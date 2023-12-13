«Валиева доказала, что по-прежнему может побеждать». Итоги первой части сезона с Гербольдт

Сезон в российском фигурном катании складывается очень ярко и неоднозначно. Тенденции в каждом из видов постоянно меняются: мужчины стремятся к повышению сложности, девушки, наоборот, облегчают контент, пары же начинают пробовать четверные. Правильным ли путём идут наши фигуристы? Это мы обсудили с Катариной Гербольдт — уникальной спортсменкой, которая успешно выступала и в одиночном, и в парах.

В разговоре с «Чемпионатом» Катарина проанализировала всё происходящее в нашем фигурном катании. А помимо этого, экс-фигуристка поведала интересную историю о том, как пригласила Ивана Букина в тренерство. Из знаменитого танцора на льду получился отличный наставник!

«Степанова и Букин выходят — и есть они, а потом уже все остальные»

— Катарина, расскажите, какие у вас впечатления от российской серии Гран-при? Больше положительные или, может, где-то грустные?

— Очень жаль, что наших спортсменов не допускают на международную арену. У нас во всех видах есть лидеры, которые могли бы бороться и достойно проявлять себя на мировой арене. Жаль, что ребята не могут завоевывать титулы чемпионов Европы, мира, победителей финала международной серии Гран-при. Но также я хочу поблагодарить нашу федерацию за то, что она старается поддерживать наш вид спорта, придумывает столько соревнований, делает призовые фонды, поддерживает ребят, чтобы у них оставалась мотивация продолжать кататься. Это здорово.

— За каким видом вам было интереснее всего следить в рамках серии Гран-при?

— Мне кажется, каждый вид было интересно смотреть. В некоторых видах выступают мои бывшие ученики, с которыми я относительно недавно перестала работать. Естественно, за своими спортсменами всегда интересно наблюдать, сопереживать им. Плюс сейчас у меня есть девочки и мальчики, которые тоже когда-то будут на этом уровне кататься, поэтому для меня важно следить за тенденциями.

За парным катанием всегда интересно наблюдать, всё-таки я сама завершила в этом виде, интересно посмотреть, какой сейчас уровень, что делают ребята. За танцами я тоже слежу, потому что там мои друзья, коллеги — Саша Степанова и Ваня Букин. Я ждала их катания, было приятное удовлетворение от того, что они вышли и катаются на классном уровне. Я преклоняюсь перед Сашей, что она, недавно родив, смогла так быстро себя привести в форму. Поражаюсь Ваниному терпению, который дождался, поддерживал партнершу. Смотришь на их отношения в паре и в хорошем смысле удивляешься, поражаешься. Это достойный пример, какими должны быть отношения в паре.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А можете подробнее рассказать, как вам удалось переманить Ваню Букина в тренерство?

— Я бы не сказала, что его переманила, поскольку ему удается совмещать. Это тоже достойно уважения, потому что тренироваться и при этом находить желание самому тренировать — это непросто. Но у него получается это делать, за что я ему очень благодарна. Он передает свой опыт, это дорогого стоит. Ваню я знаю с детства, помню его ещё маленьким мальчиком. Я знала, какая у них ситуация была в прошлом сезоне, что Ваня был в свободном состоянии, а мне нужен был помощник в виде скользиста. Мне показалось, что Ваня мог бы передавать свой опыт. Но насколько я потом узнала, он не хотел иметь ничего общего с тренерской деятельностью. Наверное, я смогла найти какие-то слова, когда предлагала ему поработать, и он не смог мне отказать (улыбается). Ну и, собственно говоря, пока что у нас получается классно.

Я безумно рада, что ему это нравится, что у него это получается. Классно, что он умеет доносить информацию до детей, потому что быть хорошим фигуристом для тренерской деятельности — это очень мало. Нужно уметь доносить всё до детей, научиться относиться к ним так, чтобы они тебя любили, ценили и слышали. Это не каждому дано, с детьми работать очень сложно. Но у него это получается, все детки его очень сильно любят, ценят и дерутся за его внимание.

— А как вам Ваня с Сашей на льду, действительно ли ощущается, что они абсолютно на другом уровне по сравнению с остальными нашими дуэтами?

