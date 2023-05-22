«Аксель Малинина перестал выглядеть как нечто сложное». Интервью с юниором школы Москвиной

Можно ли найти более непредсказуемый вид фигурного катания, чем мужское одиночное? Юниорское мужское одиночное. Ребята выходят в лидеры, растут, затем пропадают, сражаются не только с соперниками на льду, но и с собственными проблемами – и все без исключения активно наращивают потенциал.

В сезоне-2021/2022 Николай Угожаев выиграл серебряную медаль первенства России по фигурному катанию, а уже спустя год в лидеры вышли более молодые ребята – те, кому сейчас 13 лет. Но к концу этого сезона к фигуристу вернулся четверной лутц, а на тренировках стали получаться все остальные четверные.

В интервью «Чемпионату» Николай рассказал, как взросление повлияло на его прыжки, поделился впечатлениями от участия в единственном международном старте прошедшего сезона, а также разобрал по косточкам четверной аксель Ильи Малинина.

«В начале было видно, что четверной аксель – это сверхсложный прыжок, а сейчас он его исполняет как обычный свой квад»

— Как начинался твой путь в фигурном катании?

— Я болел, и мама решила отдать меня на каток, чтобы закалиться, а там дальше уже пошло-поехало. Сразу стало неплохо получаться. Начал выступать на местных соревнованиях в основном, всегда был в тройке. В Новосибирске у нас тогда не очень много мальчиков было, моего возраста — ещё два человека. В 10 лет понял, что нужно двигаться дальше, на тройные прыжки надо было переходить, так что решили переехать сюда.

— Почему именно Петербург, а не Москва?

— Питер сразу больше приглянулся. Он и с финансовой точки зрения был более удобным, и сразу тут понравилось. В Москве до этого был проездом, темп города уже тогда вышиб, в Петербурге поспокойнее.

— Год назад ты был серебряным призёром первенства России и с тех пор очень сильно изменился – как минимум сильно вытянулся.

— За это время я сильно вырос, тогда рост был около 170 см, сейчас — 180. Имидж изменил, окреп, стало попроще прыгать. Раньше мышцы отставали от роста, можно сказать, догоняли. Сейчас рост более-менее остановился, мышцы догнали, и я набрал, наверное, лучшую форму в сезоне. На старте мышцы всё-таки ещё не дошли до нужных кондиций. Большое спасибо тренерам за этот сезон, очень им благодарен за работу.

Николай Угожаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Резкий рост как-то повлиял на координацию? Возможно, пришлось собирать заново какие-то прыжки?

— Явных проблем не было, просто пару дней чуть-чуть помучился, а потом нормально всё стало (смеётся). Четверной лутц, как только я вырос, стал лучше получаться. Достаточно много сил забирает этот прыжок, поэтому, когда сил появилось больше, стало можно больше их тратить — и лутц стал стабильнее. Первый раз я его прыгнул в 2021 году, но тогда ещё был совсем маленьким, слабеньким, так что как научился, так и «разучился» практически сразу же.

С тулупом долго мучился, не знаю зачем. Можно было бы просто лутц прыгать, как выяснилось. Но оно того стоило, теперь могу прыгать почти все четверные. На тренировках всё собирал, кроме акселя, естественно (смеётся).

— А дополнить коллекцию ещё и акселем возможно?

— Если хотеть прыгать четверной аксель, нужно ещё больше в тренажёрном зале работать и заниматься ОФП, и тогда, возможно, через полгода можно приблизиться к первым вкрутам.

— То есть даже не к выездам, а просто ко вхождениям в прыжок?

— Да, всё-таки это слишком сложный элемент.

— Даже если исполнять этот прыжок на удочке, он забирает очень много сил?

— Всё равно очень тяжело. Кажется, что всего лишь пол-оборота к четверному прибавить, но на самом деле они очень сложные. Даже переход с трёх с половиной на четыре не такой сложный, как с четырёх на четыре с половиной. Это уже почти предел человеческих возможностей, как мне кажется. Но как будет дальше, никто не знает, надо смотреть по ситуации.

— В исполнении Ильи Малинина этот прыжок выглядит достаточно лёгким.

— У него природная крутка лучше, чем у всех остальных. Также у него фактура подходящая для прыжков. Думаю, он достаточно долго тренировал четверной аксель, от первого более-менее адекватного вкрута в прыжок до выезда он, как мне кажется, год его тренировал, и в этом сезоне хорошо его исполняет. Не всегда, конечно, но хорошие попытки часто у него бывают. В начале сезона и в конце — это практически два разных прыжка. Он стал делать его гораздо стабильнее, и четверной аксель перестал выглядеть как нечто сложное. В начале было видно, что это сверхсложный прыжок, а сейчас он его исполняет как обычный свой четверной.

Илья Малинин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё он очень грамотно технику подобрал, как мне кажется. Со «стопором» у него хорошие отношения. Если я буду прыгать даже тройной аксель со «стопора», то улечу не в ту сторону, скорее всего. У меня есть «стопор», но маленький, если буду прыгать, как Малинин, то просто в толчок не попаду. Арсений Федотов, например, прыгает аксель вообще без «стопора», у него он пролётный получается.

