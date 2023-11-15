Повторит ли японка чистый квад, а американка — триксель? Интриги Гран-при Финляндии

В Финляндии с 17 по 19 ноября пройдёт пятый этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Как и в прошлом году, соревнования примет город Эспоо, где на ледовой арене сойдутся топовые спортсмены из 13 стран. Основное внимание будет приковано к борьбе за медали у девушек-одиночниц, но и в других видах хватает интриг. Тем более не обойдётся без русского следа: бывших россиян можно будет увидеть сразу в трёх дисциплинах.

Для двукратной чемпионки мира Каори Сакамото этот турнир станет проверкой на прочность: хватит ли у неё запала, чтобы вновь взять золото и гарантировать себе железное место в финале Гран-при? Среди соперниц — квадистка и трикселистки, которые тоже не против подняться на первую ступень пьедестала.

У мужчин крайне интересно посмотреть на почти двухметрового итальянского гиганта Николая Мемолу, который, несмотря на огромный рост, умудряется прыгать четверные лутцы. Зрелище —фантастическое, и такое точно нельзя пропустить!

Одиночники устроят ожесточённую битву за медали

В мужском одиночном катании на этапе Гран-при в Финляндии намечается довольно ожесточённая борьба за подиум между французом Кевином Аймозом, итальянцем Маттео Риццо и японцами Као Миурой и Шуном Сато. Все они отлично проявили себя на других этапах, пополнив там свои списки медалей. На счету Аймоза и Миуры — по серебру, а у Риццо и Сато — по бронзе. Для каждого теперь очень важно откататься в Эспоо на максимум и выиграть золото, иначе их шансы попасть в финал серии заметно снизятся. Гарантированно туда уже отобрались американец Илья Малинин, владеющий четверным акселем, и француз Адам Сяо Хим Фа, который в этом сезоне просто поражает стабильностью. Вакантны четыре места, но претендентов на них, естественно, больше.

Као Миура Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

От сражения главных фаворитов на финском льду способен отвлечь настоящий Гулливер среди одиночников Николай Мемола. Этот итальянский спортсмен ростом 195 см напрочь рушит стереотипы, будто для прыжков нужно обладать более компактными габаритами. Николай владеет четверным лутцем, он блестяще исполнил его всего месяц назад на соревнованиях в Будапеште. Там же он показал лучшие результаты за всю карьеру, и не исключено, что Мемола попадёт в призы на Гран-при в Эспоо.

Любопытно, как выступят и экс-россияне Макар Сунцев и Никита Старостин. Макар катается под флагом Финляндии, а Никита — Германии. Большой технической сложностью их программы не отличаются, но если кому-то из них удастся войти в пятёрку сильнейших, то это тоже будет здорово.

Чемпионке мира Сакамото противостоят девушки с ультра-си

Самые интригующие состязания на пятом этапе Гран-при ISU ожидаются в женском одиночном катании. Заочным победителем назначена японка Каори Сакамото, которая в отсутствие наших фигуристок выиграла два последних чемпионата мира. Однако неприкасаемость её лидерства мнима. Конкурировать в Эспоо ей предстоит с девушками, владеющими ультра-си. И не факт, что Каори не сломается под этим давлением, ведь ей по-прежнему нечего предъявить в плане сложности. А расчёт на ошибки более прогрессивных спортсменок может подвести в самый ответственный момент.

Так, американка Эмбер Гленн совсем недавно наконец-то чисто приземлила тройной аксель, хотя многие не верили, что это вообще случится. Знаменательное событие произошло в произвольной программе на этапе Гран-при в США — Эмбер реально грозилась порвать всех соперниц. К сожалению, она не справилась с нахлынувшими эмоциями и из-за этого завалила половину проката. Очень хочется, чтобы сейчас она повторила успех с тройным акселем, но при этом великолепно откаталась от начала и до конца.

