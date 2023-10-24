Сэкономили миллионы. В этом сезоне на фигуристов выделили меньше призовых?

Ещё летом в Федерации фигурного катания России (ФФККР) объявили, что размер призовых в сезоне-2023/2024 по сравнению с предыдущим не изменится. Это верно, но частично. На денежных наградах за этапы Гран-при федерации уже удалось сэкономить четыре миллиона рублей!

Всё благодаря сокращению соревнований у пар и танцоров. Тех, кого и так особо не балуют: призовые за медали они делят пополам, хотя выплачивают им те же суммы, что и в одиночном виде.

Обидно? Не то слово!



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Сколько заработали за этапы Гран-при России фигуристы в 2022 году

В прошлом сезоне призовой фонд шести этапов Гран-при России составил 24 миллиона рублей. На каждом этапе были представлены все четыре вида фигурного катания: мужское и женское одиночное, спортивные пары и танцы на льду. Суммы призовых во всех дисциплинах назначили одинаковые. За первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. Партнёры в парном катании и танцах делили данный соревновательный заработок на двоих. Немного несправедливо, но такая практика применяется и на долгоиграющей международной серии Гран-при ISU, так что ничего удивительного.

Российские фигуристки и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Год назад мы просто радовались, что нашим фигуристам нашли возможность обеспечить денежные награды. Отсутствие главных стартов — сама по себе серьёзная причина для потери мотивации у спортсменов. Но при отсутствии привычных премий за высокие результаты желающих ездить по внутренним турнирам точно оказалось бы в разы меньше.

Полностью, конечно, систему денежных наград с этапов Гран-при ISU у нас не скопировали. Там заработать могут не только медалисты, но и занявшие четвёртое и пятое места. Ну, и выплаты, разумеется, в долларах, а не в рублях:

1-е место — $ 18 тыс.;

2-е место — $ 13 тыс.;

3-е место — $ 9 тыс.;

4-е место — $ 3 тыс.;

5-е место — $ 2 тыс.

Небольшая премия на этапах Гран-при ISU полагается также участникам гала-шоу, которые не попали в призы по итогам состязаний. Суммы совсем скромные, но тоже приятно: $ 200 за выступление представителей одиночного вида и $ 300 на обоих партнёров в парном и танцевальном видах.

На российской серии Гран-при никаких гала-шоу после соревнований ни в прошлом году, ни в этом не предусмотрели. На церемонии открытия сейчас, да, приглашают наиболее именитых спортсменов, в том числе завершивших/приостановивших карьеру. Они, очевидно, катаются не бесплатно. Но это уже другая история.

Сколько заработают фигуристы за этапы Гран-при России в 2023 году

Радоваться, что нашим фигуристам обеспечили призовые на этапах Гран-при России, оказалось рано. В этом году бюджет на парников и танцоров сократили. Как так вышло? Легко. В то время как мужское и женское одиночное заявлены на всех шести этапах, парное катание и танцы на льду — лишь на четырёх. В итоге общий призовой фонд за этапы Гран-при России в текущем сезоне составит 20 миллионов рублей. Но четырёх миллионов лишатся именно парники и танцоры на льду. Те, кто и так вынужден делить заработок пополам.

Для молодожёнов Алёны Косторной/Георгия Куницы, наверное, подобная ситуация не столь болезненна: всё-таки одна семья. Но большинство партнёров общий бюджет не ведёт, да и Алёна как недавняя одиночница, скорее всего, почувствует, как обидно получать на двоих ту же самую денежную награду.

При этом шансов что-то выиграть на этапах Гран-при у наших пар и танцоров теперь меньше, чем год назад. Попасть в тройку медалистов при распределении участников по четырём этапам вместо шести — более сложная задача. Кто-то именно из-за этого может внезапно совсем ничего не заработать. Или обнаружить, что доходы в прошлом сезоне были выше.

Всё справедливо?

Пар и танцоров традиционно выступает меньше, чем одиночников и одиночниц. У девушек и парней практически всегда набирается на этапах Гран-при России по 12 участников. Разве что кто-то снимается в последний момент, и заменить выбывшего спортсмена никем не успевают. Конкуренция, соответственно, высокая. Вероятность попасть на пьедестал — 1:4. Многие катают по два этапа и ничего не выигрывают. Без призов остаются даже сильнейшие фигуристы. Достаточно вспомнить, что недавно на первом этапе в Уфе у мужчин не смогли подняться на подиум Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин. Оба владеют несколькими четверными, но борьба на соревнованиях жёсткая.

Макар Игнатов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В танцах и парном виде набрать 12 участников приличного уровня на все шесть этапов — задача из области фантастики. Тем более у взрослых. В прошлом году максимальное число спортсменов в этих дисциплинах было представлено на последнем этапе в Перми. Туда приехали восемь пар и 10 танцевальных дуэтов. А на третьем этапе, например, боролись всего три пары. Медали завоевали все. Как и деньги.

В этом году организовывать состязания для трёх-четырёх участников, видимо, посчитали нецелесообразным. Выдавать призовые за факт самого выступления? Должна быть хоть какая-то конкуренция, за которой интересно наблюдать болельщикам. Меньшее число этапов как раз этому способствует.

Но почему бы тогда освободившиеся четыре миллиона рублей не направить на повышение призовых парникам и танцорам? Делить на двоих заработок стало бы не так обидно.

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