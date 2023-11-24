Стал известен список участников юниорского Кубка Первого канала по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников Кубка Первого канала среди юниоров, который пройдёт 9 декабря в Калуге. Соревнования будут проведены впервые в истории.
Одиночное катание, юноши
1. Арсений Федотов (Москва)
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край)
4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург)
5. Никита Малютин (Москва)
6. Лев Лазарев (Москва)
Запасные:
1. Кирилл Кропылев (Москва)
2. Александр Семков (Санкт-Петербург)
Одиночное катание, девушки
1. Маргарита Базылюк (Москва)
2. Алиса Двоеглазова (Москва)
3. Алена Принёва (Москва)
4. Виктория Морозова (Московская обл.)
5. София Дзепка (Москва)
6. Агата Петрова (Санкт-Петербург)
Запасные:
1. Екатерина Ципухина (Нижегородская обл.)
2. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург)
Танцы на льду
1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва)
2. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская обл.)
3. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва)
4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Москва)
Запасные:
1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская обл.)
2. Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва)
Парное катание
1. Анастасия Чернышева/Владислав Вильчек (Москва)
2. Кира Доможирова/Илья Вегера (Пермский край)
3. Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край)
4. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва)
Запасные:
1. Анна Москалёва/Артём Родзянов (Санкт-Петербург)
2. Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург)