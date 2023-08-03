Прорыв в технике под «Лебединое озеро». Разбор первого золота Дэвис и Смолкина для Грузии

Возвращение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на соревнования после долгого перерыва ознаменовалось очень уверенной победой на турнире в Лейк-Плэсиде (США). Бывший российский танцевальный дуэт набрал 191,82 балла и обошёл ближайших соперников-американцев более чем на 11 баллов. Для сборной Грузии это первое золото в новом сезоне. Именно эту страну Диана и Глеб отныне представляют на международной арене. И, похоже, имеют все шансы поехать на желанные чемпионаты Европы и мира.
Дебютный турнир под грузинским флагом доказал, что переживать о падении результатов из-за перехода в другую сборную фигуристам не стоит. Равно как и о потере симпатий судей после вынужденной паузы в соревнованиях.
Диана и Глеб практически добрались до личного рекорда в произвольном танце. А ведь это их первый старт за полтора года!
Впрочем, лёгким он не был. В ритмическом танце спортсмены оказались вторыми, а Этери Тутберидзе даже не смогла посмотреть выступление дочки и зятя — помешало отсутствие трансляции.
Зато оценить Диану и Глеба получилось у Татьяны Тарасовой. Великий тренер пожелала им дальнейших успехов.
Соскучились по соревнованиям
Диана Дэвис и Глеб Смолкин последний раз выходили на соревновательный лёд ещё на Олимпиаде в Пекине. Тогда они катались за сборную России, а тренировались у признанного гуру в танцах на льду Игоря Шпильбанда. Паре прочили отличное будущее, но никто не подозревал, что это будущее окажется связано с другой страной.
После возвращения из Поднебесной фигуристы успели пожениться, поменять тренера и переехать в другой штат Америки, где живут уже несколько лет. Но лететь через океан состязаться в Россию, пока наших спортсменов не пускают на международные старты, не стали. Сосредоточились на тренировках у нового наставника Алексея Килякова — бывшего партнёра самой Тутберидзе.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Долгое время Диану и Глеба подозревали в высиживании карантина, чтобы перейти в сборную США или Израиля. В итоге они действительно поменяли спортивное гражданство: но только на грузинское. И сразу пустились в бой. Открыли сезон очень рано на турнире Ice Dance International, который проходил 1-2 августа в Лейк-Плэсиде.
Ничего сверхъестественного от них там, естественно, не ожидали. Многие в это время занимаются накатыванием новых программ и набором формы. Но за полтора года Диана с Глебом изголодались по соревнованиям и решили наконец-то вновь заявить о себе.
Самые компонентные
Соперников у них было много: 17 танцевальных дуэтов. Реальную угрозу представляли далеко не все, но, несмотря на чистый прокат, Диане и Глебу не удалось захватить лидерство с первый день. Уна Браун и Гейдж Браун из США опередили их в ритмическом танце: 75,26 против 74,35. Отставание меньше чем на балл, но всё равно неприятно.
Уступили Диана и Глеб исключительно техникой, а оценки за компоненты набрали самые высокие. Особенно судьям понравилась их презентация — 8,19 балла. Правда, таким же образом оценили и презентацию американцев Евы Пэйтон и Логана Бая. Но в мастерстве владения коньком новоиспечённым грузинским танцорам не было равных: они единственные, кто преодолел по этому компоненту порог в 8 баллов, что равноценно словесной оценке «очень хорошо».
Татьяна Тарасова также положительно отреагировала на выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Их ритмический танец под хиты Майкла Джексона произвёл на неё приятное впечатление.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют ритм-танец
Фото: кадр из видео
«Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время. Буду ли следить за ними? Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы. Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать», — поделилась мнением Тарасова на «Матч ТВ».
У Тутберидзе отследить дебют дочки и зятя за сборную Грузии не получилось. Трансляцию турнира она не нашла. А видео проката, которое Диана выложила у себя в соцсетях, наверное, не успела посмотреть из-за плотной подготовки воспитанников в «Хрустальном».
Замахнулись на «Лебединое озеро» и установили личный рекорд
Во второй соревновательный день Диана и Глеб произвели вау-эффект, как только показались на льду. Диана в нарядной чёрной пачке и Глеб в рубашке с пышными плечами замахнулись на музыкальный шедевр «Лебединое озеро».
Очевидно, не зря. Привычное отсутствие ошибок и грамотное использование своих сильных качеств обернулись триумфом. Судьи не скупились на баллы: 117,47. Это всего на балл с копейками меньше, чем личный рекорд фигуристов (118,60) в произвольном танце времён выступлений за Россию. Однако тогда они достигли столь высоких цифр, пройдя через несколько турниров и уже ближе к середине сезона.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют произвольный танец
Фото: кадр из видео
Сейчас ставки ребят явно возросли: первый челлендж за долгое время, и такой блестящий результат по протоколам! Большинство элементов выкатали на высший четвёртый уровень сложности и справились с одноножной дорожкой шагов, на которой упали ранее лидировавшие американцы. Это падение, безусловно, стоило им драгоценных баллов, но и без него они бы проиграли. Отрыв Дианы и Глеба в произвольном танце составил более 12 баллов! А в общей сумме — больше 11. Это много даже для одиночного вида, а для танцев на льду — тем более.
Кстати, один личный рекорд в Лейк-Плэсиде Диана и Глеб всё-таки установили: показали лучший в карьере результат по технике в произвольном танце — 68,71 балла.
С компонентами тоже всё отлично: вновь самые высокие среди всех участников. И если по композиции чуть-чуть лучше оценили американский дуэт Уна Браун/Гейдж Браун, то по презентации и мастерству владения коньком Диана и Глеб впереди с приличным запасом. Да и в целом никто, кроме них, не смог за все три компонента получить баллы выше восьмёрки. «Очень хорошо», по мнению арбитров, катались только они.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Впереди у Дианы и Глеба непростая борьба за место под солнцем на международной арене, и в неё они вступают с горящими глазами. Пока же золото в Лейк-Плэсиде — первая страница их грузинской истории. Очень интересно, какими окажутся остальные.
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