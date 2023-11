Ученицы Тутберидзе проигрывают на Гран-при в Самаре. У Синициной есть все шансы на победу?

На пятом этапе Гран-при России собрался не самый звёздный состав в женском одиночном катании, но это не значит, что турнир будет неинтересным. Главная интрига этапа в Самаре состоит в том, сможет ли Этери Тутберидзе заполучить золото после того, как её ученицы проиграли на двух этапах подряд. В этот раз честь «Хрустального» отстаивают Дарья Садкова и Майя Хромых, но у них есть равноценная конкурентка в лице Ксении Синициной.

Короткая программа показала, что подопечным Тутберидзе просто точно не будет. Синицина находится в неплохой форме после травмы, что подтверждает её промежуточное первое место. Садковой и Хромых придётся либо чисто кататься в произвольной, либо надеяться на ошибки соперницы, чтобы привезти золото своему тренеру.

Сотникова вывела свою ученицу на Гран-при

В начале турнира вне конкурса выступила белорусская фигуристка Виктория Сафонова. Девушка выдала чистый прокат под страстную композицию Never Tear Us Apart, но получила скромные 66,82 балла. Основную же часть турнира открыла воспитанница Аделины Сотниковой Камилла Нелюбова. Фигуристка ошиблась на каскаде из тройных лутца и тулупа, а в остальном откаталась без помарок. Её баллы — 58,12. Аделина результатом была не очень довольна. Следом выступила Вероника Малышева, но и ей избежать ошибок не получилось. Первой обойти Нелюбову смогла Полина Свириденко. Фигуристка выглядела очень обаятельно в программе «Ла-Ла Ленд», но в прыжках она была неидеальна. Тем не менее ей удалось преодолеть отметку в 60 баллов — ей поставили 63,57. Полина осталась лидером первой разминки, так как у Олеси Козловой и Елены Черниковой, выступающих за ней, выступления не удались.

Вторую разминку интересной программой под Woodkid открыла Людмила Фурсова. Ученица Олега Татаурова успешно справилась со всеми элементами, за что получила 61,50 балла. Ангелина Палагина решила удивить публику попыткой тройного акселя, но она, к сожалению, не удалась — девушка упала. В остальном ученица Сергея Давыдова была хороша, но падение не позволило ей обойти соперниц — 61,18 балла. Далее на лёд вышла Ксения Гущина. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, но затем сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем, тройной флип был выполнен чисто. Воспитанница Кирилла Давыденко чувственно откаталась под саундтрек из «Твин Пикс» и, несмотря на ошибку, получила неплохие баллы — 65,61. Это позволило ей занять промежуточное первое место.

Синицина уверенно вернулась после травмы, обойдя учениц Тутберидзе

Одухотворённым катанием под «Колыбельную» Чайковского порадовала Ксения Синицина. Фигуристка вышла на свой первый старт в сезоне после неприятной травмы — в середине сентября она проткнула ногу коньком и заработала перелом стопы, из-за чего ей пришлось пропустить этап в Омске. Но к турниру в Самаре воспитаннице Светланы Пановой удалось набрать форму. Она очень уверенно исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. Судьи неплохо оценили старания фигуристки — 73,77 балла. А это хорошая заявка на лидерство!

Дарья Садкова выступает на втором этапе подряд, что, видимо, сказывается на её выносливости. В Самаре прокат короткой программы ученицы Тутберидзе не был так идеален, как в Казани. Фигуристка пошатнулась на тройном флипе, но собралась на остальные элементы и, что двойной аксель, что тройной лутц — тройной тулуп выполнила отлично. Программа под Evanescence выглядит перспективно — видно, что Дарья хорошо чувствует эту музыку. Судьи не стали сильно наказывать ученицу Тутберидзе за ошибку и поставили 72,93 балла — чуть меньше, чем неделю назад в Казани.

На свой второй этап вышла Майя Хромых. В Красноярске фигуристке было очень тяжело кататься: она много ошибалась и заняла лишь пятое место. К Самаре форма Хромых, видимо, сильно лучше не стала, потому что короткую программу ученица Тутберидзе откатала с помарками. Стартовый двойной аксель девушка приземлила без проблем, а вот тройной флип вышел с выездом в тройку. С каскадом тоже возникли проблемы — Майя присоединила к тройному лутцу лишь двойной тулуп. Из-за ошибок фигуристка сильно нервничала, из-за чего программа под Ashes Селин Дион потерялась. После проката Хромых не сдержала слёз.

За выступлением одногруппницы внимательно наблюдала Дарья Садкова — после проката она поддержала Майю аплодисментами. Копилочка милых моментов с Гран-при однозначно пополнится этим эпизодом. В «кисс энд край» ученица Тутберидзе сидела грустная, но после оглашения результатов она смогла улыбнуться. Судьи оценили её очень лояльно, поставив 66,69 балла. Это позволило ей промежуточно войти в тройку.

Лидерство же по итогам короткой программы захватила Ксения Синицина. Ученица Светланы Пановой подошла в неплохой форме после травмы, и теперь у неё есть все шансы получить золото. Сможет ли фигуристка выдать безошибочный прокат в произвольной и удержать победу?