Эмбер Гленн Фото: Zuma/TASS

Пойти на прыжок в три с половиной оборота могут ещё две фигуристки: японка Мана Кавабэ и кореянка Ю Ён. Правда, возлагать на них большие надежды не стоит. Кавабэ последний раз пробовала триксель на чемпионате Японии в прошлом декабре и после очень неудачного падения прекратила вставлять его в программы. Ю Ён отказалась от коварного прыжка ещё раньше, а в последнее время и вовсе переживает спад в карьере.

Зато нет сомнений, что японская одиночница Рён Сумиёси, как всегда, бесстрашно решится на четверной тулуп. Она очень долго с ним билась и на Гран-при во Франции феноменально покорила. Вдобавок выиграла там бронзу и установила личные рекорды по баллам в произвольной и по общей сумме. Пожелаем ей удачи на этапе в Финляндии!

Экс-россияне разбавят иностранцев в парах и танцах

В парном виде права на золото пятого этапа Гран-при ISU уверенно заявляют бронзовые медалисты чемпионата мира — 2023 Сара Конти и Никколо Мачи из Италии. Ранее они завоевали серебро на этапе во Франции, поэтому победа в Финляндии гарантирует им участие в финале серии. Но расслабляться, конечно, не нужно. В прошлый раз они и так потеряли бдительность на домашнем льду, думая, что их никто не обгонит. А ведь в Эспоо приедет третья пара США Элли Кам и Дэнни О’Ши, которые после вынужденного снятия с того же этапа во Франции жаждут наверстать упущенное.

Сара Конти и Никколо Мачи Фото: EPA/TASS

Взойти на пьедестал наверняка постараются и представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Петербуржец Никита в начале лета получил разрешение на переход от Федерации фигурного катания России и теперь вместе с новой партнёршей упорно штурмует международные турниры. На медали претендует и другой выходец из Питера — Павел Ковалёв, который в паре с супругой Камиль Ковалёв давно защищает честь Франции.

Выступит в Финляндии и пара, полностью состоящая из экс-россиян — Мария Павлова/Алексей Святченко. Они уже взяли серебро на Гран-при в Канаде, чем очень порадовали тренера Фёдора Климова.

В танцах на льду победу с максимальной долей вероятности одержит американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Но навязать борьбу пока недосягаемым действующим чемпионам мира попытаются лучшие канадские танцоры Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сëренсен.

Также следует обязательно следить за прокатами Марии Игнатьевой и Даниила Семко. Они выступают за Венгрию, но тренируются под руководством Александра Свинина и Ирины Жук в Москве.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 17 по 19 ноября. Для удобства приводим расписание по московскому времени.

17 ноября, пятница

Мужчины, короткая программа — 14:00.

Спортивные пары, короткая программа — 15:50.

Женщины, короткая программа — 18:00.

Танцы на льду, ритм-танец — 19:50.

18 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа — 13:30.

Спортивные пары, произвольная программа — 15:40.

Женщины, произвольная программа — 18:30.

Танцы на льду, произвольный танец — 20:40.

19 ноября, воскресенье

Показательные выступление — 15:00.

Список участников

Полный список участников пятого этапа Гран-при приведён ниже.

Мужчины: Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Кевин Аймоз (Франция), Никита Старостин (Германия), Николай Мемола, Маттео Риццо (все — Италия), Као Миура, Шун Сато, Косиро Симада (все — Япония), Иван Шмуратко (Украина), Лиам Капейкис, Джимми Ма (все — США).

Женщины: Янна Юркинен, Оона Оунасвуори, Нелла Пелконен (все — Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Мана Кавабэ, Каори Сакамото, Рён Сумиёси (все — Япония), Ким Чхэ Ён, Ю Ён (все — Южная Корея), Старр Эндрюс, Эмбер Гленн (все — США).

Спортивные пары: Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада), Чэн Пэн/Лэй Ван (Китай), Милания Ваананен/Филиппо Клеричи (Финляндия), Камиль Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти/Никколо Мачи (Италия), Элли Кам/Дэнни О’Ши (США).

Танцы на льду: Надя Башинска/Питер Бомон, Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сëренсен (все —Канада), Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), Юка Орихара/Юхо Пиринен, Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (все — Финляндия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Эмилия Зингас/Вадим Колесник (все — США).