— Я не настолько сильно разбираюсь в танцах на льду, но для меня видна колоссальная разница между их катанием и катанием других дуэтов. Саша с Ваней уже матёрые, уверенные, состоявшиеся, с опытом. Они выходят — и есть они, а потом уже все остальные. Для меня здорово, что они так быстро смогли восстановиться после такого долгого перерыва. Саша успела родить и привела себя в потрясающую форму: и внешне, и физически. Ваня преданно ждал Сашу и верил, что у неё всё получится. Это здорово.

— У нас было очень много перестановок в танцах на льду, как вы считаете, кто-нибудь выиграл из дуэтов от этих перестановок?

— Я, честно говоря, уже запуталась, кто с кем катается, потому что было очень много перестановок. Смотрела московский этап и была в шоке. Я поняла, что никого, кроме Вани и Саши, как пару вообще не знаю. Для меня абсолютно все были новыми. Мне показалось, что все ещё достаточно сырые, нескатанные по сравнению с Ваней и Сашей. Есть дуэты, которые смотрятся красиво, есть какие-то классные задумки. Но все пары абсолютно новые, и пока нет уверенности в том, кто будет второй парой. Наверное, Худайбердиева и Базин, которые остались в союзе — они выглядят более надёжно.

«Для меня короткая программа Валиевой — лучшая в этом сезоне»

— Также хочется с вами подробнее обсудить одиночное катание. У девочек стало меньше элементов ультра-си. Как вы считаете, это такая тенденция или сейчас наступил какой-то кризисный момент?

— Сложно говорить о том, что будет дальше, поскольку возрастной ценз меняется. Мы все понимаем, что то, что девочка может делать в свои 13-15 лет, вряд ли может делать девочка в 18-20 лет. От перестроения своего тела, своего психологического, внутреннего состояния никуда не уйти, в любом случае девочка превращается в женщину. То, что может выдерживать худенький выносливый подросток, взрослой девушке дается намного сложнее.

Мне не кажется, что результаты падают. Если сравнивать наших девочек с девочками их же возраста на мировой арене, наши всё равно остаются лучшими. Я не вижу смысла, честно говоря, девочек в 18 лет травмировать четверными прыжками. Травм, на мой взгляд, действительно будет много. Лучше кататься менее сложно, но показывать уверенное стабильное женское катание. Мне кажется, одного-двух ультра-си чисто исполненных будет достаточно. Не думаю, что данная ситуация негативно влияет, потому что, если смотреть Гран-при мирового уровня, девочки катаются с тройными и выигрывают, никого это не напрягает, не смущает.

— А как вы считаете, кто из наших девочек сейчас наиболее сильно выглядит? Может быть, уже можно выделить лидера сборной?

— У нас много девочек, которые достойны этого звания. На чемпионате России, мне кажется, шесть человек точно будут бороться за это звание. Посмотрим, кто психологически и физически будет больше готов. У нас в последнее время было много девушек, которые способны выигрывать. И по сей день так и остаётся.

— Сейчас по итогам Гран-при выделилась тройка сильнейших — это Валиева, Петросян и Муравьёва, они одни из немногих продолжают заходить на ультра-си. Как вы считаете, Камила в этой компании сможет сохранить статус лидера сборной или всё-таки тяжеловато будет?

— Последние два сезона видно, что ей, конечно, сложновато, но она борется, доказывает, что по-прежнему может выигрывать. Её короткая программа в этом сезоне, мне кажется, одна из лучших за всю её карьеру. Мне очень нравится её короткая программа, она настолько женственная, настолько в ней подчеркнуты все её достоинства! Для меня эта программа, наверное, лучшая в этом сезоне. Произвольную программу видно, что ей сложнее катать. Но, опять же, все девочки в этом сезоне ошибаются, нет такого, чтобы никто не ошибался, поэтому каждая будет претендовать на звание чемпионки России, а победит сильнейшая на данный момент.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

— А были ли у вас какие-то открытия в женском катании?

— Открытий, наверное, нет, потому что всё равно все девочки показывают себя еще в юниорском возрасте, и лет с 11 ты их уже всех знаешь, понимаешь, на что они способны, и наблюдаешь за тем, как они становятся более матёрыми, более уверенными и постепенно подползают к звёздам, чтобы составлять им конкуренцию. Так что как таковых открытий не было. Многие переживали, что российское фигурное катание затухнет без международной арены, уровень упадёт, но это абсолютно не так, и это приятно. Мне кажется, больше теряет мировая арена, что они не могут с нами соревноваться.

— Если смотреть на мальчиков, то у них, наоборот, сейчас идёт ставка на четверные, многие пытаются прыгать по четыре квада в произвольной программе, но мало у кого это получается. Как вы считаете, это правильная тактика или, может быть, тоже надо над стабильностью поработать?

