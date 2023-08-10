«Более высокие фигуристы красиво смотрятся на льду». Рост для прыжков — не помеха?

В фигурном катании от роста спортсмена порой напрямую зависит его карьера. Высокие девушки зачастую сразу отправляются в танцы на льду, а чересчур рослых парней сватают в пары. Исключения есть, но, они скорее подтверждают правило, что выдающихся успехов в одиночном виде добиваются в основном невысокие атлеты. Особенно в текущую эпоху, когда балом правят элементы ультра-си. Так, американец Эван Лайсачек — единственный из мужчин в XXI веке, кто, перемахнув за 180 см (рост фигуриста по информации из профиля ISU составляет 188 см. – Прим. «Чемпионата»), может похвастаться титулами олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Однако Игры в Ванкувере он выиграл без четверных прыжков. Сегодня никакая грация и чувство музыки такой трюк провернуть не помогут.

У одиночниц ситуация с ростом ещё более критичная: на соревнованиях главенствуют девушки ниже среднего. Самая высокая из известных фигуристок Виктория Сафонова, представляющая Беларусь, со своими 174 см кажется едва ли не гигантом в таких условиях.

Неужели рост действительно имеет значение и мешает фигуристам порхать надо льдом? Есть ли прыжки, которые легче даются высоким и существуют ли в целом у них какие-то преимущества в одиночном виде? Всё это выясняем в материале спецпроекта «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Влияет ли рост на выполнение прыжков в фигурном катании?

Исполнение многооборотных прыжков требует огромных физических усилий. Поднять маленькое тело в воздух легче, да и приземление происходит мягче. При одинаковых параметрах фигуры и развитости мышц высокий фигурист будет обладать большей массой, чем его невысокий коллега, а значит, и ударная нагрузка окажет на него большее воздействие. Отсюда возрастает риск травм, которые отнюдь не способствуют достижению высоких результатов. Сбрасывать вес — плохой выход. Для выполнения сложных элементов нужны силы, а их может не хватить, если весить значительно ниже нормальных показателей.

Более высокая масса — не единственная проблема высоких. Длинные ноги и руки тяжелее собрать в момент группировки. А ведь её качество и быстрота принятия напрямую влияют на успешное исполнение прыжка. Кроме того, по словам бронзового призёра чемпионата мира Артура Гачинского, высокие испытывают более серьёзные нагрузки на сердце, чем их «компактные» товарищи.

Артур Гачинский бывший фигурист, тренер «Сердце одно, конечности могут быть разной длины, и сердечку иногда тяжеловато гонять кислород по всему организму, чтобы он двигался и работал. Это первое. На мой взгляд, это сложно, сердечная мышца впахивает как следует, чтобы длинные конечности и этот рост носить по льду. Дальше, как объяснял Алексей Николаевич, путь, который конечности проходят до вращения, он тоже разный. Длиннее руки, длиннее ноги — тяжелее собирать, тяжелее координировать».

Чтобы длинные конечности не мешали, требуется постоянная практика. Одиночник Артём Ковалёв при росте в 190 см регулярно поражает на соревнованиях четверными тулупами и сальховами и не считает, что в детстве ему было легче прыгать. Трудности из-за высокого роста он испытывает лишь во время подготовки к новому сезону, но они устраняются, как только он набирает оптимальную форму.

Артём Ковалёв фигурист «По поводу трудностей в исполнении прыжков из-за высокого роста: они присутствуют, когда идёт подготовка к сезону. Но когда нахожусь в форме, я их не ощущаю. Я прыгаю, делаю все упражнения. Сейчас работаем больше над резкостью, выносливостью, чтобы всё получалось максимально быстро. Чтобы как можно быстрее собирать свои конечности во время прыжка в четыре или три оборота».

Впрочем, вице-чемпионка Европы Анна Погорилая считает, что именно длинные конечности помогали ей на прыжках, когда она активно соревновалась:

«У меня длинные конечности, которые и облегчали мне жизнь при прыжках. С длинными рычагами легче прыгать. Примеры: Юдзуру Ханю или Камила Валиева».

Преимущества длинных конечностей подтверждает и Алексей Мишин. В книге «Прыжки в фигурном катании» он подробно объясняет, что для увеличения скорости вращения и числа оборотов важен такой параметр, как момент инерции тела при группировке. Чем он выше, тем лучше для исполнения многооборотного прыжка:

«Диапазон изменения момента инерции тела зависит также от геометрических размеров тела и конституционных особенностей фигуриста. Таким образом, увеличение количества оборотов за счет увеличения коэффициента плотности группировки принципиально ограничено максимальным значением этого коэффициента для каждого спортсмена в конкретном прыжке. У высоких спортсменов, имеющих длинные конечности, этот коэффициент обычно выше, чем у низкорослых, поэтому они могут добиться наибольшего успеха в выполнении прыжков с большим количеством оборотов, если у них хорошо развиты скоростно-силовые качества».

