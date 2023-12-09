«Это рекорд на всю жизнь». Судьи «давили» Малинина весь сезон, но тот вошёл в историю!

Илья Малинин всё-таки стал победителем финала Гран-при! В произвольной программе он упал с коронного элемента — четверного акселя — но блестяще исполнил два четверных лутца, риттбергер, тулуп и сальхов.

Роскошного с точки зрения техники проката хватило для победы над японцами Сёмой Уно и Юмой Кагиямой. Малинин набрал 314,66 балла — до мирового рекорда Нэйтана Чена ещё далеко, но юный американец русского происхождения не может не впечатлять.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Судьи наказывали Малинина, а тот критиковал их в ответ

Открытием прошлого сезона в мужском одиночном катании однозначно стал Илья Малинин. Юный американец, нескромно именовавший себя Богом квадов, таки смог покорить сложнейший прыжок в истории — четверной аксель — и на постоянной основе стал вставлять его в свои программы. То, что не удалось сделать великому Юдзуру Ханю, оказалось по силам талантливому воспитаннику Рафаэля Арутюняна.

Казалось, на этом можно было заканчивать длинные вступления и просто наслаждаться очередным толчком к развитию самого прекрасного вида спорта. Однако история Малинина оказалась отнюдь не типичной — благодаря не только его свершениям на льду, но и тем скандалам, центром которых стал Илья. Борьба фигуриста против всего мира спортивных чиновников превратилась в зрелище для не слабонервных.

Баталии вокруг стоимости акселя в 4,5 оборота не прекращаются и по сей день, но в прошлом году они лишь набирали обороты, когда Малинин при всей сумасшедшей сложности контента получал довольно низкие оценки. Во многом это объяснялось тем, что Илья серьёзно уступал соперникам в артистичности, музыкальности, владении коньком и умении демонстрировать многослойную хореографию. Тем не менее это не отменяло того факта, что баллы не отражали весь технический потенциал, который скрывался в спортсмене.

Это стало камнем преткновения для фигуриста, который в текущем сезоне отказался от любимого прыжка. Притом причина была вовсе не в травме, спаде или пубертатном периоде у американца (он по-прежнему в отличной физической форме и не испытывает никакого дискомфорта при исполнении многооборотных прыжков), а в смене тактики. Малинин с ходу заявил, что его цель — прибавить в компонентах, что он и сделал. Что же касается техники, то Илья не стал юлить и несколько раз недвусмысленно намекнул на давление на него и его команду со стороны судей, федераций и других представителей власти.

Сам фигурист, его тренеры и агент придерживались одной риторики: чиновники не хотели видеть инновационный прыжок и пытались это продемонстрировать на примере оценок.

«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Я думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут ещё выше. Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя. Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», — говорил Малинин в интервью японскому изданию Number Bunshun.

После прокатов на этапе Гран-при во Франции, где Илья стал лишь вторым, он тоже не поскупился на комментарии:

«Мне кажется, что, когда ISU понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтоб фигуристы рисковали. Да, безусловно, четверной аксель — это стресс для организма, но спортсмены — взрослые люди и подходят к этому осознанно, тренируя своё тело. Знаю, что многие фигуристы расстроились из-за этого решения, потому что именно высокая стоимость прыжка мотивирует тебя пробовать что-то новое».

Илья Малинин Фото: Joosep Martinson/Getty Images

На протяжении полутора сезонов Малинин терпел давление сверху и почти утратил мотивацию к риску. Специалисты и болельщики уже всерьёз обеспокоились состоянием Ильи, боясь потерять столь уникального фигуриста, но американец вновь пошёл всем наперекор и доказал — он будет гнуть своё и по возможности побеждать!

Малинин наплевал на предупреждения и вошёл в историю

В финале Гран-при ISU представитель США вновь удивил всех и показал, что не отказался от четверного акселя навсегда. Сначала фигурист прыгнул кваксель трижды на одной из тренировок, а затем и вовсе вставил сложнейший элемент в программу, но не в произвольную, как раньше, а в короткую. Это была настоящая феерия! Никто никогда не делал ничего подобного. Правда, и в этот раз не обошлось без столкновения с судьями.

Арбитры потрепали нервы всем, обнулив безупречный прыжок в 4,5 оборота, а произошло это из-за того, что техническая панель буквально не была готова к таким потрясениям. Сначала им показалось, что спортсмен допустил грубейшую ошибку, и они засчитали кваксель недействительным элементом, но затем выяснилось, что знание правил у Малинина и его команды на более высоком уровне, нежели у квалифицированных судей в Пекине. Согласно регламенту, Илья в обязательном порядке должен был приземлить двойной или тройной аксель (он выбрал 3А), а также любой тройной или четверной прыжок — им стал аксель в 4,5 оборота. Помимо этого, фигурист исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Правила он не нарушил, поэтому заслужил свои честно заработанные 106,90 балла.

Не удержался фигурист и вновь сыронизировал над поведением арбитров, которые не сразу среагировали на сумасшедший контент, предложенный американцем.

«Честно говоря, я удивлён, что судей что-то смутило. В правилах ведь нигде не сказано, что нельзя прыгать четверной аксель в короткой программе. Там сказано «тройной или четверной прыжок». Конечно, мы советовались с некоторыми судьями — нам сказали, что прыжок должны засчитать. Я не хотел много об этом говорить — хотел сделать сюрприз, и, кажется, получилось», — сказал Малинин после окончания короткой программы.

Меж тем пока за рубежом активно сопротивляются прогрессу, в России восхищены одинокой борьбой Ильи со стереотипами. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила спортсмена:

«Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия. Никто в мире пока не может повторить его рекорд, не было даже попыток ни у кого», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».