Кто круче выступил: фигуристки на Гран-при в Красноярске или в Канаде? Наших уже догоняют!

Обычно наши девушки выступают на соревнованиях на голову выше иностранок. Тройные аксели и четверные прыжки — настоящая экзотика у одиночниц на международных турнирах. Пока сохраняется бан России, демонстрировать ультра-си за рубежом практически некому. То ли дело у нас, когда на внутренних этапах Гран-при фигуристки с квадами воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Удивить российского болельщика девочкам очень сложно, разве что внезапно вернутся в большой спорт Александра Трусова и Анна Щербакова. Теперь ещё и Елизавета Туктамышева…

В минувшие выходные Гран-при в Красноярске ознаменовался сенсацией: никто из фигуристок не попытался исполнить никаких ультра-си. Явление действительно для нас непривычное. А вот на Гран-при ISU в Канаде такое же положение дел воспринималось абсолютно нормально.

Более того, следить за борьбой иностранок было даже интереснее. По уровню катания они не проигрывали нашим. А в чём-то и вовсе превосходили.

Контент медалисток на турнирах в Канаде и в Красноярске

Поднятие возрастного ценза в фигурном катании пока никак не отразилось на России. На Гран-при в Красноярске среди 12 женщин-одиночниц оказалась лишь одна совершеннолетняя фигуристка — 18-летняя Анна Фролова. На Гран-при в Канаде, напротив, превалировали взрослые (по паспорту) спортсменки. Моложе 18 лет там было всего три девушки. При этом половина из тех же 12 участниц уже переступила порог 20-летия. Так что реальную борьбу в женском одиночном можно было посмотреть именно в Канаде, а не в Красноярске.

Впрочем, здорово, что победа в итоге досталась в обоих случаях взрослым фигуристкам: Анне Фроловой и японке Каори Сакамото. Последняя — двукратная чемпионка мира, которая в 23 года продолжает сохранять отличную боевую форму. Серебро на российском Гран-при выиграла Вероника Яметова, бронзу взяла Мария Агаева. На Гран-при в Канаде второе и третье места заняли кореянка Ким Чхэ Ён и японка Рино Мацуике соответственно. Давайте сравним их контент в короткой и произвольной программах. Какая тройка призёров сильнее по технической части? Начнём с короткой наших одиночниц.

Анна Фролова в короткой исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, двойной аксель и тройной флип во второй половине программы с небольшой помаркой. Сделала два вращения четвёртого (самого высокого) уровня сложности и одно вращение третьего уровня. Дорожку шагов откатала на третий уровень. В итоге её базовая техника составила 31,33 балла. После учёта надбавок за качество элементов (GOE) техника выросла до 36,44 балла.

Вероника Яметова выполнила двойной аксель, каскад из тройного лутца и двойного тулупа и тройной флип во второй половине программы. Все вращения у неё были четвёртого уровня сложности, а дорожка шагов — третьего. Базовая техника — 29,03 балла. После учёта GOE выросла до 34,45 балла.

Мария Агаева прыгала тройной флип, двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа во второй половине программы. Все три вращения сделала на четвёртый уровень сложности, дорожку шагов — на третий. Базовая техника — 32,41 балла. С GOE — 39,72 балла. Маша выиграла короткую программу.

Иностранки справились не хуже.

Каори Сакамото в короткой выполнила двойной аксель, тройной лутц с неясным ребром, каскад из тройного флипа и тройного тулупа во второй половине. Два вращения у неё были четвёртого уровня сложности, одно — третьего, дорожка шагов — четвёртого уровня. Базовая техника — 32,45 балла. После всех надбавок — 39,65 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ким Чхэ Ён продемонстрировала двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип с неясным ребром во второй половине. Сделала два вращения четвёртого уровня, одного — третьего. Дорожку шагов выкатала четвёртого уровня. Базовая техника — 32,23 балла. Итоговая — 38,30 балла.

