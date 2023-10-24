Чемпионка мира может проиграть даже без россиянок? Всё, что надо знать о Гран-при в Канаде

Международная серия Гран-при ISU набирает обороты. Уже отгремел первый этап Skate America в США, и эстафету перенимает Канада. Именно там с 28 по 30 октября пройдёт второй этап Skate Canada на ледовой арене Ванкувера. Фигуристы разыграют медали во всех четырёх видах, и в трёх из них можно будет увидеть русские лица. Только в женском одиночном обойдётся без нашего следа, да и то относительно. Участница от США тренируется у россиянки Юлии Лаутовой — бывшей жены олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Явные фавориты турнира — двукратная чемпионка мира Каори Сакамото из Японии и вице-чемпион мира — 2023 Ча Джун Хван из Южной Кореи. Очень интересно, в какой форме они подошли к новому сезону и насколько готовы отстаивать своё место под солнцем.

Недостатка в интригах на соревнованиях в Ванкувере точно не будет. Против той же Каори выйдет опасная соотечественница Ринка Ватанабэ. Если она успешно выполнит свой тройной аксель, то действующей чемпионке мира придётся несладко!

Ученик Алексея Урманова выйдет против вице-чемпиона мира

У мужчин наиболее вероятный претендент на победу — талантливый кореец Ча Джун Хван. В прошлом сезоне он взял серебро чемпионата мира, обойдя самого Бога квадов из США Илью Малинина. Катание Джун Хвана доказывает, что исполнение ультра-си элементов реально сочетать с насыщенной хореографией и мастерским владением коньком. Стабильно он прыгает только два вида квадов — четверной тулуп и четверной сальхов, но этого ему вполне хватает, чтобы при чистом катании почти пробивать отметку в 300 баллов за две программы.

Ча Джун Хван Фото: Toru Hanai/Getty Images

Однако без боя выиграть Гран-при в Канаде Джун Хвану не удастся. Сильные конкуренты в лице троих японцев обязательно заставят корейца понервничать. Особенно действующий чемпион четырёх континентов Као Миура, который тоже одинаково хорош как в технике, так и в презентации.

Спуску никому не даст и итальянец Маттео Риццо, завоевавший в этом году серебро чемпионата Европы. В Ванкувере он определённо рассчитывает подняться на подиум.

Шансы попасть в призы есть и у Михаила Шайдорова, который выступает за Казахстан, а тренируется в Сочи у Алексея Урманова. Главное — не допускать привычных ошибок, которыми, к сожалению, Миша постоянно грешит.

Исполнит ли японка тройной аксель, а американка — лутц-риттбергер?

Двукратной чемпионке мира японке Каори Сакамото предстоит в Канаде оправдать звание фаворитки женских состязаний. В отсутствие россиянок она без проблем побеждает, не прибегая ни к каким ультра-си, но на самом деле её позиции шаткие. Рисковать усложнять свой контент она боится или попросту неспособна и поэтому крайне зависит от неудач более сильных соперниц. Так, в Ванкувере она впервые в этом сезоне встретится с соотечественницей Ринкой Ватанабэ, которая владеет тройным акселем. У Ринки почти не бывает безупречных прокатов, но, возможно, в этот раз для неё наконец-то сойдутся все звёзды. В случае успеха она может подвинуть Каори с вершины. Ну или как минимум очень напугать.

Каори Сакамото Фото: Getty Images

За пьедестал будут сражаться и юная 16-летняя кореянка Ким Чхэ Ён, а также американка Линдси Торнгрен. Примечательно, что последняя тренируется под руководством бывшей россиянки Юлии Лаутовой. В начале 2000-х та вышла замуж за Романа Костомарова, но их брак продержался недолго.

Линдси неоднократно пробовала исполнять на соревнованиях тройной аксель и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. О трикселе она больше не вспоминает, но фирменный каскад Загитовой и Щербаковой продолжает упорно штурмовать.

Любопытно понаблюдать и за выступлением другой американки с африканскими корнями Старр Эндрюс. Девушка гордится, что представляет темнокожих женщин в фигурном катании, и славится нестандартными программами. Она каталась под собственный вокал ещё до того, как это сделала Александра Трусова!

Русская школа парного катания и жёсткая схватка именитых танцоров

В состязаниях спортивных пар неплохие шансы подняться на подиум у бывшей россиянки Анастасии Голубевой, которая с Гектором Гиотопулосом Муром катается за Австралию. В прошлом сезоне они стали вице-чемпионами мира среди юниоров и теперь рвутся покорять взрослые турниры.

Лидерами же, скорее всего, окажутся бронзовые призёры чемпионата четырёх континентов этого года Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам. Канадская пара будет бороться на домашнем льду, поэтому их первое место не станет сюрпризом. Кроме того, недавно они обновили два личных рекорда — в произвольной и по сумме обеих программ. Уже в начале сезона у них хорошая форма, что говорит о желании выигрывать.

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам Фото: Toru Hanai/Getty Images

Помимо Анастасии Голубевой, в парах на втором этапе Гран-при ISU заявлены и другие россияне под иностранными флагами. Дарья Данилова представляет Нидерланды с Мишелем Цибой, а москвичка Мария Павлова и петербуржец Алексей Святченко защищают честь Венгрии. Тренируются обе пары у Фёдора Климова в Сочи.

У танцоров развернётся жёсткая дуэль между бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2023 канадцами Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и серебряными медалистами чемпионата Европы – 2023 Лилой Фир/Льюисом Гибсоном.

Другой канадский дуэт Молли Ланаган/Дмитрий Разгуляев на медали столь крупного турнира пока не претендует, но зато партнёр здесь — очередной выходец из России. За океан Дмитрий переехал в раннем детстве вместе с родителями. Его отец и тренер Юрис Разгуляев в прошлом выступал в танцах на льду за четыре разных страны: Советский Союз, Латвию, Узбекистан и Японию.

Где смотреть

В полном объёме Гран-при Skate Canada покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 28 по 30 октября. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

28 октября, суббота

Женщины, короткая программа — 00:00

Танцы на льду, ритм-танец — 1:50

Спортивные пары, короткая программа — 4:45

Мужчины, короткая программа — 6:10

Женщины, произвольная программа — 23:15

29 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 1:25

Спортивные пары, произвольная программа — 4:00

Мужчины, произвольная программа — 5:37

В ночь с воскресенья на понедельник 30 октября пройдут показательные выступления. Начало — в 00:00.

Каори Сакамото Фото: Getty Images

Список участников

Полный список участников второго этапа Гран-при выглядит следующим образом:

Мужчины: Уэсли Чиу, Конрад Орзель, Алекса Ракич (все — Канада), Михаил Селевко (Эстония), Марк Городницкий (Израиль), Маттео Риццо (Италия), Као Миура, Кадзуки Томоно, Сота Ямамото (все — Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ча Джун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США).

Женщины: Сара-Мод Дюпуа, Кайя Руйтер, Мэдлин Шизас (все — Канада), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике, Каори Сакамото, Ринка Ватанабэ (все — Япония), Ким Чхэ Ён (Южная Корея), Старр Эндрюс, Одри Шин, Линдси Торнгрен (все — США).

Спортивные пары: Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли Энн Лорин/Лукас Этье, Брук Макинтош/Бенджамин Мимар, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (все — Канада), Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды).

Танцы на льду: Алишия Фаббри/Пол Айер, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Молли Ланаган/Дмитрий Разгуляев (все — Канада), Шиюэ Ван/Синьюй Лю (Китай), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янзе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Уна Браун/Гейдж Браун, Эва Пейт/Логан Бай, Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (все — США).