А ещё один раз не доглядели за юниоркой Принёвой.

Так ли компетентны судьи в фигурке? Они дважды ошиблись с Петросян на Гран-при в Уфе

Куда же без судейских скандалов в нашем фигурном катании? На первом этапе Гран-при России в Уфе они тоже были — но незаметные вооружённым глазом. Только изучив итоговые протоколы, можно обратить внимание на ошибки отдельных арбитров. И проблема не в каком-то заговоре, не в подсуживании конкретным фигуристам или конкретной тренерской группе. Проблема именно в некомпетентности судей.

На Гран-при «Край Курая» было сразу три вопиющих случая: первый — с многострадальной юниоркой Алёной Принёвой, за которой уже ранее недоглядели на соревнованиях в Москве, и ещё два — с победительницей взрослого этапа, ученицей Этери Тутберидзе Аделией Петросян.

Юниорке снова пересчитали итоговые баллы

На первенстве Москвы в сентябре воспитанница ЦСКА Алёна Принёва ошиблась с подсчётом прыжков в произвольной программе и сделала лишний повтор. Судьи не заметили этого, а когда правда вскрылась, результаты пришлось менять после награждения, и фигуристка лишилась места на пьедестале.

На юниорском этапе Гран-при в Уфе Алёна снова напутала с прыжками — и судьи опять коллективно «моргнули» вместе с техделегатом. Дело в том, что в произвольной программе юниорок есть обязательный прыжок — двойной или тройной аксель. Принёва про него забыла и исполнила другой прыжковый элемент, получив 132,74 за произвольную программу и уступив только Маргарите Базылюк из группы Тутберидзе.

Но через несколько часов пришлось пересматривать результаты: Принёвой обнулили исполненный последним тройной флип, а ещё понизили тройной сальхов до двойного. Спортсменка упала на третью позицию в произвольной программе, но, в отличие от московского турнира, сохранила место на пьедестале, оставшись на второй ступени.

Безусловно, Алёне нужно быть внимательнее — вместе с тренером Екатериной Моисеевой. Подобные ошибки — редкость для нынешнего фигурного катания. Аделия Петросян даже пошутила в интервью Алине Загитовой, что в её голову встроен калькулятор, с помощью которого она прикидывает разные варианты прыжкового набора. Но ошибки фигуристки — это ошибки фигуристки. Опытные же квалифицированные судьи должны замечать их сразу, а не менять протоколы уже после награждения.

С Петросян ошиблись дважды

Что касается Аделии Петросян, то судьи нарушили правила оценивания ISU как в первой оценке (технической), так и во второй (компоненты). Хотя, что касается техники, это были скорее рекомендации.

Вторым прыжковым элементом Петросян исполнила секвенцию четверной тулуп — двойной аксель и допустила степ-аут на втором прыжке. Степ-аут считается ошибкой, и, согласно правилам ISU, судьям следует снизить оценку — то есть коэффициент оценивания GOE должен получиться отрицательным.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Но судья Святослав Бабенко поставил «+3» — и это никак не отражает произошедшего на льду. Конечно, самая высокая оценка в итоге отбрасывается, как и самая низкая, и не играет роли, однако подобная невнимательность судей (а аналогичные случаи происходят в фигурном катании нередко) не может не удручать.

В компонентной же части правила были именно что нарушены — отличилась судья Татьяна Рашевская. Она поставила Аделии 9,25 балла за композицию, 9,00 — за представление, 9,25 — за мастерство катания, хотя не имела права этого делать.

Дело в том, что при двух и более ошибках, даже если они имели минимальное влияние на целостность программы, фигурист может получить за компоненты только 8,75 — не больше. А Петросян, помимо уже упоминавшегося степ-аута, допустила два падения на четверных.

Падение Аделии Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такие судейские «недосмотры» тоже повторяются раз за разом из года в год. Но нужно ли нам такое фигурное катание? А ведь на следующий этап свою ученицу привезёт Евгений Плющенко — и уж он молчать не будет, как не молчал в прошлом году.