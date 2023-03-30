«Я ещё не закончила сражаться». Эти соперницы Медведевой и Загитовой выступают до сих пор!

Евгения Медведева и Алина Загитова давно пропали с соревновательного льда, но их иностранные конкурентки по-прежнему в обойме. Эти девушки в свои 20+ открывают второе дыхание и не думают прощаться с большим спортом. Скорее всего, они намерены дойти как минимум до Олимпиады в Милане, а некоторые, возможно, останутся и после неё.

И если кто-то реально показал за последние годы ощутимый прогресс, то другие успели пережить далеко не лучшие времена. Однако ни серьёзные травмы, ни потери дорогих прыжков их не остановили. Как и туманные шансы что-то выиграть даже в отсутствие россиянок. Эти одиночницы всё равно продолжают выступать на турнирах и доказывают, что путь преодоления — это тоже своеобразная победа.

Личная, незаметная в международном масштабе, но такая значимая для тех, кто не представляет своей жизни без фигурного катания.

Луна Хендрикс, 23 года

Бельгийской фигуристке Луне Хендрикс лишь однажды посчастливилось разделить пьедестал с олимпийской чемпионкой Пхёнчхана. На «челленджере» Nebelhorn Trophy в сентябре 2018-го она неожиданно взяла бронзу, а Алина Загитова уверенно всех обскакала и по привычке выиграла золото.

Тогда Луна не рисковала прыгать каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине короткой программы, но и делая его первым элементом, часто терпела неудачу. Чемпионат мира — 2019 она закончила на скромном 12-м месте.

Желая стать лучше, бельгийка упорно готовилась к будущим стартам на сборах в Турции, но сломала лодыжку и порвала три связки. Травмы буквально преследовали её весь следующий сезон. Стоило Луне вернуться на лёд в сентябре, как она вновь повредила лодыжку. Пропустила месяц тренировок, а потом в декабре снова травмировала злополучную лодыжку. Конец января ознаменовался для неё повреждением сухожилия лодыжки, и она оставила надежды попасть на соревнования. К моменту выздоровления фигуристки пришла другая беда — пандемия. Казалось, вселенная упорно подаёт девушке знак, что пора заканчивать.

Луна Хендрикс Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Но Луна не закончила, а нашла в себе силы пережить тяжёлый этап и вернуться в лучшей форме. Соперницы на турнирах стали заметно опаснее: квадистки Александра Трусова, Анна Щербакова и трикселистка Елизавета Туктамышева никого не пустили на подиум чемпионата мира — 2021. Тем не менее Луна отлично себя проявила и замкнула пятёрку сильнейших. А в олимпийском сезоне не раз обгоняла наших одиночниц в короткой программе.

Сейчас в копилке Хендрикс есть серебро и бронза чемпионатов мира. Не хватает только золота чемпионата Европы: его она упустила, несмотря на отстранение наших фигуристок. Зато веской причины для завершения карьеры у неё тоже нет. Скорее всего, она продолжит зажигать на стартах до Олимпийских игр в Милане.

Каори Сакамото, 22 года

Когда весь мир наблюдал за драмой воспитанниц Тутберидзе в Пхёнчхане, японка Каори Сакамото тихо радовалась личному успеху. Шестое место на дебютной Олимпиаде — хороший результат, если речь не о фигуристке из России. Весь новый сезон она пыталась угнаться за Алиной и Женей, и ей это почти удалось на чемпионате мира — 2019. После короткой программы Каори шла второй, но единственная ошибка в произвольной отбросила её на пятое место.

Крушение надежд на столь важную медаль не вогнало спортсменку в депрессию. Она продолжила работать и добилась попадания на вторые Игры. В Пекине рассчитывать на награду ей не приходилось, но именно там Каори невероятно повезло урвать бронзу.

Каори Сакамото Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Собственно, фортуна до сих пор осыпает лидера японской сборной подарками судьбы. Благодаря отсутствию россиянок на международных турнирах Каори без единого ультра-си умудрилась завоевать уже два титула чемпионки мира.

Маи Михара, 23 года

Ровесница Медведевой из Японии регулярно встречалась с Загитовой на соревнованиях, а Женю обгоняла за счёт более сложного набора прыжков. Но сезон-2019/2020 едва не стал для неё таким же последним, как и для героинь Пхёнчхана. У спортсменки обострилось хроническое аутоимунное заболевание суставов, и она вплотную занялась здоровьем.

Маи Михара Фото: Barbieri / FISG Diego

Маи не появлялась на стартах более полутора лет и после возвращения не сразу смогла доказать, что достойна защищать честь страны на самых престижных турнирах. Перед Олимпиадой в Пекине она заняла обидное четвёртое место на чемпионате Японии, поэтому поехала лишь на чемпионат четырёх континентов. Там она выиграла золото и на волне успеха ворвалась в новый сезон. Победы Маи на двух этапах Гран-при и в финале серии заставили серьёзно понервничать конкуренток и вывели её в фавориты чемпионата мира.