Рино Мацуике исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного тулупа во второй половине (на лутце ей отметили неясное ребро и недокрут в четверть, а на тулупе поставили недокрут больше четверти оборота, за что серьёзно наказали). Два вращения Рино сделала четвёртого уровня, одно — третьего. Дорожку шагов — четвёртого. Базовая техника составила 31,69 балла. С учётом GOE — 34,84 балла.

В целом медалистки Гран-при в Канаде откатались в короткой программе сильнее медалисток Гран-при в Красноярске! В произвольной наши девочки взяли, конечно, своё. Но это своё, увы, относится исключительно к прыжкам.

Победительница Анна Фролова исполнила в произвольной тройной риттбергер — двойной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, тройной риттбергер. Два вращения у неё были четвёртого уровня сложности, одно — второго (отминусовано), дорожка шагов — третьего уровня. Базовая техника — 60,89. С учётом GOE — 74,31.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Вероника Яметова сделала тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель, тройной флип, тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер. Все вращения четвёртого уровня, дорожка шагов — третьего уровня. Базовая техника — 63,68. Итоговая техника — 77,30.

Мария Агаева выполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип с неясным ребром, двойной аксель и все три каскада во второй половине: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп и тройной лутц — двойной тулуп. Все вращения были четвёртого уровня, дорожка шагов — третьего уровня. Базовая техника — 62,51. Итоговая техника — 74,45.

Иностранки в произвольной выступили слабее, докручивать прыжки при более долгом катании для них оказалось затруднительно.

Каори Сакамото прыгала двойной аксель, тройной лутц, тройной сальхов, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, тройной риттбергер. Два вращения у неё четвёртого уровня сложности, одно — третьего, дорожка шагов четвёртого уровня. Базовая техника: 62,12. Итоговая техника: 77,87.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ким Чхэ Ён выполнила двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип с неясным ребром и недокрутом больше четверти, тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер (флип с неясным ребром и недокрутом больше четверти), тройной лутц —двойной аксель. Тройной сальхов. Все вращения сделала на четвёртый уровень сложности. Дорожку шагов — также четвёртого уровня. Базовая техника: 62,45. Итоговая техника: 67,35.

Прыжковый контент Рино Мацуике: тройной риттбергер, тройной лутц — тройной тулуп (оба с недокрутом в четверть оборота), двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп — двойной тулуп (лутц с недокрутом в четверть и неясным ребром, тройной тулуп с недокрутом больше четверти), тройной флип — двойной тулуп (флип с недокрутом в четверть оборота), тройной сальхов. Два вращения четвёртого уровня, одно — третьего, дорожка шагов четвёртого уровня. Базовая техника: 61,31. Итоговая техника: 65,78.

Однако хотя наши девушки перепрыгали иностранок, нельзя не отметить, что вся тройка сильнейших на Гран-при в Канаде в обеих программах выкатала дорожку шагов на самый высокий уровень сложности. В Красноярске фигуристки всё-таки отдавали больше сил на прыжки. И касается это в действительности всех участниц. Такова тенденция российской школы фигурного катания.

Уровень в коротких программах почти сравнялся

Общий уровень фигуристок на Гран-при в Красноярске и Канаде не слишком отличался. Там, где наши заходили на более мощные прыжки, зарубежные одиночницы впечатляли владением коньком.

Так, в короткой программе из наших девушек каскад три-три приземлили шесть участниц: пять из них чисто, одна отметилась грубым приземлением. У пятерых это был тройной лутц — тройной тулуп, у ещё одной — тройной флип — тройной тулуп. Три девушки остались без каскада: Майя Хромых и Алиса Цветкова упали после лутца, Софья Чаплыгина потеряла каскад из-за степ-аута после лутца.

Всего в короткой упали по одному разу три одиночницы, одна из них — на вращении. Каскады во второй половине прыгнули две фигуристки, ещё у трёх он сорвался. Семь девушек показали дорожку второго уровня, пять — третьего. Ни одна не пробовала тройной аксель. Чистых прокатов было три. В протоколах короткой программы судьи отметили одно неясное ребро.