«Весь сезон феерил Сёма Уно, выиграл всё, что только возможно было»

— Хватает ли тебе сейчас конкуренции в группе?

— Да, постоянно пытаемся тянуться за Петей Гуменником. Он ориентир, к которому нужно стремиться — по прыжкам, по скольжению, по всему. Андрей Кутовой тоже хороший спарринг-партнёр. Младшим спортсменам хорошо, когда есть топы в группе, всегда есть к чему стремиться. Они своими глазами видят, как нужно прыгать, подсматривают фишки, детали прыжков, вращений. Хорошо, когда рядом есть мотиваторы.

— В этом сезоне тебе удалось поучаствовать в международном старте — Российско-Китайских играх. Что с них запомнилось?

— Организация очень хорошая была, все очень дружелюбные. Конечно, с масками тяжело, но есть опыт. Никуда нельзя было выйти? Если честно, не очень хотелось, я не любитель на стартах куда-то выходить гулять, мне привычнее в номере отдыхать. Продукты интересные были, да и цены, мягко скажем, очень низкие. Если взять тот же «Сникерс», китайский стоит раза в два дешевле, чем здесь у нас.

Везде были надписи на русском и на английском языках, в столовой всё на русском, в номерах, так что всё было понятно. Волонтёры — очень классные ребята, у них плохо получалось говорить на русском, но они пытались (улыбается).

– Город, получается, никак не удалось посмотреть (Российско-Китайские игры проходили в Чанчуне. — Прим. «Чемпионата»)?

– На каток нужно было ездить достаточно далеко, примерно полчаса. Город пустой, ни души на улице не было. Все в основном на личном транспорте, автобусы пустые ходят. Много чего посмотреть не удалось, но, когда ездили, можно было город рассмотреть – всё в небоскрёбах. Это северный Китай, было достаточно холодно, однако снега не было вообще.

– За международным сезоном удавалось следить?

– Да, пристально следил почти за всеми крупными турнирами. В основном за одиночным катанием и за парами.

– Запомнился ли кто-то в особенности?

– Весь сезон феерил Сёма Уно, выиграл всё, что только возможно было, Илья Малинин, понятно, прыжками своими запомнился. На чемпионате Европы Маттео Риццо и Адам Сяо Хим Фа выдали прокаты жизни. У Адама шедевральная короткая, по мне — одна из лучших в сезоне. У мужчин уровень как был высоким, так и остался. С нашими ребятами он был бы ещё выше, но не судьба. По юниорам запомнились Лукас Бруссард, Николай Мемола – он, можно считать, наполовину наш.

«В 2014 году один раз гонку посмотрел и влюбился в автоспорт»

– Были ли у тебя кумиры в твоём виде, на кого хотелось равняться?

– Первым был Юдзуру Ханю. Потом, когда я уже подрос, мне стал нравиться Патрик Чан – по всему, что касается скольжения и программ. Ханю как был, так и остается, но где-то на втором месте, в плане прыжков и понимания программы и музыки хочется на него равняться. Нэйтан Чен – ориентир в плане стабильности прыжков и программ.

– При постановке программ, выборе музыки проявляешь инициативу или идеи идут от хореографов?

– Да, танго для произвольной я сам выбрал. Увидел, как Сёма катал, сказал: «Надо попробовать проехать». Проехал – и сказали, что будем это катать. Так что выбор музыки оказался быстрым и очевидным (улыбается). И с короткой в этом сезоне так же было – предложил «Shape of my heart», сказал: «Давайте попробуем, посмотрим».

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– Когда Николай Морошкин рассказывал про постановку короткой программы, он отметил, что ты любишь математику. Это не в шутку было сказано, действительно нравится этот предмет?

– Да, математика мне всегда легко давалась, легче, чем другие предметы, были стабильные пятёрки. Русский к ЕГЭ подтянул, два года усиленной работы с репетитором дают свои плоды.

– Многие фигуристы сейчас получают образование, далёкое от спорта. У тебя были мысли связать жизнь с чем-то, кроме фигурного катания, заниматься параллельно чем-то другим?

– Если параллельно со спортом, то, может, какие-нибудь автогонки, но бюджетов нет (смеётся). Тренером хочется быть, мне это нравится, маленьким ребятам на катке иногда уже подсказываю что-то.

– Автогонки – это твоё главное хобби? За «Формулой-1» следишь?

– Я фанат многих автогонок — если начну всё перечислять, это растянется надолго (смеётся). Много что смотрю, слежу за всеми «Формулами» начиная с «Формулы-1», гонки на открытых колесах IndyCar, NASCAR, гонки на выносливость, все чемпионаты GT3, GT World, GT World Sprint… Даже читал как-то технический регламент на английском с корявым переводом.

– Как ты к этому увлечению пришёл?

– В 2014 году один раз гонку посмотрел и влюбился в автоспорт. Ещё лыжи нравятся, не горные, а обычные беговые. Не как за фигурным катанием слежу, конечно, но стараюсь. За теннисом большим слежу, но больше за результатами – Медведев, Рублёв, Джокович.