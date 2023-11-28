В парах премии получил почти каждый второй, но не Косторная с Куницей.

52 фигуриста с деньгами, Валиева без миллиона! Кто сколько заработал на Гран-при России

Яркая серия Гран-при России по фигурному катанию стремительно отгремела, принеся болельщикам массу впечатлений, а спортсменам — заслуженные награды. И речь не только о медалях, но и о приличных денежных призах. За полтора месяца, в которые уложились шесть этапов, удалось обогатиться 52 участникам взрослых соревнований.

В каждом из четырёх видов определились лидеры, собравшие максимально возможные премии. У девушек и парней результаты оказались сюрпризом: Камилу Валиеву по заработкам опередили сразу несколько одиночниц, а чемпион России Евгений Семененко уступил неожиданному фигуристу.

Не обошлось без драм и в спортивных парах: Алёне Косторной и Георгию Кунице так и не удалось пополнить семейный бюджет, хотя они действительно очень старались.

Какие были призовые в серии Гран-при России

В этом сезоне Федерация фигурного катания России сохранила те же суммы призовых на этапах Гран-при, которые были в прошлом сезоне. За золото выдавали 500 тысяч рублей, за серебро — 300 тысяч, за бронзу — 200 тысяч. В случае со спортивными парами и танцевальными дуэтами предполагалось, что они поделят общий заработок пополам. Представителям каждого вида по правилам можно было выступить не более чем на двух этапах. Таким образом, потолок денежной премии за серию Гран-при составил 1 млн рублей.

Однако совокупный призовой фонд в этом году всё-таки уменьшился. Танцорам и парникам, в отличие от женщин-одиночниц и мужчин-одиночников, внезапно выделили не шесть этапов, а только четыре. Из-за этого шансы занять первое место и получить за него полмиллиона фактически остались лишь у наших двух ведущих спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Обидно за спортсменов, но остаётся надеяться, что сэкономленные 4 млн рублей им вернут на следующих турнирах.

Петросян — миллионерша, Валиева делит шестое место по призовым

В женском одиночном серия российского Гран-при принесла прибыль 11 девушкам из 41 участницы. Абсолютным лидером по заработкам стала Аделия Петросян. За два золота на этапах в Уфе и Омске воспитаннице Тутберидзе полагается 1 млн рублей. Кроме неё, достичь этой суммы не удалось никому.

Ближе всех по объёму призовых к Петросян приблизилась Анна Фролова. Свои 800 тысяч рублей она заслужила за второй результат на этапе в Уфе и победу в Красноярске. Замыкает тройку лидеров по денежным наградам Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко». Золотая медаль на Гран-при в Казани и бронзовая на этапе в Москве позволили ей пополнить кошелёк на 700 тысяч рублей.

Вероника Яметова, Камила Валиева, Софья Муравьёва Фото: РИА Новости

Камила Валиева в прошлом сезоне оказалась самой успешной из всех наших фигуристов в плане заработков на турнирах. Однако сейчас олимпийская чемпионка делит только шестую строчку вместе с Дарьей Садковой и Ксенией Синицыной. У каждой набралось по 500 тысяч рублей. Но если полмиллиона Даши сложились из третьего и второго места на этапах в Казани и Самаре, то Камила и Ксюша срубили его одним махом, выиграв состязания в Москве и Самаре соответственно.

Больше Валиевой собрали призовых также Алина Горбачёва и Вероника Яметова: на обоих своих этапах Гран-при они поднимались на вторую ступень пьедестала, что принесло им по 600 тысяч рублей.

Мария Агаева за две бронзы в серии Гран-при получила 400 тысяч рублей, а Ксения Гущина и Елизавета Куликова замкнули тройку призёров на одном из своих этапов, за что им причитается по 200 тысяч рублей.

1) Аделия Петросян: 1 млн рублей;

2) Анна Фролова: 800 тысяч рублей;

3) Софья Муравьёва: 700 тысяч рублей;

4-5) Алина Горбачёва, Вероника Яметова: по 600 тысяч рублей;

6-8) Камила Валиева, Дарья Садкова, Ксения Синицына: по 500 тысяч рублей;

9) Мария Агаева: 400 тысяч рублей;

10-11) Ксения Гущина, Елизавета Куликова: по 200 тысяч рублей.

