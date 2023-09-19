Выбираем лучшую программу контрольных прокатов

16–17 сентября фигуристы сборной России показали программы на новый соревновательный сезон, который снова пройдёт внутри страны. Зрители увидели новые иногда неожиданные образы, полюбовались четверными прыжками и получили новые эмоции.

Не обошлось без скандалов – Петру Гуменнику не позволили презентовать короткую программу под композицию группы Rammstein, и он остался с прошлогодней постановкой. Но произвольная от Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза стала одной из самых ярких на прокатах.

Так давайте же выберем лучшую программу российских фигуристов нового сезона? Мы постарались отобрать самые запомнившиеся, но, если вам кажется, что чего-то не хватает – пишите в комментарии!

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