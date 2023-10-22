Судьи приручили Малинина? Он отказался от четверного акселя ради баллов Чена и Ханю

Первые медали международного Гран-при разыграны в Техасе. На Skate America завершился турнир мужчин-одиночников, и результаты достаточно предсказуемые: после короткой программы тройка лидеров сохранилась, а соперничать с Ильёй Малининым за золото оказалось нереально. И это при том, что свой уникальный козырь в виде четверного акселя Илья даже не расчехлял!

Как выступили лидеры мужского турнира на Skate America, рассказывает «Чемпионат».

В шаге от пьедестала на турнире в Техасе оказался ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе. Если короткую программу он откатал без сбоев, то в произвольной сдвоил четверной сальхов и тройной лутц.

Две «бабочки» грузинского фигуриста в произвольной программе стоили ему потенциальной медали – отрыв от третьего места как раз чуть меньше базовой стоимости двух упущенных прыжков. На «челленджерах» в этом сезоне Эгадзе тоже не выдавал полностью чистых прокатов, но с падениями набирал чуть больше.

Впрочем, в зоне «кисс энд край» Ника всё равно заставил свою наставницу улыбнуться – в борьбе за четвёртое место он всего на одну сотую, но обошёл Владимира Литвинцева в турнирной таблице.

Бронзу из Аллена увозит японский фигурист Сун Сато. В произвольной программе он много где наошибался, весь прокат будто куда-то торопился – и отсюда пошли несколько степ-аутов (четверной лутц аж на «-5»), каскады лишь с двойными прыжками, потери уровней на непрыжковых… Итого всего лишь 247 баллов в сумме за два проката. За места выше японцу было бороться практически нереально.

Серебро этапа завоевал француз Кевин Аймоз с «Болеро» в произвольной программе. Публика на арене к концу проката буквально визжала, насколько фигурист был хорош в своей хореодорожке! Без ошибок тоже не обошлось, но общее впечатление они не подпортили. Чтобы набрать почти 280 баллов, Кевину стоило исполнить только два четверных – один в короткой программе и один в произвольной. Остальной отрыв он обеспечил надбавками за качество и компонентами, каждый балл которых заслужен.

Илья Малинин же выходил на старт произвольной с чётким намерением побеждать. До последнего казалось, что, может быть, всё-таки будет сюрприз, всё-таки взыграет какое-то упрямство в Илье и он вновь поразит публику своим коронным элементом, но нет. Малинин повзрослел и понял, что ему хочется побеждать, а для этого нужен не только шокирующий парад квадов, но и цельная программа.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На тренировках перед стартом Илья продемонстрировал, что его четверной аксель находится в идеальном состоянии. Но прокат произвольной начал с тройного – и все остальные элементы сделал на хорошие плюсы. Во второй оценке, даже если делать скидку на домашний этап Гран-при, Малинин прибавил ощутимо. Для сравнения: относительно себя самого на Skate America год назад Илья добавил пять баллов в компонентах. В этот раз в оценках проскочило даже 9,75 балла за навыки катания, причём не от американского арбитра, а от представителя Азербайджана Юрия Клюшникова.

На пресс-конференции Малинин отметил, что прокат был не таким идеальным, как ему хотелось бы – дальше он будет работать над мелкими деталями и над четверными, чтобы набирать ещё больше баллов.

310 баллов на старте сезона – и это без четверного акселя! Малинин стал пятым фигуристом-одиночником, которому покорилась отметка в 300 баллов в сумме за две программы. Ранее в этот клуб вошли Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен, Сёма Уно и Юма Кагияма.

Пока между уникальным прыжком и золотом Малинин выбирает золото. Но интересно, будет ли так продолжаться весь сезон.