России начинается с грандиозных потерь

Серия Гран-при России стартует уже завтра, 11 октября, в Уфе. Вплоть до 13 октября соревноваться за звание сильнейших будут юниоры, затем на лёд выйдут члены взрослой сборной России. Их прокаты зрители увидят в выходные: 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.
Этап под кодовым названием «Край Курая» имеет необычный формат: из четырёх видов в программе представлены только три, поэтому любителям спортивных пар придётся смириться с этой потерей. Также фанаты группы Тутберидзе не увидят двух её учениц. Камила Валиева должна была выступить на торжественном открытии серии Гран-при вместе с Алиной Загитовой, Анной Щербаковой и другими топовыми спортсменами.
«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о первом этапе в Уфе, чтобы ничего не упустить.
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
Список участников
На первом этапе Гран-при выступят только три группы участников — спортивные пары пропустят старт в Уфе, равно как и в Самаре.
Оказалось, это не единственные потери: в женском одиночном катании количество соперниц-сборниц сократилось до двух. Майя Хромых снялась с соревнований по медицинским показаниям, а остальные участницы до сих пор неизвестны.
Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян.
Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Расписание
14 октября, суббота
Мужчины. Короткая программа — 13:00.
Женщины. Короткая программа — 14:45.
Танцы на льду. Ритм-танец — 16:30.
15 октября, воскресенье
Мужчины. Произвольная программа — 12:30.
Женщины. Произвольная программа — 14:30.
Танцы на льду. Произвольный танец — 16:30.