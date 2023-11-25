Каталась как обречённая. Губанова снова шестая на Гран-при и виновата в этом сама

Анастасия Губанова всё-таки упустила последнюю возможность выиграть медаль Гран-при ISU в этом сезоне. После провальной короткой на этапе в Японии экс-россиянка под флагом Грузии постаралась реабилитироваться в произвольной, но поразить судей безукоризненным катанием у неё не получилось. Воспитанница Евгения Рукавицына приземлила все прыжки, но не избежала недокрутов и зачем-то смазала последнее вращение.

Пробиться в тройку лидеров на льду Осаки Насте так и не удалось. Золото и серебро досталось двум американкам Аве Мари Зиглер и Линдси Торнгрен, которые набрали за обе программы 200,50 и 198,73 балла соответственно. Бронзу взяла юная бельгийка Нина Пинзаррон с 194,66 балла.

Чтобы взойти на подиум, Насте не хватило более 10 баллов. Однако она сама заранее приняла поражение. Выходила на произвольную, как проигравшая, а не действующая чемпионка Европы.

Настроя на реванш у Губановой не было

Анастасия Губанова выходила на лёд перед произвольной на арене Осаки в заметном напряжении. В стартовой позе выдавила лёгкую улыбку, но в прекрасных глазах девушки стояла печаль. Очевидно, в возможность запрыгнуть на подиум с 10-го места и с 55,80 балла после короткой она не верила. Хотя на самом деле зря. Неделей ранее американка Амбер Гленн совершила настоящее чудо, завоевав бронзу Гран-при Финляндии, несмотря на 11-й результат и 51,61 балла по итогам первого соревновательного дня. А ведь отставание от тройки лидеров после короткой у Амбер было на порядок больше, чем у Насти, так что бороться в любом случае нужно всегда обязательно до конца.

Анастасия Губанова Фото: Getty Images

Безусловно, чтобы попасть в призы на этапе в Японии, одной чистой произвольной Губановой могло не хватить. Требовалось также, чтобы другие участницы, напротив, наошибались в своих выступлениях: чем больше, тем лучше. Полагаться на неудачи соперниц, конечно, сомнительная стратегия, но досрочно считать себя проигравшей — ещё хуже. На соревнованиях всякое бывает, медали заранее не раздают.

Классный прокат произвольной у Насти вполне мог выбить других девушек из колеи. К сожалению, она сама так и не сумела оправиться после провала в короткой. Непривычная первая разминка больно ударила по самолюбию действующей чемпионки Европы. Кажется, что на это просто не нужно обращать внимания и сосредоточиться на предстоящем прокате. Однако отбросить внешнюю мишуру бывает отнюдь не легко.

Теряла баллы на вращениях и медленно каталась

Настя пыталась. Хотела порадовать тёплую японскую публику красивым катанием под чувственную композицию «Карузо» Лары Фабиан. И в первые пару минут ей действительно удалось собраться. В нежном белом платье она уверенно исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, который так подвёл её вчера и опустил в подвал турнирной таблицы. По сути, она справилась с самым сложным элементом, и хотелось вздохнуть с облегчением. Но расслабляться, разумеется, было рано: стабильностью Настя пока в этом сезоне не отличается.

После первого каскада девушка легко сделала сольные тройной риттбергер и тройной лутц, а дальше немного подустала и допустила недокрут на тройном сальхове. На вращении третьего уровня и хореографической дорожке у неё появилась возможность перевести дух от прыжков, и это ей, правда, помогло: комбинация из тройного лутца и двойного акселя получилась чистой. Практически следом она прыгнула ещё один каскад: тройной флип — двойной тулуп — двойной тулуп. Внешне он выглядел хорошо, но придирчивые судьи отыскали на третьем элементе недокрут в четверть оборота и поставили минусы за качество исполнения. На финальный двойной аксель Настя зашла, наверное, собрав всю волю в кулак, но самое главное — приземлила без ошибок. На этом тягостная прыжковая часть её произвольной закончилась. Но и тут о том, чтобы выдохнуть, не могло быть и речи.

На втором комбинированном вращении со сменой ноги Настю немного повело, поэтому вместо плюсовых надбавок несколько арбитров проставили ей за него минусы. Дорожку шагов фигуристка, к счастью, выкатала на четвёртый высший уровень сложности, но долго радоваться этому не пришлось. Сложные шаги тоже отнимают много энергии, и заключительный элемент в произвольной — вращение в заклоне — она недодержала. В итоге ему присвоили лишь первый уровень сложности, и она снова потеряла драгоценные баллы.

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko.

Лучший результат в произвольной за сезон, но никакой медали

Прокат вышел у Насти небезупречный, но хотя бы без грубых сбоев. Зрители осыпали её аплодисментами, и она с искренней улыбкой им поклонилась. Но это однозначно не было выступлением чемпионки Европы. Медленно, напряжённо и, честно говоря, без той искринки, которая присутствует характеру Насти. Она не боролась за пьедестал, а только пыталась избежать серьёзных ошибок. Праздновать нечего, хотя фигуристка явно думала иначе.

Перед оглашением оценок она с радостью посылала воздушные поцелуи на камеру, а затем приготовилась увидеть судейский вердикт. 128,52 балла стали её лучшим результатом в произвольной в текущем сезоне, и она сопроводила их понимающими кивками. Но по общей сумме набрала не так много баллов, как могла бы, если бы не провал в короткой — 184,32.

Надежда, что этого хватит для медали, сохранялась недолго. В этой же разминке Губанову обогнала японка Юна Аоки, а в сильнейшей группе участниц – ещё четыре одиночницы. Таким образом, Настя заняла на Гран-при в Японии шестое место. То же самое, какое у неё было на Гран-при во Франции, но с меньшей суммой баллов. Никакого прогресса и тем более наград престижной чемпионской серии ISU. А ведь в начале сезона казалось, что она может пробиться в финал Гран-при. Печально, но ничего подобного не случилось.

Кто виноват в упадке Губановой? Судят её объективно очень строго, не прощают никаких промашек. Но, чтобы не придирались, нужно и отрабатывать на соревнованиях на максимум. Настя этого не делает и сама себя закапывает перед грядущим чемпионатом Европы.