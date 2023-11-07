Секси-танцы Луны Хендрикс против тройных акселей японок. Главные интриги Гран-при в Китае

У грузин Казаковой и Ревии появился шанс доказать, что их нельзя списывать со счетов после перехода в их сборную Дэвис и Смолкина.

Международная серия Гран-при ISU перемещается на восточную часть нашей планеты. Четвёртый этап Cup of China пройдёт с 10 по 12 ноября в китайском Чунцине. На льду Поднебесной сойдутся сильнейшие фигуристы из 13 стран, а самая яркая борьба за медали развернётся в мужском и женском одиночных видах.

Бельгийская зажигалка Луна Хендрикс постарается взять второе золото в серии и обеспечить себе выход в финал. Однако легко ей это сделать не будет: среди соперниц — целых две талантливых японских трикселистки.

Участие двукратного чемпиона мира японца Сёмы Уно покрыто завесой тайны. После травмы ноги весной он с опозданием входит в новый сезон. Выступление в Чунцине станет для него своеобразным дебютом, и не факт, что Сёма выиграет и привычно взойдёт на первую ступень пьедестала. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа в отличной форме и совсем недавно одолел самого Бога квадов Илью Малинина из США.

С такими интригами пропускать четвёртый этап Гран-при ISU однозначно нельзя!

Француз постарается вырвать золото у чемпиона мира

На четвёртом этапе Гран-при ISU наконец-то вступит в соревновательную борьбу японец Сёма Уно. На прошлом главном старте он успешно защитил титул чемпиона мира, несмотря на травму ноги, но затем пропустил командный чемпионат. С тех пор Уно не участвовал ни в одном турнире и теперь открывает новый сезон сразу с крупного старта. В какой форме спортсмен — неизвестно, поэтому его прокаты в Китае вызывают особое волнение. Пойдёт ли он на привычный контент из пяти четверных в произвольной или облегчит задачу, чтобы снизить риск ненужных ошибок? Высокие компоненты обычно играют для него роль подстраховки, но сейчас полагаться на них слишком опасно. А всё потому, что сражаться за лидерство в Поднебесной Сёме придётся с французом Адамом Сяо Хим Фа, форма которого не вызывает никаких вопросов.

В минувшие выходные Адам выиграл золото на домашнем этапе во Франции и установил там личные рекорды в обеих программах, а также по общей сумме баллов. Более того: фигурист продемонстрировал два чистейших проката, исполнив в короткой два четверных прыжка, а в произвольной — четыре. При этом и в том, и в другом случае он великолепно справился со сложнейшим четверным лутцем, который Уно никогда не прыгал на соревнованиях.

Потеснить грозного японца на подиуме Адаму вполне реально. Бога квадов Илью Малинина из США он уже потеснил! Другое дело, что катать подряд два этапа — тяжёлое испытание, которое может негативно отразиться на выступлениях. Так что нельзя отбрасывать варианты, когда медали Гран-при в Китае достанутся исключительно представителям Японии: помимо Уно, в турнире участвуют ещё два сильных представителя Страны восходящего солнца. Кроме того, забраться на пьедестал постарается китайский одиночник Цзинь Боян, хотя для этого ему нужно выдать прокаты жизни.

Воспитанник Алексея Урманова Михаил Шайдоров, который катается под флагом Казахстана, тоже способен проявить себя неожиданно приятным образом. К сожалению, обладая безусловным талантом, он постоянно допускает множество ошибок во время турниров, поэтому вероятность попасть в призы Cup of China у него довольно мала.

Против Луны Хендрикс выйдут две трикселистки

Грандиозная схватка на четвёртом этапе Гран-при ожидается и у одиночниц. Яркая бельгийка Луна Хендрикс ранее покорила болельщиков и судей на этапе в США и теперь метит на золото в Поднебесной. Зажигательные программы с перформансами непосредственно перед бригадой арбитров преподносят фигуристку в наилучшем свете и даже в какой-то степени отвлекают внимание от мелких огрехов. Девушка в них без стеснений кайфует и уверенно чувствует себя в эпатажных костюмах. Единственный недостаток — отсутствие в контенте Луны прыжков ультра-си, но и без них у неё прекрасные шансы снова стать первой. Правда, для этого ей нельзя допускать серьёзных ошибок. Хватает того, что на каскаде тройной лутц — тройной тулуп она регулярно отмечается недокрутом на втором прыжке от четверти до половины оборота.

Луна Хендрикс Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Помешать триумфу Луны Хендрикс в Китае могут талантливые японки Маи Михара, Хана Ёсида и Ринка Ватанабэ. Последних двух ей стоит опасаться особенно, ибо они владеют тройным акселем. Коварный прыжок получается у них далеко не всегда, но, возможно, именно на этом турнире им улыбнётся удача. По крайней мере, расслабиться бельгийке они не дадут и добавят нерва всему старту.

