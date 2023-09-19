Выбираем лучшую программу контрольных прокатов

16–17 сентября фигуристы сборной России показали программы на новый соревновательный сезон, который снова пройдёт внутри страны. Зрители увидели новые иногда неожиданные образы, полюбовались четверными прыжками и получили новые эмоции.
Не обошлось без скандалов – Петру Гуменнику не позволили презентовать короткую программу под композицию группы Rammstein, и он остался с прошлогодней постановкой. Но произвольная от Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза стала одной из самых ярких на прокатах.
Так давайте же выберем лучшую программу российских фигуристов нового сезона? Мы постарались отобрать самые запомнившиеся, но, если вам кажется, что чего-то не хватает – пишите в комментарии!
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Камила Валиева, короткая программа
Как следует из названия песни, Камила предстала на льду в сексуальном красном платье – и показала не совсем свойственную ей, очень женственную и соблазнительную программу. Попытка заигрывать с судьями (на контрольных прокатах вместо судей были представители федерации) – также отличная задумка, пусть в этот раз она обернулась небольшим, но милым курьёзом.
«Спасибо тренерам, которые меня услышали и сделали что-то интересное, чего у меня никогда и не было. Здесь усложнение образа, потому что лирику мне легче катать. Красное платье? Из названия песни, там же про красный. Упустим текст, сосредоточимся только на слове красный. Идея программы — опять-таки, убираем всё, и это просто наша интерпретация именно этой музыки. Никакого смысла я в это не вкладываю, просто хочу быть максимально пластичной, визуально красивой, чтобы это не выглядело вульгарно.
Текст я прочитала, но, собственно говоря, не вкладывала какой-то смысл. Когда я катаю, я не перевожу в голове никакой текст, так что это просто слова», — сказала Валиева в микст-зоне после проката.
Александра Степанова/Иван Букин, ритм-танец
Возвращение Саши и Вани после беременности партнёрши было потрясающим: в субботу публика стояла на ногах и приветствовала ребят громкими аплодисментами. И было за что! Их ритмический танец под очень известные ритмы 80-х был драйвовым, свежим и зажигательным! И ничего, что дыхание фигуристов после проката было сбитым – всё-таки долгий перерыв в соревновательной деятельности дал о себе знать.
«Не знаю, как передать ощущения! Невероятные ощущения, невыносимо для меня, не могу выдержать столько эмоций. Надо Саше отдать, а то она спокойно стоит. Да соскучились мы! По вам, по зрителю, по выступлениям, по судьям, по соревнованиям, по всему соскучились. Очень понятны эмоции. Представьте, когда вы очень по кому-то скучали и вот вы его видите, вот он подъезжает. И ты его обнимаешь. Вот такие ощущения, безумные какие-то! Вот, манифест закончен».
Алёна Косторная/Георгий Куница, произвольная программа
«Пусть удача всегда будет с вами», – только это и остаётся пожелать новой паре, которая ярко заявила о себе на прокатах. В новой программе Алёны Косторной и Георгия Куницы, их первой совместной произвольной, воплощены образы главных героев саги «Голодные игры». Прокат, несмотря на огрехи, получился удачным и запоминающимся: фигуристы всё слаженнее работают, а также удивляют сложным прыжковым контентом – идут и на тройной флип в секвенции, и на тройной лутц.
Евгений Семененко, короткая программа
В короткой программе действующий чемпион России предстаёт в образе клоуна – грустного или весёлого, решает уже зритель. Евгений взялся за сложную задачу, очень важно не переборщить, не переиграть, иначе программа будет смотреться фальшиво. В «Мегаспорте» выдержать эту грань удалось. «На публике клоуны всегда весёлые, всегда смешат людей, но никто не знает, что у них на душе, что у них в жизни. И вот я показываю, что я артист, развлекаю, но при этом и показываю, что у меня на душе», – рассказывал Семененко в интервью незадолго до прокатов.
Пётр Гуменник, произвольная программа
Постановка от Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза идеально села на вице-чемпиона России. Образ порочного красавца отлично подошёл Петру Гуменнику, а его прокат поставил яркую точку в конце второго дня контрольных прокатов. У программы есть потенциал стать гораздо ярче, когда фигурист восстановится после болезни, наберёт нужную форму и добавит по части ультра-си. С презентацией Гуменник уже справляется на ура, а костюм с юниорских времён (от программы «Призрак Оперы») только подчёркивает вечную молодость воплощаемого персонажа.
