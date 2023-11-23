Губанова и ученик Тутберидзе должны взять реванш. Главные интриги Гран-при в Японии

Этери откажется от поездки за океан, чтобы быть с Валиевой на соревнованиях в Москве?

Последний и самый важный этап Гран-при ISU NHK Trophy совсем скоро стартует в Японии. Шестой комплект медалей престижной чемпионской серии фигуристы разыграют с 24 по 26 ноября в Осаке. По итогам турнира определятся все участники финала Гран-при, куда уже гарантировали себе путёвки русский американец с четверным акселем Илья Малинин и недавно сенсационно одолевший его француз Адам Сяо Хим Фа.

Присоединиться к этой суперпарочке у мужчин очень хочет двукратный чемпион мира Сёма Уно. После позднего начала сезона он отнюдь не блистает формой, и не факт, что на домашнем японском льду его не сокрушит товарищ по команде. Помериться силами с Сёмой предстоит и экс-россиянину Нике Эгадзе. Под флагом Грузии воспитанник Тутберидзе постарается взойти на пьедестал почёта и добыть награду с международного старта для родного «Хрустального».

Ещё одной грузинской спортсменке из России Анастасии Губановой необходимо срочно реабилитироваться после неудачи на этапе во Франции. Поездка в Японию — последний шанс для неё напомнить, что она действующая чемпионка Европы и готова защитить этот титул в текущем сезоне.

Ученик Тутберидзе сразится с сильнейшим фигуристом планеты

Главным и безоговорочным, на первый взгляд, фаворитом NHK Trophy в мужском одиночном является японец Сёма Уно. После побед на двух последних чемпионатах мира он по праву закрепил за собой звание сильнейшего фигуриста планеты, но сейчас переживает не лучшие времена. Повреждение ноги весной скомкало его подготовку и отсрочило вхождение в сезон. Лишь на этапе Гран-при в Китае одиночник наконец-то вновь вышел на старт.

Однако привычно разделаться с соперниками у него не получилось. Если в короткой он действительно уверенно захватил лидерство, то на произвольную его не хватило. Запоров несколько элементов, Сёма с треском проиграл безукоризненному Адаму Сяо Хим Фа из Франции.

Второе место с отставанием от первого почти в 20 баллов стало тревожным звоночком для Уно и должно было подстегнуть его на тренировках. Успел ли он проделать работу над ошибками, узнаем в ближайшее время.

Сёма Уно Фото: Getty Images

Выступление на домашнем японском льду, безусловно, способно вдохновить Сёму и добавить ему энергии, чтобы справиться с напичканным ультра-си контентом. Правда, те же родные стены окружат и его грозного конкурента Юму Кагияму. Из-за серьёзной травмы этот талантливый спортсмен пропустил большинство соревнований в прошлом сезоне, но теперь активно возвращается в обойму. Так что спокойно выиграть золото и выйти в финал Гран-при у Сёмы Уно не выйдет. Придётся понервничать и выложиться на максимум в жёсткой борьбе.

Зацепиться за подиум на шестом этапе Гран-при реально и россиянину Нике Эгадзе, который представляет сборную Грузии. Ученик Тутберидзе неплохо спрогрессировал в этом году и близко подошёл к бронзе на этапе во Франции. Возможно, эти успехи связаны с тем, что по турнирам с ним ездила сама Тутберидзе. Но её появление в Осаке маловероятно. В субботу и воскресенье на Гран-при России в Москве заявлена Камила Валиева. Не оставит ведь Этери звёздную воспитанницу ради Ники?

Губановой пора восстать из пепла

В соревнованиях женщин на этапе в Японии основное внимание российских болельщиков будет приковано к представительнице Грузии Анастасии Губановой. Шестое место экс-россиянки на этапе во Франции вызвало широкий резонанс и волну сочувствия к спортсменке. Многие считают, что зарубежные судьи её намеренно топят, невзирая на статус чемпионки Европы. Справедливости ради, чистотой катания Настя пока действительно не блещет. Другое дело, что, в отличие от некоторых соперниц, ей не прощают никаких ошибок и оценки выставляют со всей строгостью. Там, где американке Изабо Левито позволяют еле-еле приземлять прыжки и всё равно брать золото, Губанову сразу выводят из гонки за медали.

