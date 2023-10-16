Тутберидзе едет на Гран-при в США? Её ученик посоперничает с «богом квадов» Малининым

На этой неделе стартует чемпионская серия Гран-при ISU по фигурному катанию — престижные соревнования, в которых Россия, к сожалению, не участвует из-за международного бана. Впрочем, это ещё больший повод следить за турниром и сравнивать с российским аналогом. На первом этапе в США, который пройдёт в городе Аллен, штат Техас, с 21 по 23 октября, заявлено много именитых спортсменов. Главная звезда, разумеется, американец с русскими корнями Илья Малинин — первый и на данный момент единственный фигурист в истории, покоривший четверной аксель.

Много интриг обещают состязания девушек. В борьбе за пьедестал сойдутся восходящие японские звёздочки, американская трикселистка, вице-чемпионка мира и полюбившаяся многим российским болельщикам бельгийка Луна Хендрикс.

Предсказать, чем закончится первый крупный старт этого сезона, абсолютно невозможно. Ведь даже тот же Малинин способен сам себя утопить запредельной сложностью контента!

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko

Русский дух в мужской одиночке

На первый взгляд кажется, что Илья Малинин заочно обеспечил себе золото первого этапа Гран-при, но это иллюзия. Талантливый парень порой удивительный образом внезапно срывает элементы, как это было, например, в произвольной чемпионата США — 2023.

Тогда Илья едва не отдал желанный титул любимцу Америки Джейсону Брауну, который при полном отсутствии квадов набирает огромные баллы за счёт очень качественного исполнения элементов и причудливой хореографии. Так что накал нервов болельщикам Илья в Аллене точно обеспечит. К тому же все традиционно ждут от него фантастического четверного акселя. На своём первом турнире в сезоне он от него отказался, но затем прыгнул на командных соревнованиях Japan Open. Будет ли кваксель от Малинина на Гран-при или он сделает ставку на более надёжные элементы — загадка.

Илья Малинин Фото: Getty Images

Интересно, что покажут и другие русские американцы Максим Наумов и Эндрю Торгашев. Согласитесь, забавно: честь США на международной арене защищают, по сути, наши ребята.

Русский дух в мужском одиночном позволят ощутить выступления ещё нескольких спортсменов: азербайджанца Владимира Литвинцева, канадца Стивена Гоголева, грузина Ники Эгадзе и латвийца Дениса Васильевса. Литвинцев и Эгадзе — иностранцы в принципе условные. Живут и тренируются в Москве. Эгадзе, наверное, даже приедет выводить сама Этери Тутберидзе. В этом сезоне она сопровождает его на каждом турнире.

Бельгийка Луна Хендрикс против трикселисток из Японии и США

У женщин-одиночниц ожидается битва трикселисток. Американка Амбер Гленн регулярно пытается исполнить три с половиной на соревнованиях, хотя чистыми попытками до сих пор не отметилась. Кто знает, может, удача повернётся к ней как раз на домашнем этапе Гран-при?

Рисковать с тройным акселем, вероятно, будут и две японки: Мана Кавабэ и Хана Ёсида. Обе уже успешно приземляли его на стартах, так что в благосклонности фортуны не нуждаются.

Бельгийка и вице-чемпионка Европы Луна Хендрикс ультра-си элементами не обладает, но и без них способна не только забраться на пьедестал в Аллене, но и взять золото. Яркие программы и харизма притягивают на её сторону симпатии судей, особенно когда она катается без ошибок. Правда, прокат Луны в произвольной на Japan Open в начале октября свидетельствует, что ей нужно хорошенько поработать над докрутом второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Ведь там, где недокруты — наибольший риск падений.

Луна Хендрикс Фото: Getty Images

На медаль первого этапа Гран-при может рассчитывать и восходящая американская звёздочка Изабо Левито. 16-летняя фигуристка тренируется у русских тренеров и владеет любимым каскадом Алины Загитовой и Анны Щербаковой тройным лутцем — тройным риттбергером. Жаль, что не так уверенно. Для Изабо этот каскад сродни ультра-си. Получается нечасто, зато вызывает радость в случае успеха.

Разбавить иностранок на подиуме обязательно постарается бывшая россиянка Екатерина Куракова. Катается она под флагом Польши, но болеть за неё всё равно очень приятно.

Лучшая пара снялась из-за травмы, в танцах фавориты — американцы

Спортивные пары на первом этапе Гран-при в США, естественно, значительно уступают нашим по мастерству. А с учётом снятия чемпионов мира японцев Рику Миура/Рюити Кихара, состязание грозит стать довольно унылым. Пропустить турнир Рику и Рюити вынуждены из-за травмы партнёра, который страдает от поясничного спондилёза.

«На этот раз мы решили отказаться от участия в Skate America. С августа я чувствую дискомфорт в спине, боль постепенно усиливается. Вернувшись в Канаду на нашу тренировочную базу, я прошёл медицинское обследование. Сейчас я восстанавливаюсь, чтобы быстрее возобновить тренировки.

Тёплая поддержка, которую мы получаем от многих людей, сильно нас подбадривает. Спасибо всем. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас и впредь», — цитирует Кихару Федерация фигурного катания Японии.

Рику Миура и Рюити Кихара Фото: International Skating Union/Getty Images

Зато после просмотра парников на Гран-при мы ещё больше будем ценить наших ребят. Чтобы достичь их уровня, зарубежным спортсменам предстоит очень и очень много работы.

А вот в танцах на льду недостатка в сильных дуэтах точно не будет. Фаворитами однозначно являются чемпионы мира Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США, и должно произойти нечто немыслимое, чтобы они проиграли домашний этап. Любопытно, помогут ли судьи установить им новый мировой рекорд в случае чистых прокатов или всё же отложат это достижение до главных стартов?

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 21 по 23 октября. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

21 октября, суббота

Спортивные пары, короткая программа — 2:30

Мужчины, короткая программа — 3:53

Танцы на льду, ритм-танец — 22:03

Спортивные пары, произвольная программа — 23:39

22 октября, воскресенье

Женщины, короткая программа — 2:16

Мужчины, произвольная программа — 4:04

Танцы на льду, произвольный танец — 21:15

Женщины, произвольная программа — 23:03

В ночь с воскресенья на понедельник 23 октября пройдут показательные выступления. Начало — в 3:30.

Список участников

Полный список участников финала Гран-при выглядит следующим образом:

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Кевин Аймоз (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сун Сато, Тацуя Цубои, Нозому Йошиока (все — Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебек (Швеция), Илья Малинин, Максим Наумов, Эндрю Торгашев (все — США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Ань Сянъи (Китай), Нина Петрыкина (Латвия), Моне Чиба, Мана Кавабэ, Хана Ёсида (все — Япония), Со-ён Ви, Ю Ён (все — Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Амбер Гленн, Изабо Левито, Клэр Со (все — США).

Спортивные пары: Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия), Ника Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Эвелин Грейс Ханнс/Дэнни Нойдекер, Челси Лю/Балаж Надь, Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (все — США).

Танцы на льду: Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия), Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова/Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все — Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Уна Браун/Гейдж Браун, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (все — США).