Рассчитывать на медаль четвёртого этапа Гран-при также может Нина Петрыкина из Эстонии. На этапе в США она сенсационно завоевала бронзу, принеся своей стране первую в истории медаль этого престижного турнира. И это она ещё выступала отнюдь не идеально. Если же на китайском льду спортсменка отработает все элементы максимально чисто, не исключено, что поднимется там на ступеньку повыше.

Нина Петрыкина Фото: Antti Hamalainen/AP Photo/ТАСС

Конечно, хочется увидеть на подиуме экс-россиянку Екатерину Куракову, но пока в этом сезоне она не радует хорошими прокатами. Да и в случае отсутствия ошибок ей необходимо усложняться, если она хочет догнать конкуренток.

В непростой ситуации находится одна из ведущих кореянок Ким Йе Лим. После провального 18-го места на чемпионате мира она серьёзно пошатнула свои позиции и вынуждена заново доказывать, что по-прежнему является топовой одиночницей.

Казаковой и Ревии нужен прорыв, чтобы выиграть заочное лидерство у Дэвис и Смолкина

У спортивных пар наиболее вероятные победители Гран-при в Китае — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады. Остановившись в шаге от пьедестала чемпионата мира в прошлом сезоне, они очень убедительно вошли в новый и успели побить личные рекорды в произвольной и по сумме обеих программ. На этапе в Канаде им просто не было равных, и, скорее всего, сейчас тоже никто не составит конкуренцию.

А вот за второе и третье места развернётся борьба между итальянцами Ребеккой Гиларди/Филиппо Амброзини и немцами Анникой Хокке/Робертом Кункелем. Итальянские спортсмены являются действующими вице-чемпионами Европы, а немецкие парники тогда взяли бронзу. Зато Хокке/Кункель уже выиграли этап в США, чем подкрепили уверенность в собственных силах. Гиларди/Амброзини только предстоит их первое сражение за медаль Гран-при, при этом на последнем своём старте в середине октября они чуть ли не полностью завалили произвольную.

Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

Любопытно, как откатаются американцы с русскими именами Мария Мохова/Иван Мохов. Судя по их результатам, на призовые места они не претендуют, но пара молодая и наверняка будет постепенно прогрессировать.

В танцах на льду, очевидно, больших сюрпризов не намечается. Должно произойти чудо, чтобы золото досталось не бронзовым медалистам чемпионата мира Пайпер Гиллес/Поль Пуарье из Канады. На второе и третье места права предъявляют сразу несколько дуэтов: американцы Каролин Грин/Майкл Парсонс и Эва Пейт/Логан Бай, чехи Натали Ташлерова/Филип Ташлер и бывшие россияне Мария Казакова/Георгий Ревия, которые представляют Грузию.

Для Казаковой и Ревии показать высокий результат в Поднебесной крайне важно, ведь на данный момент они заочно проигрывают по оценкам новоиспечённым грузинам Диане Дэвис/Глебу Смолкину.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 10 по 12 ноября. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

10 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 20:30

Женщины, короткая программа — 22:10

11 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа — 00:00

Спортивные пары, произвольная программа — 1:50

Танцы на льду, произвольный танец — 19:30

Женщины, произвольная программа — 21:30

Мужчины, произвольная программа — 23:40

12 ноября, воскресенье

Спортивные пары, произвольная программа — 2:00

Также в воскресенье пройдут показательные выступления. Начало — в 19:30.

Список участников

Полный список участников четвёртого этапа Гран-при выглядит следующим образом:

Мужчины: Дайвэй Дай, Цзинь Боян, Цзюйвэнь Сюй (все — Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франджипани (Италия), Кадзуки Томоно, Сёма Уно, Сота Ямамото (все — Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хён (Южная Корея), Лукас Бруссард, Джимми Ма (все — США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мэдлин Шизас (Канада), Ань Сяни, Хунъи Чэнь, И Чжу (все — Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Маи Михара, Хана Ёсида, Ринка Ватанабэ (все — Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Одри Шин (США).

Спортивные пары: Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Чэн Пэн/Ян Цзинь, Юйчэнь Ван/Ихан Хуан, Сыян Чжан/Юнчао Ян (все — Китай), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Анна Валези/Мануэль Пьяцца (Италия), Мария Мохова/Иван Мохов (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага, (все — Канада), Сицзы Чэнь/Син Цзянин, Шан Ши/Нан Ву (все — Китай), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия), Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Эмили Братти/Йен Сомервилль, Каролин Грин/Майкл Парсонс, Эва Пейт/Логан Бай (все — США).