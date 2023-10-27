По версии главного тренера нашей фигурки, на Гран-при США было 483 человека. Это не так

Федерация фигурного катания России устроила перед этапом в Красноярске пресс-конференцию и поразила неожиданными выводами. Как и обычно, прозвучал и месседж про то, что «у них», на Западе, всё очень и очень плохо.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская (должность 83-летнего функционера — номинальная, естественно, на льду она никого не тренирует) поразила высказыванием про посещаемость первого этапа Гран-при ISU — Skate America, который проходил в прошлые выходные 20-22 октября параллельно с нашим Гран-при в Омске.

«В Америке, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, было негде сидеть. Нам давали приставные стулья, потому что был забит полный зал, а сейчас залы пустые. Поверьте мне, для фигуристов это страшное дело», — заявила Елена Анатольевна.

483 — слишком точное число, чтобы не насторожиться и не проверить. 500, 1000, 3000 — более «круглые» цифры, и можно подумать, что посещаемость определялась «на глаз». Но 483 — это как будто бы взято из официального источника. Или же придумано.

Американский этап проходил в Техасе на ледовой арене «Credit Union of Texas Event Center», её вместимость — 6275 человек. И никакие поисковые комбинации не выдают число 483 — ни с названием арены, ни с названием турнира, ни с именами фигуристов.

483 человека на арене-шеститысячнике — меньше 10% занятых мест. Но по трансляции соревнований такого впечатления не сложилось. Возможно, Чайковская видела кадры с тренировки и имела в виду именно её — Илья Малинин действительно напрыгивает свои суперпрыжки на фоне пустых кресел.

Илья Малинин на тренировке Skate America Фото: кадр из видео

Но это тренировка — в разгар буднего дня такая посещаемость для тренировки абсолютно нормальна. На тренировки фигуристов перед прокатами ходят только фигурнокатательные гики — бешеные фанаты. И то, как по этому видео можно было насчитать именно 483 человека? Почему не 500? Почему не 482 или 484?

Лучше давайте оценим посещаемость мужской произвольной программы, которую Малинин убедительно выиграл, как и весь турнир.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Пустые места есть, но их мало. Как будто 10% как раз не заполнены, а не наоборот, как утверждает Елена Чайковская. Напротив, создаётся впечатление если не аншлага, то вполне добротной посещаемости.

Забавно, что на той же пресс-конференции о заполняемости арены на Гран-при США высказался и гендиректор ФФККР Александр Коган:

«Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости — 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество зрителей составило всего 10 000 человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошёл посмотреть».

Гран-при США по фигурному катанию Фото: кадр из видео

10 000 – это уже никак не 483 зрителя. Конечно, Коган имеет в виду общую посещаемость, а это по два вида программы в четырёх видах плюс показательные выступления. Но победный прокат Ильи Малинина точно смотрели не 483 человека. Так зачем слукавила Елена Чайковская? Риторический вопрос, как и многие другие в нашем фигурном катании.