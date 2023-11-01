Одолеет ли Губанова звёздную японку с трикселем? Главные интриги этапа Гран-при во Франции

Пока россиянка будет бороться против ультра-си, они пригодятся Малинину. Илье очень нужно вернуть четверной аксель для победы!

Пока Гран-при России берёт небольшую паузу, зарубежная серия продолжается и возвращается богатым на интриги этапом во Франции. С 3 по 5 ноября состоятся соревнования в Анже, где экс-россиянка, новоявленная чемпионка Европы Анастасия Губанова включится в большую игру и постарается доказать, что прошлогодний провал на чемпионате мира (14-е место) был ошибкой. Правда, придётся ей это сделать в компании звёздной японки, бронзового призёра Олимпиады Вакабы Хигути, которая покоряла тройной аксель.

Есть шанс увидеть и прыжок в 4,5 оборота от Ильи Малинина. Ему тоже предстоит сложная борьба с опытными одиночниками, владеющими многими квадами.

Чего же ещё ждать от этапа Гран-при во Франции? «Чемпионат» рассказывает всё самое основное!

Губанова против японок с тройным акселем

Этап Гран-при во Франции богат на интриги, особенно любопытными будут результаты выступлений у женщин. Любители фигурного катания увидят яркое противостояние лучшей одиночницы Европы из России Анастасии Губановой и бронзового призёра Олимпиады Вакабы Хигути. При этом обе спортсменки находятся в интересном положении.

Губанова уже дважды выходила на старт в этом сезоне — на «челленджерах» в Италии и Финляндии. В первом случае Настя взяла золотую медаль, обойдя Хану Йосиду, владеющую тройным акселем. Во второй раз экс-россиянка допустила много ошибок и уступила соперницам даже без ультра-си. Теперь ей предстоит встретиться со звёздной японкой, которая в теории может выстрелить благодаря чистому трикселю. Проблема заключается в том, что Хигути пропускала целый сезон и давно не была на соревнованиях. Неизвестно, в какой форме она подойдёт к этому турниру. Осенью 2022 года Вакаба финишировала девятой на итальянском «челленджере», а после объявила о приостановке карьеры.

Но даже если Хигути не станет заходить на прыжок в 3,5 оборота, сделать это может Ли Ха Ин, которая планировала вернуть элемент в этом году, но даже без трикселя кореянка невероятно сильна. Конкуренцию Губановой составят также Изабо Левито из США и Рëн Сумиëси из Японии.

Анастасия Губанова Фото: Getty Images

Малинину срочно понадобится четверной аксель?

Задуматься о коварном прыжке, только уже в 4,5 оборота, придётся и Илье Малинину. Бог четверных в последнее время не исполняет кваксель, но не потому, что не может, а потому, что хочет улучшить другие свои навыки. И во второй оценке Илье действительно прибавил — это заметила даже Евгения Медведева, посчитавшая, что Малинин своевременно среагировал на посыл иностранных судей и убрал сложный прыжок, тем не менее оставив ещё кучу первоклассных квадов.

«Видно, что с ним упорно работают. Факт того, что он убрал четверной аксель — это финт ушами был. Он сказал: «Я не буду больше делать четверной аксель. Я могу, но не буду, потому что всё равно это не оценивается». Это было вот так (щёлкает пальцами): «Теперь живите без моего четверного акселя», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Однако во Франции американцу нужно будет аккуратно подойти к выбору оптимального контента, ведь в соперниках у него будут компонентный Юма Кагияма, который тоже способен на многооборотные элементы, а также Адам Сяо Хим Фа и Цзинь Боян. Каждый из этих фигуристов в пиковой форме может взять золото не напрягаясь. Вопрос в том — кто из них окажется лучше готов.

Илья Малинин Фото: Getty Images

В танцах на льду и в спортивных парах напряжения будет меньше, но красивое катание Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также Лоранс Фурнье Бодри и Николая Сëренсена и эпичное представления новоявленных чемпионов Европы Сары Конти и Никколо Мачи явно украсят этот турнир.

Где смотреть

В полном объёме Grand Prix de France покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 3 по 5 ноября. Для удобства приводим расписание по московскому времени.

3 ноября, пятница

Женщины, короткая программа — 15:00.

Танцы на льду, ритм-танец — 17:00.

Мужчины, короткая программа — 18:45.

Спортивные пары, короткая программа — 20:45.

4 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа — 15:00.

Танцы на льду, произвольный танец — 17:10.

Мужчины, произвольная программа — 19:02.

Спортивные пары, произвольная программа — 21:10.

5 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 16:30.

Список участников

Полный список участников третьего этапа Гран-при ниже.

Женщины: Нина Пинзаррон (Бельгия), Янна Юркинен (Финляндия), Майя Маццара (Франция), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Монэ Тиба (Япония), Вакаба Хигути (Япония), Рëн Сумиëси (Япония), Ли Ха Ин (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Изабо Левито (США).

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Люк Экономид (Франция), Ландри Ле Ме (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Юма Кагияма (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Косиро Симада (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Спортивные пары: Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция), Осеан Пьегад/Денис Стрекалин (Франция), Оксана Вуйламоз/Флавьен Жинио (Франция), Сара Конти/Никколо Мачи (Италия), Анна Валези/Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам/Дэнни О’Ши (США), Валентина Плазас /Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сëренсен (Канада), Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Мари Дюпаяж/Тома Набе (Франция), Наташа Лагуж/Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США).