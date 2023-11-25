Ученица Плющенко пошла ва-банк и проиграла. Валиева даже без ультра-си непобедима!

Софья Муравьёва отважилась на попытку ультра-си, но не справилась с нервами. А Камила, как и всегда, прославила группу Этери Тутберидзе.

В Москве стартовал последний этап Гран-при России, где развернулось масштабное противостояние в одиночных видах. Что у мужчин, что у женщин было много чудесных прокатов. Интрига так и зашкаливает.

Одиночницы продолжают тенденцию отказа от суперсложных прыжков, делая ставку на чистоту исполнения элементов, однако не все согласны с этим. Так, даже в первой разминке оказалась фигуристка, ставшая тёмной лошадкой турнира.

И если от Ангелины Палагиной тройного акселя и не ждали, то от Софьи Муравьёвой — очень даже. Ученица Евгения Плющенко пошла ва-банк, но не справилась с волнением. Неудивительно, что она проиграла Камиле Валиевой.

Подопечная Этери Тутберидзе в который раз прославила её группу, устроив в «Мегаспорте» настоящее шоу.

Ученица Давыдова — тёмная лошадка с тройным акселем?

На последнем этапе Гран-при в Москве ожидалась ожесточённая борьба, и женщины это доказали. Уже в первой короткой программе была попытка ультра-си. Ангелина Палагина неожиданно зашла на тройной аксель, но не совсем удачно приземлила прыжок. Тем не менее она не упала, и элемент был засчитан. Ученица Сергея Давыдова также исполнила сольный тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа, но на вращениях и дорожке шагов фигуристка слегка недоработала, поэтому её оценки были невысокими — 58,70 балла. И всё же стоит следить за этой спортсменкой, которая в будущем может всех удивить.

С ошибками выступила и Мария Парамонова, упавшая с тройного тулупа в каскаде, зато у Екатерины Анисимовой проблем не возникло. Фигуристка легко справилась с набором из дупеля, комбинации флип-тулуп и сольного риттбергера. Она набрала 64,91 балла. Не разочаровала также воспитанница олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Камилла Нелюбова. Она успешно станцевала под Crazy in love, чисто исполнив каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и сольный флип в три оборота. Зал тепло поприветствовал фигуристку, чьё артистическое мастерство лишь набирает силу. Арбитры оценили её прокат в 66,56 балла.

Однако лидером в первой разминке участниц стала Ксения Гущина. Ученица Кирилла Давыденко показала вдохновенное катание, лёгкое, но техничное. Она без помарок приземлила двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. Прекрасные вращения и качественная дорожка шагов, а также трогательная история, рассказанная на льду — всё это впечатлило судей, поставивших ей 67,32 балла.

Ученица Плющенко с ультра-си проиграла Валиевой

После перерыва в числе первых на лёд выходили Дарья Третьякова и Виктория Нестерова, но у обеих фигуристок возникли сложности в прокатах. Тем не менее спортсменки ещё юны, и у них всё будет впереди. У кого же опыта с лихвой, так это у Камилы Валиевой. Именно её зрители ждали с большим нетерпением.

Ученица Этери Тутберидзе на катке «Мегаспорта» устроила настоящее шоу, идеально исполнив свою чарующую джазовую программу. Фигуристка стала ещё увереннее и покорила всех невероятной пластичностью, грацией, чёткостью каждого элемента. Начала она с легчайшего дупеля, затем добавила тройной флип и завершила прыжковую часть каскадом из тройного лутца и тулупа. После проката Камила улыбалась — видно было, что она довольна собой. Как оказалось, судьи тоже, ведь они поставили Валиевой 81,27 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Выступать после ажиотажа, устроенного олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире, было непросто, но Веронике Яметовой всё по плечу. Спортсменка второй раз в сезоне представила энергичную постановку «В пещере горного короля» и выглядела ещё лучше, чем прежде. Мощно, но в то же время изящно каталась фигуристка, один за другим расправляясь с прыжками — двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. Арбитры по достоинству оценили Веронику. Результат Яметовой — 70,67 балла.

Триумфатор предыдущего этапа Гран-при Ксения Синицына, к сожалению, не справилась с нервами, упав с первого же элемента — тройного лутца. Дупель ей покорился, равно как и комбинация из тройных флипа и тулупа во второй половине программы. Правда, фигуристка допустила маленькую помарку на последнем каскаде, что ещё раз доказало, что в этот раз спортсменка сильно переживала. В её катании не было привычной лёгкости, она была не сконцентрирована и порой теряла необходимую скорость. Все эти недочёты привели к тому, что оценки не порадовали Синицыну — всего 65,46 балла.

А завершала прокаты Софья Муравьёва. Ученица Евгения Плющенко пошла ва-банк, зайдя на триксель, но проиграла эту битву, упав. С тройным флипом и каскадом из тройных лутца и тулупа она справилась, постаравшись набрать недостающие баллы во второй половине программы. Из-за падения спортсменка слегка растерялась и на первом вращении получила лишь третий уровень, но затем она взяла себя в руки и всё сделала максимально гладко. По эмоциям придраться к Муравьёвой не представлялось возможным — она была безупречна, как и всегда. В итоге Софья набрала 76,67 балла и заняла второе промежуточное место. В произвольной программе она снова схлестнётся с Камилой Валиевой, которая и без ультра-си показывает высочайший уровень катания.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.