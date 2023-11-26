Косторная с мужем отобрались на ЧР в парах! Наконец-то Алёна улыбалась после проката

Успешные элементы ультра-си, накал борьбы, сильный общий уровень – всё это турнир парников на этапе Гран-при России в Москве. При безусловных лидерах ещё три пары устроили битву за медали, а следом финишировали Алёна Косторная и Георгий Куница (на своём втором совместном старте)!

Как прошел второй день состязания пар в «Мегаспорте», рассказывает «Чемпионат».

После короткой программы Косторная и Куница шли на предпоследнем, седьмом месте. Этот факт мог деморализовать пару – в Омске Алёна призналась, что настроя им хватило на утреннюю тренировку, а на саму произвольную – уже нет.

В Москве фигуристы уже вышли гораздо более собранными и после ошибки на выбросе не выключились. Откровенный минус можно поставить только за тодес: в нужном положении партнёры сделали всего лишь один оборот, поскольку не успевали в музыку. Но в остальном видны улучшения. Секвенция флип-аксель-аксель вышла на хороший плюс, подкрутка – второго уровня, но теперь с надбавками, а вращение в этот раз было выполнено гораздо увереннее, чем в Омске.

Самое главное – Алёна Косторная наконец улыбалась после проката. Всего 11 сотых не хватило Алёне с Гошей, чтобы преодолеть отметку в 200 баллов. На семь баллов они улучшили свой личный рекорд. Пока это не борьба за медали, но Косторная/Куница идут вверх. В этот раз им удалось стать пятыми в такой мощной компании, а по произвольной показать четвёртый результат. При этом фигуристы отобрались не только на чемпионат России, но и на Спартакиаду сильнейших, куда попадают топ-8 пар по итогам серии Гран-при.

Алёна Косторная и Георгий Куница, произвольная программа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается борьбы за медали, она развернулась уже во второй разминке. Открывали её Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, да ещё как – четверная подкрутка на неплохие плюсы! Жаль, затем случилась оплошность на сольном прыжке у партнёрши, отминусовали и каскад – то преимущество, которое фигуристы получили благодаря ультра-си, было упущено.

По короткой Юля и Лёша немного отстали от лидеров, но могли добраться до подиума при ошибках соперников.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук следом достали свой основной козырь – сложный прыжковый контент. Увы, на тройном лутце у партнёра случилась осечка: только одинарный. К остальным элементам было не придраться, как и к самой постановке Ильи Авербуха.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков после чистой короткой программы выдали серию ошибок в произвольной. Если каскад пара потеряла из-за падения партнёра, то сольный прыжок – из-за падения партнёрши. Программу под 2WEI фигуристы катают уже второй сезон и знают в ней каждую деталь, но проблемы с прыжками лишили пару шансов на медали. Своим одногруппникам они проиграли больше шести баллов по сумме.

Закрывали соревнования пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сашу в этот раз, как и вчера, настраивала Этери Тутберидзе, а Диму – Максим Траньков и Павел Слюсаренко. Да, людей у бортика по-прежнему много, но каждый занят своим делом.

Первая половина проката вышла абсолютно безупречной – идеальная секвенция с акселями, сольный тулуп, выброс-флип, блестящий тодес четвёртого уровня. Видно, что ребятам было непросто, но они выдержали этот четвёртый оборот, который раз за разом слетал на предыдущих стартах.

А вот во второй половине Саша с Димой смотрелись менее уверенно – сначала случилась помарка на выезде с выброса, а затем фигуристы слегка затормозили на хореодорожке. Это немного смазало впечатление от проката, однако готовы Бойкова/Козловский отменно уже сейчас.

235,78 балла – прекрасный результат, но не лучший в России в текущем сезоне. В Казани Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали на балл больше. Так что ещё есть куда расти и к чему стремиться. На чемпионате России в Челябинске будет очень жарко.