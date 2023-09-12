Безумные танцы, Бойкова/Козловский у Тутберидзе и дебют Косторной. Гайд по парным видам

Уже в эти выходные мы увидим новые программы лучших фигуристов России на контрольных прокатах в Москве.

«Чемпионат» представляет гид по парным видам на контрольных прокатах сборной России – перед вами все тренерские штабы и представляющие их участники.

В ходе подготовки материала стало известно, что ещё один танцевальный дуэт распался – Елизавета Пасечник/Максим Некрасов больше не катаются вместе. Очень надеемся, что все остальные заявленные пары доберутся до «Мегаспорта» в целости и сохранности.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Группа Александра Жулина

Самое многочисленное представительство в парных видах – у штаба Александра Жулина. Он выводит на прокаты сразу три пары, причём с двумя дуэтами работает совсем недавно. Возвращение на лёд Степановой/Букина, возрождение Худайбердиевой/Базина после сезона с чередой ошибок, креативные находки Шанаевой/Дрозда (с аллюзией на картину Врубеля «Демон сидящий»)… И всё это в одной команде.

Группа Анжелики Крыловой

За две недели до контрольных прокатов сборной штаб Крыловой лишился открытия прошлого сезона – распалась пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Партнёрша осталась в группе и пока ищет партнёра, а вот на прокаты Анжелика Алексеевна выходит с Аннабель Морозов и Игорем Ерёменко. Фигуристы катаются вместе с зимы этого года, долгое время работали в США с Николаем Морозовым, но сезон в России проведут именно под руководством Крыловой.

Группа Ирины Жук и Александра Свинина

В новый сезон этот коллектив идёт с дебютантами – серебряными призёрами первенства России среди юниоров и победителями финала Гран-при. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин готовятся дебютировать на взрослом уровне. Соня и Даня не первый и не второй год выступают вместе, они – скатанная пара с амбициями.

Группа Дениса Самохина

Денис Самохин выводит на прокаты пару, которая катается вместе меньше года. Ещё год назад Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный катались в «Мегаспорте» с разными партнёрами, но сначала у Дэвида не вышло с Аннабель Морозов, а затем распался и дуэт Иры с Дарио Чиризано. Весной фигуристы немного покатались в шоу у Ильи Авербуха, а вот соревновательные программы представят впервые.

Группа Елены Соколовой

Екатерина Миронова/Евгений Устенко из Санкт-Петербурга – одна из самых опытных пар по части скатанности, они вместе выступают уже семь лет. Год за годом ребята трудились и старались запомниться необычными постановками – и «Голодные игры» в их арсенале были, и «Дюна», а в нынешнем сезоне фигуристы готовятся показать программу под музыку из оскароносного фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Группа Елены Масленниковой и Ильи Авербуха

Софья Шевченко начинала в этой группе тренером после того, как в первый раз завершила карьеру, но затем фигуристка поняла, что всё ещё хочет выступать – нашла партнёра и вернулась в строй. На прокаты Масленникова и Авербух выводят новую пару Софья Шевченко/Андрей Ежлов, ранее фигуристы выступали в шоу «Письма любви».

ПАРНОЕ КАТАНИЕ

Группа Тамары Москвиной

Флагман российского парного катания уже который сезон – школа Тамары Николаевны Москвиной. На контрольных прокатах выступят два дуэта – чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также призёры этапов серии Гран-при России Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, у которых начинается второй совместный сезон. Короткие программы фигуристы представили на мастер-классах в Ленинградской области, а вот произвольные пока ещё никто не видел.

Группа Этери Тутберидзе

Парное катание в группе Этери Тутберидзе продолжает развиваться. В мае 2023 года к команде присоединились двукратные чемпионы России и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В тренерский штаб вошли не только Этери Георгиевна с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, но и специалисты по парному катанию – Павел Слюсаренко, Максим Траньков, Алексей Тихонов. В межсезонье пара тренировалась на сборах в Новогорске, в Москве в «Хрустальном», а также несколько раз бывала в Перми на катке у Слюсаренко. Вице-чемпионов Олимпиады Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в списке на контрольные прокаты нет.

Группа Павла Слюсаренко

В пермской школе «Старт» под руководством Слюсаренко занимаются ещё несколько дуэтов. На прокатах зрителям стоит ждать Юлию Артемьеву/Алексея Брюханова и Елизавету Осокину/Артёма Грицаенко. В прошлом сезоне фигуристы выступали и на взрослых, и на юниорских соревнованиях, нарабатывая опыт, на первенстве России оказались в топ-3. К сожалению, из-за проблем со здоровьем не сможет выступить на прокатах ещё одна пермская пара – Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Группа Фёдора Климова

Карина Акопова и Никита Рахманин в прошлом сезоне выступали неровно – из-за травмы партнёрши фигуристы не смогли попасть в призы этапа Гран-при России в Сочи, а также снялись с произвольной программы на этапе в Москве. После этого Карина долго восстанавливалась – до конца сезона-2022/2023.

Группа Сергея Рослякова и Бетины Поповой

От команды Рослякова и Поповой на прокатах выступят две совершенно новые пары, которые не так давно катаются вместе. В межсезонье Денис Ходыкин встал в пару с Таисией Собининой, а Алёна Косторная и вовсе входит в свой первый сезон в качестве парницы вместе с мужем Георгием Куницей. Короткие программы пары показали на первенстве Москвы вне конкурса, а вот произвольные публика увидит впервые.

Группа Сергея Доброскокова

Молодые и дерзкие Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в прошлом сезоне заявили о себе на Гран-при, обыграв опытных Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а затем попали в топ-6 на чемпионате России и отобрались в основу сборной России. Наташа и Илья – это хорошие технари со сложным контентом, а в межсезонье пара поработала над постановками с Ильёй Авербухом.

Группа Нины Мозер

Дарья Бояринцева и Роман Плешков входят во второй полноценный совместный сезон. На первом своём совместном чемпионате России Даша и Роман стали седьмыми, взяли две бронзы на этапах Гран-при России, набрались опыта и теперь готовы удивлять публику новыми постановками.