Это очень обидно, но не повод сдаваться. На льду Осаки Насте необходимо набраться спортивной злости и продемонстрировать два шикарных проката, которые не переплюнут даже японка Вакаба Хигути и кореянка Ли Ха Ин, владеющие тройным акселем. С ними подопечная Евгения Рукавицына уже встречалась как раз во Франции и уступила им после произвольной. Самое время доказать, что это была досадная оплошность!

Анастасия Губанова Фото: Heikki Saukkomaa/IMAGO/ТАСС

Хорошие шансы завоевать медали есть и у японки Маи Михары и юной бельгийки Нины Пинзаррон. А ещё одна японская одиночница Юна Аоки, хотя и не отличается стабильными выступлениями, умеет прыгать каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Будет здорово вновь увидеть этот красивый элемент, которым не так давно на соревнованиях регулярно впечатляли Алина Загитова и Анна Щербакова.

Не исключено, что в случае удачных прокатов японок они займут весь пьедестал на домашнем этапе Гран-при. Но будем надеяться, что Анастасия Губанова всё же потеснит иностранок на подиуме и привезёт из-за океана долгожданную награду. Желательно, конечно, золотую.

Бывший россиянин в шаге от финала Гран-при

Среди участников парного вида на NHK Trophy много русских фамилий. Так, петербуржец Никита Володин с этого сезона защищает честь Германии под руку с Минервой Фабьенне Хазе. И нужно сказать, что очень успешно. На пятом этапе Гран-при в Финляндии они взяли золото и теперь готовы пробиться в финал серии. Для этого им будет достаточно завоевать серебро, а, вероятно, хватит и бронзы. Впрочем, амбициозные спортсмены наверняка рассчитывают снова на первое место.

Помешать выиграть немецко-русской паре могут итальянцы Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини.

За медали также поборются бывшая россиянка Анастасия Голубева, которая катается за Австралию с Гектором Гиотопулосом Муром, и москвичка Дарья Данилова, решившая однажды представлять Нидерланды с Мишелем Цибой. Тренируются Даша и Мишель в нашем солнечном Сочи под руководством Фёдора Климова.

В танцах на льду ожидается захватывающая битва между британцами Лайлой Фир/Льюисом Гибсоном и итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Яркие замысловатые танцы обязательно подарят удовольствие болельщикам и напомнят, что фигурное катание славится не только прыжками.

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри Фото: International Skating Union via Getty Images

Экс-россиянин Антон Спиридонов в дуэте с американкой Лоррейн Макнамарой вряд ли что-нибудь выиграет для США, но разбавит зарубежные лица.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 24 по 26 ноября. Для удобства приводим расписание по московскому времени.

24 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 6:25.

Женщины, короткая программа — 8:15.

Спортивные пары, короткая программа — 10:15.

Мужчины, произвольная программа — 13:00.

25 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 5:50.

Женщины, произвольная программа — 7:50.

Спортивные пары, произвольная программа — 11:10.

Мужчины, произвольная программа — 13:30.

26 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 7:20.

Список участников

Полный список участников шестого этапа Гран-при выглядит следующим образом:

Мужчины: Уэсли Чиу (Канада), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба — Эстония), Люк Экономид (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Юма Кагияма, Тацуя Цубои, Сёма Уно (все — Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).

Женщины: Нина Пинзаррон (Бельгия), Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Юна Аоки, Вакаба Хигути, Маи Михара (все — Япония), Ким Йе Лим, Ли Ха Ин, Со-ён Ви (все — Южная Корея), Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды), Линдси Торнгрен, Ава Мари Зиглер (обе — США).

Спортивные пары: Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (все — Италия), Юна Нагаока/Сумитада Моригучи (Япония), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), Челси Лю/Балаж Надь (США).

Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо/ Ромен Ле Гак (Канада), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Мисато Комацубара/ Тимоти Колето (Япония), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Эмили Братти/Йен Сомервилль, Лоррейн Макнамара/ Антон Спиридонов (все — США).