Артём Ковалёв Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Почему миниатюрным фигуристам легче прыгать?

Среди преимуществ миниатюрных фигуристов часто называют более низкий таз и, соответственно, более низкое расположение центра тяжести. По этой причине прыгать им чисто физиологически легче. Анна Погорилая с этим согласна, но с важной ремаркой касательно девушек: низкий рост помогает фигуристкам, если у них детское тело. При этом с высокими нагрузками в любом случае лучше справляется сформированный организм, а не в фазе активного роста.

Анна Погорилая фигуристка «Конечно, легче прыгать, когда у тебя невысокий рост и маленькое тело (как у ребёнка). Но при этом маленькому несформированному организму сложнее справиться с высокими нагрузками. Связки и хрящевая ткань ещё не сформированы.

Мне было легче прыгать, когда я уже подросла и тело перестало расти, это было лет в 14-15. В этот период и пошли мои основные успехи».

Период активного роста действительно представляет отдельную опасность для фигуристов. Одно дело — просто испытывать неудобства из-за тех же длинных конечностей, учиться быстро их собирать, и другое — восстанавливать прыжки из-за внезапных проблем с координацией. Известный тренер Александр Волков каждое лето сталкивается с этим на сборах.

Александр Волков тренер «Конечно, высокий рост мешает прыгать фигуристам. Тяжелее принимать группировку, тяжелее раскрываться — всё тяжелее. У нас координационный вид спорта, и с большим ростом, конечно, сложнее. Центр тяжести находится выше.

Особенно сложно летом, когда обычно спортсмены растут. Первые два месяца сборов — июль, август — связаны с определёнными трудностями. Фигурист растёт и заново собирает прыжки, потому что приходит на лёд полностью раскоординированным, не чувствует своё тело».

На самом деле, логичнее сказать, что маленьким не так страшны падения, как высоким. Фигуристов, которые не падают, не существует: болельщики постоянно видят неудачные приземления на соревнованиях, а на тренировках такое происходит в разы чаще. И не только на прыжках, хотя упасть с них, как правило, травмоопаснее. Тем более если речь о четверных прыжках или тройном акселе. Очевидно, что с ростом под 190 см можно удариться об лёд на порядок сильнее, чем с менее выдающимися параметрами. Изучать и делать в такой ситуации ультра-си — для спортсмена настоящий вызов, который не каждый готов принять.

С другой стороны, жёсткие падания — это часто следствие ошибок, недостаточной техники. Прыжки необходимо докручивать. А непосредственно во время скачка роста спортсмена стоит поберечь и внимательно следить, как он справляется со своими новыми пропорциями.

«Техника прыжков должна быть качественная, независимо от того — высокий фигурист или нет. Но высоких нужно более аккуратно вести в плане травм. Как раз при резком скачке роста прямо пропорционально возрастает риск травм. Тут нужно быть очень аккуратным и наблюдать за спортсменом. Как он входит в тренировочный процесс, как привыкает к новому росту. Очень часто, например, ослабевают связки, не успевая за ростом. В этой ситуации вероятность травмы очень велика», — рассказывает Александр Волков.

Девушек проблема падений отчасти касается меньше, ведь экстремально высоких среди них на турнирах не встретишь. Самая высокая одиночница мира сейчас — Виктория Сафонова, представляющая Беларусь, чей рост составляет 174 см. Но и тело у представительниц прекрасного пола куда более хрупкое, чем у мужчин. Поэтому риск неудачно упасть у более высоких фигуристок также возрастает.

Виктория Сафонова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Есть ли прыжки, которые хуже или лучше даются высоким?

С точки зрения науки высоким должны легче даваться риттбергер, лутц и флип, так как в этих прыжках нет выраженного махового движения. В тулупе, сальхове и акселе, напротив, нужно махать. Но нельзя забывать и о таком аспекте, как создание вращения. А в этом случае лутц, риттбергер и флип будут уже сложнее. Так что в конечном счёте всё очень индивидуально. Любимые и нелюбимые прыжковые элементы есть у каждого фигуриста.

«Не могу сказать, что какие-то виды прыжков высоким даются легче других. Это всё чисто индивидуально. Кто-то любит больше одни прыжки, кто-то — другие. Не думаю, что это зависит от роста», — отмечает Александр Волков.

