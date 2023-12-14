«Всё встало на места, когда опустила капюшон». Как Валиева сенсационно проиграла ЧР-2023

Камила не смогла завоевать второе золото, а потом потеряла и первое. Но фигуристка не расстроилась, ведь она и так сотворила настоящее чудо.

Легенда о том, что Камила Валиева непобедима, начала рушиться сразу после окончания Олимпиады в Пекине, но проиграть на главном старте четырёхлетия — не то же самое, что на национальном турнире, где тебя всегда поддержат и судьи, и преданные фанаты.

Не взяв золото чемпионата России в 2023 году, ученица Этери Тутберидзе навлекла на себя насмешки иностранных критиков, которые наперебой говорили, что у фигуристки теперь нет ни одного титула внутреннего первенства.

Предыдущий у неё отобрали, а следующий она упустила. Вот только грустить Валиева не стала, равно как и молчать. Камила дерзко ответила всем, кто сомневался в ней. Вероятно, в этом году на соревнованиях в Челябинске обидчики вспомнят её слова.

Валиева провалилась с трикселем и разозлила Тутберидзе

У Камилы Валиевой необычайно сложная и запутанная судьба в спорте. Фигуристка-уникум, которой прочили всё золото мира, сначала забрала его, а потом начала терять. Иронично, что, помимо медали высшей пробы с Олимпиады (это решение ждёт болельщиков в феврале 2023 года), ученица Тутберидзе может остаться и без победы на национальном турнире. В ближайшее время, с 20 по 24 декабря, спортсменка будет биться за золото чемпионата России в Челябинске в надежде вернуть себе титул.

Награду со злополучного старта 2022 года Валиевой пришлось вернуть из-за дисквалификации, а вот на соревнованиях, состоявшихся через год, Камила банально не смогла обойти более мощную оппонентку из той же тренерской группы.

Как же это произошло?

Началось всё, конечно же, с короткой программы, в которой фигуристка с треском провалилась. Поклонники Валиевой с нетерпением ждали от неё возвращения элементов ультра-си, в том числе любимого когда-то тройного акселя, но как раз таки с ним Камила не справилась. Воспитанница «Хрустального» сделала «бабочку» и получила 0 баллов за прыжок. Положение у спортсменки было, откровенно говоря, невыгодное, что чувствовали все, включая её наставницу, которая не на шутку разозлилась.

Камила Валиева в короткой программе на чемпионате России — 2023 Фото: РИА Новости

«Очень маленький круг взяла. Аккуратнее нельзя. Надо идти!» — причитала Этери Георгиевна, встречая ученицу у бортика. 76,61 балла — это не те оценки, которые ждала специалист.

Валиева сотворила чудо, но так и не стала чемпионкой

Валиевой нужно было срочно исправляться, что она и сделала в произвольной программе. Перформанс Камилы иначе как чудом нельзя было назвать: вместо тройного акселя фигуристка начала штамповать четверные тулупы — один в комбинации с двойным акселем, второй — сольно. Да, спортсменка оступилась на одном из тройных прыжков, сдвоив его, но это ничуть не испортило впечатления от её проката.

Дело было в особой постановке — той, что вызвала не одну дискуссию. Скандальная программа, посвящённая ужасам Олимпиады в Пекине, в исполнении Валиевой в тот день заиграла новыми красками, а всё потому, что казалось, что Камила со слезами счастья на глазах переворачивает грустную страницу истории. Тренерский штаб убрал из музыкального сопровождения новостную сводку, а сама спортсменка не стала надевать капюшон — деталь, которая не могла остаться не замеченной болельщиками.

Фигуристка призналась — в этом жесте, полном боли, больше нет необходимости.

«Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать своё лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», — отметила Валиева.

По всем канонам для полноты картины Камила должна была выиграть золото и заставить всех критиков замолчать, ведь баллы позволяли: 170,71, общий результат — 247,32. И всё же сказка Валиевой закончилась, когда её обошла коллега по группе Тутберидзе Софья Акатьева. Та не была идеальна в произвольной программе, но преимущество в короткой принесло ей победу.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть» — дерзко и от сердца

Тем не менее проигрыш Валиевой не стал для неё драмой. Она и тренеры остались довольны результатами, как и большинство специалистов в фигурном катании, которые один за другим хвалили несгибаемый характер Камилы.

«Что бы про неё ни говорили — набрала в весе, тяжела стала, ещё что-то… Конёк у неё всё равно мягкий, она работает коленом. Да, сейчас ей сложновато, но опять же — это такой переходный момент, после Олимпиады немножко расслабилась, переходный возраст… Для меня не было той энергетики в произвольной, которая была на прокатах, но у меня всё встало на свои места, когда она опустила капюшон. Невероятная точка, которая развеяла все сомнения!» — восхищалась Екатерина Боброва.

«Ответ ли это критикам? Конечно, у неё словно нет пубертата, и она не оформляется. Но отвечать надо всё время, не на одном соревновании», — поддержала её Татьяна Тарасова.

А уж затем удивила и сама фигуристка, не ставшая молчать и дерзко отреагировавшая на поднявшуюся шумиху после её серебра.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном.

Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем — это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всём, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток. Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих.

Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей — тех, кто действительно переживает за меня. Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.

Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но, когда я плохая, я ещё лучше». И мне сразу становится легче», — сказала она журналу PeopleTalk.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Откровенный выпад от Камилы звучал как вызов, и, возможно, уже на следующей неделе она напомнит о своих словах, показав всё, на что способна, на чемпионате России.