Майя Хромых Фото: РИА Новости

На турнире в Канаде в короткой программе каскады три-три приземлили семь девушек, ещё одна упала после второго прыжка. Чисто каскад три-три — выполнили четыре девушки, две — с грубыми приземлениями, одна с небольшой помаркой. У четырёх это был каскад из тройного лутца и тройного тулупа, у одной — из тройного флипа и тройного тулупа. У ещё двух: тройной тулуп — тройной тулуп.

Без каскада остались две спортсменки: Ринка Ватанабэ, так как упала после тройного риттбергера, Маэ-Беренис Мейте — из-за неудачного приземления с двойного лутца.

Всего в короткой Гран-при Канады по одному разу упали четыре девушки, и все на прыжках. Мэдлин Шизас сделала так называемую «бабочку» на акселе: скрутила только один оборот. А Лара Наки Гутманн сдвоила тройной флип.

Каскады во второй половине прыгнули четыре фигуристки, из них две исполняли три-три, а две — два-три. У двух каскад во второй половине сорвался. Одна девушка катала дорожку второго уровня, четыре — третьего уровня, семь — четвёртого. Ни одна не пробовала пойти на тройной аксель. Чистых прокатов получилось три. Неясных рёбер в протоколах судьи также отметили три.

В произвольной наши девушки не могут выкатать сложную дорожку шагов?

В произвольной общее превосходство наших девушек по части прыжков было более отчётливым. Но ошибок тоже было много. Упали пять фигуристок: четыре по одному разу, одна — дважды (второе падение произошло на дорожке шагов). Никто не сделал «бабочек», но были сдвоенные прыжки у трёх фигуристок. Майя Хромых сдвоила тройной флип, Алиса Цветкова и Арина Видинеева — тройной риттбергер.

Сложный каскад три-три через ойлер прыгали четыре девушки: Майя Хромых (тройной флип — ойлер — тройной сальхов), Арина Кшецкая, Софья Важнова, Елизавета Куликова (тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, Софья недокрутила до половины оборота сальхов). Все каскады во второй половине поставили Мария Агаева (чисто) и Софья Важнова (все с недокрутами). У пяти участниц судьи отметили неясные рёбра, у ещё одной разглядели явно неправильное ребро.

Сложными дорожками радовали мало. Одна спортсменка откатала дорожку вообще первого уровня, шесть — второго уровня, четыре — третьего уровня, и только одна Елизавета Куликова — четвёртого уровня. Чисто откатались четверо, но никаких попыток ультра-си элементов снова не было.

Елизавета Куликова Фото: РИА Новости

В произвольной на Гран-при в Канаде падало меньше девушек: четыре — по одному разу, одна — трижды. Но и сложных прыжковых элементов, естественно, было тоже меньше. Каскад три-три через ойлер делала только Кайя Райтер (тройной флип — ойлер — тройной сальхов, сальхов недокрутила до половины оборота). Три одиночницы допустили по одной «бабочке». Неясные рёбра отметили у двоих. Все каскады во второй половине не прыгал никто. Чисто откатались двое: Каори Сакамото и Мэдлин Шизас.

Зато дорожку шагов четвёртого уровня выкатали аж семь спортсменок. В произвольной программе! Три ограничились третьим уровнем, а две — вторым. Абсолютно противоположная картина дорожкам на соревнованиях в Красноярске.

И не забываем, что в Канаде выступали в основном совершеннолетние одиночницы, которые вполне достойно себя проявили. Хотелось бы, чтобы девушки, которые состязались в Красноярске, тоже через пару-тройку лет продолжали выходить на старт и сохранили свой текущий контент. А то уже сейчас получается, что без ультра-си элементов тройка лучших на российском турнире не превосходит тройку лучших на зарубежном.

Наших девочек, как ни странно, догоняют. Не стремительно, но догоняют.