— Вряд ли кто-то вставляет четверные в соревновательный прокат, не накатав их в тренировочном режиме. Все ребята абсолютно классно исполняют эти четверные на тренировках, да, на соревнованиях пока не всё получается. Но если нас в ближайшее время допустят на международную арену, нам нужно будет соревноваться с Малининым. Поэтому ребята абсолютно верно делают, накатывая такой контент, потому что все хотят выигрывать. Наши ребята тоже не спят, надеются, что нас выпустят, и они готовятся к этой встрече.

— Если смотреть по баллам, то Пётр Гуменник смог пробить отметку в 300 единственным в России. Можно ли его уже назвать одиночником мирового уровня?

— Я думаю, что всех наших лидирующих ребят можно назвать одиночниками мирового уровня. Если взять даже уровень мужского одиночного катания пару лет назад, он был намного ниже. Ребята растут, развиваются, стремятся выигрывать. Они усложняют контент, бывает, что-то получается, что-то нет, но они не боятся пробовать идти во все четверные. И в основном прыгают не четверные сальхов и тулуп, самые дешевые, а идут на четверные лутцы и флипы. Мне кажется, это достойно, это нужно поддерживать и ценить.

— Кто вас больше всего впечатлил по ходу сезона?

— Наверное, я не могу объективно оценить, поскольку работала с Марком Кондратюком и Сашей Самариным, моё сердце отдано им. Для меня они всегда будут оставаться лучшими, как свои родные дети: какими бы они ни были, они всё равно для меня лучшие.

«На сегодняшний день Косторной и Кунице не хватает именно скатанности»

— Теперь перейдём тоже к вашему родному виду, к парному катанию. Тут, мне кажется, все в основном следили за Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым, сравнивали их. А кто вам из этих пар больше понравился на старте сезона?

— Мне обе пары очень понравились: и те, и другие очень прибавили в плане катания и эмоций. Бойкова и Козловский демонстрируют на тренировках уверенный четверной выброс. Все развиваются, все стараются не отставать. Я думаю, что будет интересно на чемпионате России посмотреть на эти две пары, потому что это главный старт, к которому нужно подойти в лучшем своём состоянии.

— Вы упомянули четверной выброс Бойковой/Козловского, также у нас Артемьева/Брюханов показывали четверной подкрут. Можно сказать, что в парное катание постепенно начинает приходить эпоха четверных?

— Четверные выбросы были, когда я ещё каталась. Было из-за них очень много травм, потом как-то от этого отошли, но сейчас опять ребята штурмуют этот уровень. Честно говоря, не знаю, смогут ли четверные в этот раз укорениться в парном катании, всё-таки это намного более травмоопасно, чем в одиночном. Не знаю, что победит. Может быть, всё-таки получится как-то их тренировать, чтобы обойти травмы, и тогда парное катание выйдет на новый уровень. Но я, наверное, всё-таки за стабильное и красивое катание, нежели за элементы ультра-си, которые будут убирать красоту фигурного катания.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В этом сезоне появилась интрига в борьбе за третий номер сборной. Можете кого-то выделить, кто способен занять это место?

— Честно говоря, не могу пока кого-то выделить, потому что тоже очень много талантливых молодых ребят, которые стараются соответствовать нашим лидерам. Но пока что для меня Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — очевидные лидеры.

— Также Алёна Косторная собирается претендовать на тройку лучших. Как вы оцените их с Гошей Куницей прогресс в парном катании?

— Да, они большие молодцы, что столько всего выучили. Но на сегодняшний день, если сравнивать с опытными парами, не хватает именно скатанности. Технически они выучили очень много, здорово, что они не боятся, заявляют такой сложный контент. Да, не всегда получается, но они работают над этим и точно сделают когда-то.

— А по вашему опыту, сколько времени нужно на скатанность?

— Это всё сугубо личное, там, мне кажется, больше зависит от твоего внутреннего ритма, насколько вы с партнером совпадаете.

— В этом сезоне у нас появился новый турнир — юниорский Кубок Первого канала. Это правильная тактика, что федерация начинает вводить новые форматы соревнований и для юниоров?

— Конечно, это правильно, потому что молодым ребятам тоже нужно давать мотивацию, развитие. Здорово, что наша федерация столько в это вкладывает и поддерживает не только взрослый уровень, но и юниорский.