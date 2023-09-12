Безумные танцы, Бойкова/Козловский у Тутберидзе и дебют Косторной. Гайд по парным видам

Уже в эти выходные мы увидим новые программы лучших фигуристов России на контрольных прокатах в Москве.
«Чемпионат» представляет гид по парным видам на контрольных прокатах сборной России – перед вами все тренерские штабы и представляющие их участники.
В ходе подготовки материала стало известно, что ещё один танцевальный дуэт распался – Елизавета Пасечник/Максим Некрасов больше не катаются вместе. Очень надеемся, что все остальные заявленные пары доберутся до «Мегаспорта» в целости и сохранности.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Группа Александра Жулина
Самое многочисленное представительство в парных видах – у штаба Александра Жулина. Он выводит на прокаты сразу три пары, причём с двумя дуэтами работает совсем недавно. Возвращение на лёд Степановой/Букина, возрождение Худайбердиевой/Базина после сезона с чередой ошибок, креативные находки Шанаевой/Дрозда (с аллюзией на картину Врубеля «Демон сидящий»)… И всё это в одной команде.
Группа Анжелики Крыловой
За две недели до контрольных прокатов сборной штаб Крыловой лишился открытия прошлого сезона – распалась пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Партнёрша осталась в группе и пока ищет партнёра, а вот на прокаты Анжелика Алексеевна выходит с Аннабель Морозов и Игорем Ерёменко. Фигуристы катаются вместе с зимы этого года, долгое время работали в США с Николаем Морозовым, но сезон в России проведут именно под руководством Крыловой.
Группа Ирины Жук и Александра Свинина
В новый сезон этот коллектив идёт с дебютантами – серебряными призёрами первенства России среди юниоров и победителями финала Гран-при. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин готовятся дебютировать на взрослом уровне. Соня и Даня не первый и не второй год выступают вместе, они – скатанная пара с амбициями.
Группа Дениса Самохина
Денис Самохин выводит на прокаты пару, которая катается вместе меньше года. Ещё год назад Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный катались в «Мегаспорте» с разными партнёрами, но сначала у Дэвида не вышло с Аннабель Морозов, а затем распался и дуэт Иры с Дарио Чиризано. Весной фигуристы немного покатались в шоу у Ильи Авербуха, а вот соревновательные программы представят впервые.
Группа Елены Соколовой
Екатерина Миронова/Евгений Устенко из Санкт-Петербурга – одна из самых опытных пар по части скатанности, они вместе выступают уже семь лет. Год за годом ребята трудились и старались запомниться необычными постановками – и «Голодные игры» в их арсенале были, и «Дюна», а в нынешнем сезоне фигуристы готовятся показать программу под музыку из оскароносного фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо.
Группа Елены Масленниковой и Ильи Авербуха
Софья Шевченко начинала в этой группе тренером после того, как в первый раз завершила карьеру, но затем фигуристка поняла, что всё ещё хочет выступать – нашла партнёра и вернулась в строй. На прокаты Масленникова и Авербух выводят новую пару Софья Шевченко/Андрей Ежлов, ранее фигуристы выступали в шоу «Письма любви».
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
Группа Тамары Москвиной
Флагман российского парного катания уже который сезон – школа Тамары Николаевны Москвиной. На контрольных прокатах выступят два дуэта – чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также призёры этапов серии Гран-при России Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, у которых начинается второй совместный сезон. Короткие программы фигуристы представили на мастер-классах в Ленинградской области, а вот произвольные пока ещё никто не видел.
Группа Этери Тутберидзе
Парное катание в группе Этери Тутберидзе продолжает развиваться. В мае 2023 года к команде присоединились двукратные чемпионы России и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В тренерский штаб вошли не только Этери Георгиевна с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, но и специалисты по парному катанию – Павел Слюсаренко, Максим Траньков, Алексей Тихонов. В межсезонье пара тренировалась на сборах в Новогорске, в Москве в «Хрустальном», а также несколько раз бывала в Перми на катке у Слюсаренко. Вице-чемпионов Олимпиады Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в списке на контрольные прокаты нет.
Группа Павла Слюсаренко
В пермской школе «Старт» под руководством Слюсаренко занимаются ещё несколько дуэтов. На прокатах зрителям стоит ждать Юлию Артемьеву/Алексея Брюханова и Елизавету Осокину/Артёма Грицаенко. В прошлом сезоне фигуристы выступали и на взрослых, и на юниорских соревнованиях, нарабатывая опыт, на первенстве России оказались в топ-3. К сожалению, из-за проблем со здоровьем не сможет выступить на прокатах ещё одна пермская пара – Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.
Группа Фёдора Климова
Карина Акопова и Никита Рахманин в прошлом сезоне выступали неровно – из-за травмы партнёрши фигуристы не смогли попасть в призы этапа Гран-при России в Сочи, а также снялись с произвольной программы на этапе в Москве. После этого Карина долго восстанавливалась – до конца сезона-2022/2023.
Группа Сергея Рослякова и Бетины Поповой
От команды Рослякова и Поповой на прокатах выступят две совершенно новые пары, которые не так давно катаются вместе. В межсезонье Денис Ходыкин встал в пару с Таисией Собининой, а Алёна Косторная и вовсе входит в свой первый сезон в качестве парницы вместе с мужем Георгием Куницей. Короткие программы пары показали на первенстве Москвы вне конкурса, а вот произвольные публика увидит впервые.
Группа Сергея Доброскокова
Молодые и дерзкие Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в прошлом сезоне заявили о себе на Гран-при, обыграв опытных Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а затем попали в топ-6 на чемпионате России и отобрались в основу сборной России. Наташа и Илья – это хорошие технари со сложным контентом, а в межсезонье пара поработала над постановками с Ильёй Авербухом.
Группа Нины Мозер
Дарья Бояринцева и Роман Плешков входят во второй полноценный совместный сезон. На первом своём совместном чемпионате России Даша и Роман стали седьмыми, взяли две бронзы на этапах Гран-при России, набрались опыта и теперь готовы удивлять публику новыми постановками.
- 12 сентября 2023
-
17:46
-
17:27
-
15:45
-
13:47
-
11:50
-
10:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:28
-
00:28
- 11 сентября 2023
-
21:05
-
20:13
-
17:38
-
09:21
- 10 сентября 2023
-
19:42
-
18:34
-
17:10
-
16:58
-
16:53
- 9 сентября 2023
-
22:33
-
20:41
- 8 сентября 2023
-
21:39
-
20:22
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:29