Даже совсем миниатюрным спортсменам приходится порой воевать с каким-то видом прыжка. Маленький рост — не гарант успеха. Куда важнее с детства усвоить правильную технику. Тогда даже после долгого перерыва мастерство возьмёт верх. Например, Артём Ковалёв, едва начав готовиться к новому сезону, сразу умудрился приземлить своего фаворита:

«Естественно, это аксель. Это мой самый любимый прыжок. Александр Сергеевич Волков в детстве поставил мне очень правильную технику, и даже сейчас в сезоне, несмотря на то что отдыхали почти месяц и я поменял коньки и лезвия, сразу получилось сделать прыжок. То есть буквально одна была попытка за тренировку — просто решил попробовать аксель, и мне удалось. Да, выехал кривовато, но тем не менее прыжок был на выезд».

Артём Ковалёв Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Анна Погорилая также считает, что залог успеха на прыжках — правильная техника:

«Легче всего даются тройной сальхов и тройной риттбергер. Но это не связано с ростом, скорее, я их больше нарабатывала и лучше всего поставлена техника была».

Если какой-то прыжок вызывает у высокого фигуриста сложности, то совсем не обязательно, что в этом виноват рост. Зачастую проблему вызывают последствия прошлых травм, которые могут носить как физический, так и психологический характер.

«Прыжок, который даётся сложнее всего — это лутц. В детстве я получил травму: поставил ногу в свой же след и подвернул очень сильно, потом боялся прыгать лутц. Позже стал с зубца опускать ногу на всё лезвие, из-за чего выходило, что лутц прыгал, как риттбергер. К сожалению, несмотря на то что я прыгал четверной в прошлом и позапрошлом сезонах на тренировке, всё равно тройной и четверной лутцы — самые тяжёлые для меня», — рассказывает Артём Ковалёв.

У Анны Погорилой определённую боязнь всегда вызывал двойной аксель:

«Сложнее всего даётся двойной аксель, но это из-за внутренних страхов скорее. А так, я не считаю, что рост мне мешал в каких-то прыжках».

Существуют ли преимущества у высоких фигуристов в одиночном виде?

Хотя маленькие фигуристы действительно чаще добиваются успехов в одиночном виде, не стоит забывать, что высокий рост имеет свои преимущества. Длинные ноги и руки при хорошей хореографической подготовке очень красиво смотрятся на льду. Итальянская звезда фигурного катания, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Каролина Костнер влюбила в себя весь мир грацией и великолепным скольжением. До олимпийского золота она, увы, не добралась, зато до конца многолетней карьеры оставалась в числе лучших одиночниц планеты.

Выступления высоких спортсменов в принципе более эффектны. Те же прыжки выглядят мощнее и ярче. Тройной лутц бывшей воспитанницы Этери Тутберидзе Полины Цурской, которая в 16 лет преодолела отметку в 170 см, по впечатлению соперничал с квадами Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Полина со своими длинными ногами взлетала на такую высоту, что буквально захватывало дух! Именно взлетала, а не прыгала.

Фото: РИА Новости

«Длинные рычаги помогают в прыжках. Прыжки более пролётные и за счёт этого более красивые. И просто более высокие фигуристы красиво смотрятся на льду и зачастую выделяются среди других спортсменов», — говорит Анна Погорилая.

Принято считать, что высокие люди более неловкие, где-то неуклюжие, что несовместимо с фигурным катанием, где требуется отличное владение координацией. Но на каток изначально приводят малышей, которые быстро учатся владеть вестибулярным аппаратом. Возможно, в жизни высокий фигурист может быть где-то неповоротлив, но на коньках чувствует себя комфортно. А что творят танцевальные дуэты за три-четыре минуты на льду? Часто оба партнёра там выше среднего, но качественно выполнять самые коварные элементы рост им не мешает. Одиночникам — тоже.

«Усложняет ли высокий рост выполнение непрыжковых элементов? Скорее всего, нет. Наоборот, всё можно делать намного шире. В этом я даже вижу плюс, потому что во время своего выступления можно заполнить лёд, и зрителям с судьями не будет казаться, что на льду меня мало. Так что в плане непрыжковых элементов это положительный момент моего роста. Можно сделать всё шире и заполнить собой ледовое пространство», — делится Артём Ковалёв.

Вероятно, в обозримом будущем одиночное фигурное катание по-прежнему останется видом, где превалируют невысокие атлеты. Но рослые парни и девушки всегда будет привлекать повышенное внимание. Кажется, что им намного сложнее покорять хрупкий лёд и бороться с гравитацией на прыжках. Однако при наличии правильной техники, упорстве и желании они способны покорить любые вершины.