К сожалению, в Сайтаме Маи каталась с болями в ноге, которые, видимо, и помешали взять ей награду. Но девушка не унывает, а вовсю планирует постановку новых программ у любимого хореографа.

Амбер Гленн, 23 года

Ещё одна ровесница Евгении Медведевой, но из США, славится бунтарским характером, который помогает ей прыгать тройной аксель. Прыжок ультра-си Амбер Гленн начала делать на соревнованиях, когда ей исполнился уже 21 год, и только в этом сезоне стала пробовать его регулярно.

Пока её попытки трикселя ограничиваются произвольной программой и не поражают чистотой исполнения. Но упорство Амбер не знает границ: спортсменка кайфует, что является одной из немногих, кто способен удивить элементом повышенной сложности, и продолжает развиваться.

Кажется, что если кто-то из фигуристок США и пойдёт в ближайшие годы на четверной прыжок, то это будет смелая Амбер, а вовсе не юная Изабо Левито.

Брейди Теннелл, 25 лет

Брейди Теннелл повезло несколько раз обыграть Евгению Медведеву, а однажды и Алину Загитову — в печально известном финале Гран при — 2019. Американку постоянно сравнивали с Каролиной Костнер и прочили ей прекрасное будущее. Чтобы выдерживать конкуренцию, она собиралась выучить тройной аксель. Бывший тренер Том Закрайчек говорил, что у Брейди случались хорошие попытки.

Брейди Теннелл Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Но тройной аксель Брейди до соревнований так и не доехал. В 2021 году она триумфально — во второй раз после 2018-го — стала чемпионкой США, а затем полностью пропустила олимпийский сезон из-за травмы ноги. Сначала спортсменка надеялась, что выпадет из тренировочного процесса на несколько недель. В действительности восстановление заняло месяцы. С путёвкой в Пекин пришлось попрощаться.

«Я продолжу работать над тем, чтобы выздороветь. Желаю всем невероятной удачи на следующей неделе. Буду изо всех сил болеть за всю команду США, когда они отправятся в Пекин. Я вернусь. Я ещё не закончила сражаться», — написала Теннелл в своих соцсетях.

Брейди не обманула. Осенью 2022-го она заново начала путь на вершину: с 12-го места на Гран-при в Британии. На чемпионате мира — 2023 Теннелл заняла 15-е место и расплакалась после произвольной от счастья.

Рика Кихира, 20 лет

Главная соперница Алины Загитовой вырвала у неё золото финала Гран-при — 2018 и считалась первой в очереди на золото чемпионата мира — 2019. Это было логично. Японка в те годы владела тройным акселем. Прыгала его в обеих программах, в произвольной — дважды: сольный и в каскаде с тройным тулупом. Но коронный элемент в итоге подвёл её и не позволил завоевать в Сайтаме даже бронзовую медаль.

Алина Загитова, Рика Кихира, Елизавета Туктамышева Фото: Jonathan Hayward/ZUMA/ТАСС

Поражение подстегнуло Рику освоить четверной сальхов. В финале Гран-при — 2019 она упала с него, но на чемпионате Японии — 2021 приземлила чисто.

Торжество Рики продлилось недолго. На чемпионате мира в Стокгольме её замучили недокруты, а застарелая травма правой лодыжки полностью перечеркнула олимпийский сезон. На старты Рика вернулась с крайне упрощённым набором прыжков: ни тройного лутца, ни тем более трикселя. Из первого номера сборной она скатилась на 11-ю позицию на национальном чемпионате.

Тем не менее Рика не унывает. Восстанавливается под руководством Брайна Орсера и покидать большой спорт явно не намерена.

Ён Ю, 18 лет и Ким Йе Лим, 20 лет

Две молодые кореянки успели напоследок составить конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Фортуна почему-то оказалась более благосклонна к старшей из них — Ким Йе Лим. Несмотря на 18-е место чемпионата мира — 2023, минувший сезон принёс ей серебро и золото этапов Гран-при, а также второе место на чемпионате четырёх континентов.

Ён Ю владеет тройным акселем, но осталась в этом году без главных стартов и довольствуется единственной бронзой этапа Гран-при. Возможно, причина её бед — в пубертате, который, как обычно, нагрянул в самый неподходящий момент.

Вакаба Хигути, 22 года

Японская фигуристка наверняка помнит, как делила пьедестал с Алиной и Женей до Олимпиады в Пхёнчхане. Сама она туда не попала, уступив дорогу конкуренткам по сборной. Но зато Хигути за четыре года обзавелась тройным акселем и приехала на Игры в Пекине. Элемент ультра-си она чисто приземлила в обеих программах, однако ошибки на других прыжках помешали ей подняться выше пятого места.

Уходить из спорта Вакаба после Олимпиады не собиралась, но взяла паузу, чтобы оправиться от стрессового перелома. Ждём её возвращения!