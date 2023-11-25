«Хочу прыгать как можно больше четверных». Интервью с нашим одиночником будущего

Соревнования юниоров на этапе Гран-при в Москве выдались невероятно зрелищными! На льду столкнулись два самых одарённых фигуриста своего поколения — Лев Лазарев и Арсений Федотов. Заочно фаворитом считался второй: ученик Тутберидзе не проигрывал на протяжении 11 стартов. Но если кто и мог прервать его победную серию, так это Лев Лазарев, владеющий сложнейшим контентом.

Воспитанник Сергея Давыдова в Москве был великолепен! Фигурист практически идеально откатал короткую программу, а в произвольной и вовсе произвёл фурор, приземлив два четверных лутца и квад-тулуп. С внушительными 273,56 балла Лазарев стал несомненным победителем турнира.

После церемонии награждения Лев поговорил с корреспондентом «Чемпионата». Фигурист рассказал, как готовился к турниру, ответил, существует ли между ним и Федотовым принципиальное противостояние, а также отреагировал на попадание на Кубок Первого канала.

— Прошлый этап у тебя не очень удачно сложился, можешь рассказать почему?

— Честно, я сам не до конца понял. Недели за три-две я заболел, но я не думаю, что это сильно сказалось. Но да, в прошлый раз не получилось.

— Было ли из-за этого больше желания проявить себя классно на этом этапе? Может, было принципиально именно победить?

— Конечно, было желание хорошо откататься, но не было такого, что я прям хотел победить. Я хотел просто сделать своё.

— Как ты готовился к этому этапу?

— Во-первых, мы с тренером решили на этот старт убрать четверной сальхов. Я много накатывал программы, и, как можно заметить, это помогло.

Лев Лазарев Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Ты исполняешь четверной лутц — он считается самым сложным прыжком, но при этом он у тебя очень круто получается. Как получилось его стабилизировать?

— Для каждого спортсмена каждый прыжок разный по сложности. Для меня лутц прыгать не очень тяжело, пока что мне, например, четверной лутц прыгнуть легче, чем четверной сальхов.

— На этом этапе ты обошёл своего главного соперника, Арсения Федотова, есть ли у вас между собой принципиальное противостояние?

— Конечно, я рад, что победил, но у нас нет какого-то принципиального противостояния, мы хорошо общаемся вне льда, так что у нас нет такого, что мы враги.

— А как удаётся сохранять такие дружественные отношения с конкурентами? Знаю, что многие так не могут.

— Когда мы вне льда, мы не соперники, мы там не соревнуемся, поэтому можем спокойно общаться.

— Есть ли у тебя друзья в фигурном катании?

— В ЦСКА, конечно, у меня есть друзья: и Маша Гордеева, и Ангелина Палагина — она будет завтра выступать на взрослом этапе Гран-при. А так, я не особо общаюсь с кем-то не из своей группы, но иногда мы можем друг другу что-нибудь написать.

— То есть вы в группе поддерживаете друг друга, следите за прокатами, за результатами?

— Да, мы следим друг за другом, меня уже все поздравили из ЦСКА, это очень приятно.

— Что тебе сказали тренеры?

— Пока что меня только Сергей Дмитриевич похвалил. Он очень рад, что наконец-то получилось собрать весь контент.

Лев Лазарев Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Ты отобрался на Кубок Первого канала. Насколько для тебя это было важно?

— Не могу сказать, что для меня это было очень важно, это не было какой-то целью. Но, конечно, приятно, что я туда отобрался.

— Какие у тебя ожидания от этого турнира?

— Я пока не знаю, в каком это формате будет проводиться, но я думаю, что это будет очень круто.

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— А ты смотрел взрослый Кубок Первого канала?

— Да, смотрел, даже как-то раз ходил вживую смотреть, по-моему, самый первый, который проходил в Москве — мне очень понравилось.

— За какую команду обычно болеешь, если не секрет?

— Я не выделяю какую-то команду, я или болею за каких-то отдельных спортсменов, которые могут находиться в разных командах, или просто смотрю.

— А как ты вообще относишься к командным соревнованиям в фигурном катании?

— Я думаю, это интересно, но пока что я выступал из командных соревнований только на Битве школ, и это правда было здорово.

— Как тебе Битва школ?

— Там атмосфера несоревновательная, больше какая-то праздничная, и мне очень понравилось там участвовать.

— Отличаются ли командные турниры от обычных соревнований по настрою?

— По настрою, наверное, нет, никак не отличаются. А так, когда я выступал на Битве школ, все из ЦСКА очень сильно болели за меня. Там все очень хорошо друг друга поддерживают.

— Идёт второй год без международных турниров. Как-то меняется твоя мотивация в связи с этим?

— Моя мотивация никак не меняется. Я хочу прыгать как можно больше четверных прыжков в программе, но при этом красиво кататься. И отсутствие международных стартов никак на меня не влияет. В конце концов, я ещё там не выступал.

— Ты говоришь, что хочешь прыгать как можно больше четверных. В идеале какой бы контент ты хотел исполнять? Не обязательно в этом сезоне, может быть, в будущем.

— Я думаю, больше, чем пять четверных, но всерьёз я об этом пока не задумывался.

— Задумываешься ли о том, чтобы когда-нибудь выучить четверной аксель?

— Да, я хотел бы его выучить, но потом, через какое-то время, потому что сейчас мне нужно стабилизировать четверные, которые я умею делать, и постараться доучить остальные.

— Можешь назвать свою цель на этот сезон?

— Моя цель на этот сезон — как можно лучше кататься и попытаться собрать как можно больше раз сложный контент.