У мужчин чемпиона России обогнал вчерашний юниор

В мужском одиночном призовые достались 13 фигуристам из 37 участников Гран-при России. Самым «богатым» сенсационно стал Владислав Дикиджи. Ещё в прошлом сезоне он выступал на стартах исключительно в юниорском разряде и не отличался заметными победами. Но, выйдя во взрослые, 19-летний парень сразу разгромил более опытных соперников на этапах Гран-при в Казани и Москве, и теперь на его счету значится 1 млн рублей.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Действующий чемпион России Евгений Семененко после золота на этапе в Уфе потерпел поражение как раз от Дикиджи в Казани, поэтому довольствовался там лишь серебром, а его заработок в итоге составил 800 тысяч рублей. Пётр Гуменник, напротив, совершил рывок, когда после третьего места на турнире в Красноярске захватил лидерство в Самаре, что помогло ему обеспечить доход в 700 тысяч рублей.

Роман Савосин изумительно откатался на этапах в Уфе и Самаре и выиграл в обоих случаях серебро, так что в его копилке призовых 600 тысяч рублей.

Матвей Ветлугин и Дмитрий Алиев за победы на своих первых этапах заслужили по полмиллиона рублей, но оба, к сожалению, неудачно откатались в Москве, не добравшись до подиума. У Александра Самарина тоже получилось заработать полмиллиона, но благодаря серебру и бронзе на этапах в Красноярске и Самаре.

По 300 тысяч рублей за второе место на одном из своих этапов получили Марк Кондратюк и Алексей Ерохов. По 200 тысяч рублей за третье место на Гран-при сразу у четверых одиночников: Андрея Мозалёва, Глеба Лутфуллина, Григория Фёдорова и Даниила Самсонова.

1) Владислав Дикиджи: 1 млн рублей;

2) Евгений Семененко: 800 тысяч рублей;

3) Пётр Гуменник: 700 тысяч рублей;

4) Роман Савосин: 600 тысяч рублей;

5-7) Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Дмитрий Алиева: по 500 тысяч рублей;

8-9) Алексей Ерохов, Марк Кондратюк: по 300 тысяч рублей;

10-13) Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Григорий Фёдоров: по 200 тысяч рублей.

Косторная с Куницей пока ничего не заработали на соревнованиях

У спортивных пар на Гран-при, несмотря на урезанное до четырёх количество этапов, вероятность обогатиться получилась самой большой. Денежные суммы завоевали 7 из 15 спортивных пар, участвовавших в серии. То есть почти половина хотя бы немного, но заработала. Тем не менее в паре — два человека, которые делят зарплату пополам. И если те же Алёна Косторная и Георгий Куница могли бы направить призовые в общий семейный бюджет, то другие ребята узами брака себя ещё не связали.

Самое же обидное, что сокращение этапов с шести до четырёх ожидаемо обернулось безоговорочным лидерством Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского на всех турнирах. Как ведущие пары нашей сборной их развели по разным этапам, и у других спортсменов практически не было возможности завоевать золото.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неудивительно, что при таком раскладе Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский заработали по 1 млн рублей призовых, а ближайшие к ним по заработку Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с двумя серебряными медалями Гран-при отстают от них на 400 тысяч рублей.

А ведь при шести этапах дополнительный доход могли бы получить большинство участвующих в серии пар. В том числе Косторная с Куницей.

1-2) Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: по 1 млн рублей;

3) Наталья Хабибуллина/Илья Княжук: 600 тысяч рублей;

4) Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: 500 тысяч рублей;

5) Юлия Артемьева/Алексей Брюханов: 400 тысяч рублей;

6) Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: 300 тысяч рублей;

7) Ясмина Кадырова/Валерий Колесов: 200 тысяч рублей.

Степанова/Букин и Худайбердиева/Базин забрали по миллиону

В танцах на льду ситуация с лидерами по призовым в серии Гран-при России сложилась аналогичная парному виду. Четыре этапа вместо шести не оставили большинству дуэтов шансов получить полмиллиона за золото.

Первые места, как многие и не сомневались, везде захватили Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Этапы у них были разные, поэтому они спокойно выиграли по 1 млн рублей.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По 600 тысяч достались за стабильные вторые места на двух этапах Елизавете Шанаевой/Павлу Дрозду и Ирине Хаврониной/Дэвиду Нарижному.

Вчерашние юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с ходу включились в гонку взрослых танцоров и благодаря двум бронзам обогатились на 400 тысяч рублей на двоих.

Всего же из 22 участников Гран-при в танцах на льду призовые заработали семь дуэтов.

1-2) Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: по 1 млн рублей;

3-4) Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный: по 600 тысяч рублей;

5) Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: 400 тысяч рублей;

6-7) Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв: по 200 тысяч рублей.

Если объединить всех, кто получил денежные премии за время серии Гран-при России — 2023, то выходит целых 52 человека! Парников и танцоров для этого, правда, пришлось «разделить». В конце концов, призовые им тоже придётся делить.



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