Камила говорила, что больше глупых осечек не будет, но новая схема не помогла избежать падения. А победа всё равно в кармане!

«Да какая уже разница?!» Тутберидзе работала над ошибками Валиевой, но так и не убрала их

В женском одиночном катании на Гран-при в Москве не обошлось без драм. Лились слёзы, и был слышен нервный смех фигуристок, в то время как тренеры едва за головы не хватались.

Софья Муравьёва поплатилась за чрезмерное упрямство, так и не продемонстрировав тройной аксель. На это Евгений Плющенко смог разве что обречённо улыбнуться, ведь он предупреждал воспитанницу и уговаривал не рисковать, но его не услышали.

С другой стороны, Камила Валиева старалась во всём слушаться Этери Тутберидзе, которая активно работала над прошлыми ошибками и составляла новые схемы программы для ученицы. Тем не менее олимпийская чемпионка Пекина допустила серьёзный промах, что доказало — в её коммуникации с тренером тоже есть проблемы.

Глава «Хрустального» отчитала Валиеву, а та лишь рассмеялась.

Синицына реабилитировалась за провал в короткой программе

Основная борьба за медали Гран-при в Москве у женщин началась в сильнейшей разминке, которую открывала Ксения Синицына. Фигуристка, выигравшая предыдущий этап серии, не слишком удачно выступила в короткой программе, упав с тройного лутца и допустив помарку на каскаде тройной флип — тройной тулуп. Своим результатом спортсменка, разумеется, не была довольна, поэтому рассчитывала отыграться в произвольной программе.

И у неё это получилось! Очаровательная программа с игривыми нотками началась с легчайшего двойного акселя, затем Ксюша приземлила идеальный каскад из тройных лутца и тулупа. Сольные тройные риттбергер и сальхов покорились спортсменке, равно как и секвенция из тройного флипа, двойного акселя и двойного тулупа.

Завершала прыжковую часть Синицына каскадом тройной лутц — двойной тулуп и сольным флипом в три оборота. К хореографическим дорожкам и вращениям в исполнении фигуристки, по обыкновению, нельзя было придраться. Поэтому судьи поставили ей хорошие оценки — 139,69 балла, всего — 205,15.

Подопечная олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Камилла Нелюбова не стала рисковать и не пошла на четверной лутц, исполнив три оборота. К сожалению, это не помогло ей избежать ошибок: фигуристка упала с тройного флипа во второй половине программы. Результат Камиллы был не слишком высок, в итоге она заняла промежуточную пятую позицию с оценкой чуть больше 180 баллов. А ведь впереди были выступления ещё нескольких спортсменок.

Ксения Гущина, хоть и допустила пару небольших помарок, откатала очень прилично, набрав 133,68 балла, в сумме — 201,00.

Муравьёва поплатилась за чрезмерное упрямство с трикселем

Вероника Яметова выходила на лёд заряженной на результат. Фигуристка, известная своей непоколебимостью и скоростным стилем катания, вновь устроила шаманское шоу в «Мегаспорте». Её «Королева викингов» вызвала шквал аплодисментов — настолько хороша была Вероника. Мощная, яркая, музыкально точная, она была неумолима в желании доказать, что может составить конкуренцию лидерам. Небольшая помарка на двойном акселе ничуть не испортила впечатления от её проката — с остальными прыжками Яметова справилась блестяще. Арбитры оценили её выступление в 142,08 балла, всего — 212,75.

Софья Муравьёва была намерена сражаться за победу. После короткой программы ученица Евгения Плющенко была расстроена, ведь её коронный прыжок не получился. При этом фигуристка призналась, что пошла наперекор тренерам, которые уговаривали её отказаться от элемента ультра-си.

Спортсменка обещала, что в произвольной программе зрители увидят триксель, однако этого не случилось: Соня упала с первого ультра-си, но захотела повторить. Её упрямство стоило ей дорого — триксель снова завершился падением, а фигуристка потеряла целый элемент. Остальной прокат был на уровне, но первые ошибки и ещё один повтор тройного прыжка испортили настроение, причём не только болельщикам, но и самой спортсменке. Выходя со льда, она не сдерживала слёз и отчаянно вопрошала: «Почему я?!» Евгений Плющенко улыбнулся ей, пытаясь приободрить, но радоваться было особо нечему. Несмотря на второе промежуточное место, оценки в 133,58 балла, в сумме — 210,25 — это не то, чего ждали от Муравьёвой.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Тутберидзе и Валиева снова ошибаются, но смеются над этим

Завершать прокаты у женщин предстояло Камиле Валиевой. Любимица публики, уверенная в себе олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире, оказывается, тоже может мандражировать. Перед короткой программой ей было непросто, но ученица Этери Тутберидзе совладала с собой и даже без ультра-си стала лучшей.

В произвольной программе фигуристке нужно было всё её мужество, ведь, помимо изменений в костюме (Камила представила новый наряд к постановке «Чёрная пантера»), были перемены и в конструкции выступления. В прошлый раз спортсменка получила штрафные баллы за слайд и лишнюю секвенцию, что стало причиной для бурных обсуждений.

Тренерский штаб Тутберидзе провёл работу над ошибками, что и показала Валиева.

«Поменяли каскады, по прошлым ошибкам убрали слайд. На данный момент у меня есть нереальное количество вариантов этой программы — именно в прыжковой части. Но все выверены так, что не будет двух секвенций», — обещала спортсменка, и правда, секвенция в этом прокате была одна. Камила не сдюжила с четверным тулупом, упав, но зато с комбинацией из тройного флипа и двух дупелей она справилась прекрасно. Остальные прыжки шли как по маслу — каскад 3+2 из риттбергера и тулупа, сальхов, каскад из тройных лутца и тулупа, флип, но в конце Валиева сделала непозволительную для себя осечку — упала с тройного лутца.

Конечно, красоты её прокат от этого не потерял, но Этери Тутберидзе поспешила отчитать за это ученицу, спросив, почему та не сделала тулуп. Видимо, одна из упомянутых ранее схем программы предполагала этот прыжок, а Камила либо не захотела выбирать её, либо запуталась и ошиблась. В любом из этих случаев можно сделать вывод, что, хотя Этери Георгиевна работала над устранением проблем, пока эта задача не увенчалась успехом.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Глава «Хрустального» даже остро пошутила, намекая на предыдущие ошибки Валиевой:

«Может, надо было в слайд?»

На что Камила не растерялась и, засмеявшись, ответила:

«Да какая уже разница вообще?!»

Победа победой, а ведь фигуристка и правда набрала 144,95 балла и стала первой с результатом в 226,22 балла, но то, что она допускает столько неточностей, настораживает. Хочется верить, что в скором времени мы увидим безукоризненную Камилу Валиеву.