Матвей Ветлугин, короткая программа
Одна из ярчайших программ этого сезона среди мужчин-одиночников. Ветлугин взялся за двухчастную историю страстных отношений мужчины и женщины. Первая часть – танго, бурный роман, который захлёстывает героев – случаются и ссоры, и даже драки. Перед дорожкой шагов звучит фраза из фильма «Запах женщины»: «В танго не бывает ошибок. Не то что в жизни». После этих слов Матвей бросается в вихрь и в самой концовке программы замахивается на свою любовь с ножом. Продолжение истории зритель узнаёт лишь в произвольной программе.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, произвольная программа
После перехода в новую группу Бойкова/Козловский оставили постановку, над которой работали с Анжеликой Крыловой и штабом Тамарой Москвиной ещё весной. Интересные новые позы найдены постановщиками, музыка ребятам очень идёт. Программа играет яркими красками в том числе и благодаря отличной форме Саши и Димы – прокат получился максимально вычищенным.
Камила Валиева, произвольная программа
Наконец Валиева полностью отошла от лирики: в произвольной программе фигуристка воплощала Чёрную пантеру. Этнические мотивы Камила интерпретирует хорошо, это было заметно ещё по номеру для турнира шоу-программ. Новая находка преобразила спортсменку, в постановке Камиле удалось продемонстрировать харизму во всей красе.
Елизавета Туктамышева, короткая программа
Лиза дебютировала с новой короткой не на контрольных прокатах, а на шоу Ильи Авербуха в Сочи, но тогда было неизвестно, что постановка станет соревновательной. Сам Авербух и предложил фигуристке эту музыку под русский вокал.
«Она откликнулась во мне такой трагичностью. В программах она вызывает у меня сейчас больше эмоций, чем что-то весёлое катать. Я сразу согласилась. Были другие варианты, но этот оказался самым удачным», — поделилась Туктамышева историей программы.
Задумку отражает и костюм: на платье написаны слова из песни. «Это как письма человеку, которого уже нет. Красная ленточка в конце — это символ надежды, которой уже нет, поэтому я её из души достаю и улетаю к любимому в небо. Я решила закончить так, что всё-таки она пошла к нему. Надежды нет, поэтому она решила покончить с собой», — объяснила фигуристка.
Александр Самарин, произвольная программа
Прочувствовать тему 80-х лучше, чем танцевальные дуэты? Кажется, Александру Самарину это удалось! С первых секунд мелодии, под которую на мотоцикле ездил легендарный персонаж Crazy Frog, зал аплодировал, практически не смолкая. В последние сезоны тренерскому штабу Светланы Соколовской удаётся найти такую музыку, которая помогает Александру сохранить его индивидуальность и показать сильные стороны.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, короткая программа
Выбор чемпионов мира и Европы на этот сезон – «Ода к радости» в современной эпической обработке. В жизни и так много поводов для грусти, особенно когда спортсмены не имеют возможности выступать на международных стартах. К этапам Гран-при программа уже будет выглядеть более вычищенной и цельной – первый этап стартует только в середине октября.
Алина Горбачёва, произвольная программа
Для своей новой произвольной программы Алина выбрала музыку к сериалу «Ход королевы». Лаконичный, но в то же время стильный костюм – чёрные брюки и белая рубашка навыпуск с шахматной фигурой, изображённой на спине. Фигуристка показала стремительное катание, передавая на льду образ главной героини сериала. План Алины – постепенно прийти к трём четверным прыжкам в произвольной, сначала два четверных сальхова, а затем можно подумать и над тулупом.
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, ритм-танец
Танец-молния, танец-вспышка – вот как можно охарактеризовать постановку новой пары Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко. В качестве музыкального сопровождения фигуристы использовали песни группы Queen и отлично передали настроение в прокате. Красивая пара сложилась у Игоря и Аннабель, пусть они пока и катаются вместе меньше года.
Екатерина Миронова/Евгений Устенко, произвольный танец
Вот кто показал действительно глубокую работу над образом, так это танцоры из Петербурга. Екатерина Миронова и Евгений Устенко взяли для произвольного танца саундтрек к фильму «Форма воды» и по-новому раскрыли свой дуэт, теперь уже в лирике, истории любви морского чудовища и простой девушки. У Кати и Жени случилась по-настоящему актёрская презентация, отдельно хочется отметить тонкую пластику рук, на работу с которой был сделан отдельный акцент.
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