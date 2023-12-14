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Как Валиева проиграла чемпионат России — 2023: провал в короткой программе, триумф — в произвольной, ответ критикам

«Всё встало на места, когда опустила капюшон». Как Валиева сенсационно проиграла ЧР-2023
Екатерина Авдонина
Как Валиева сенсационно проиграла ЧР-2023
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Камила не смогла завоевать второе золото, а потом потеряла и первое. Но фигуристка не расстроилась, ведь она и так сотворила настоящее чудо.

Легенда о том, что Камила Валиева непобедима, начала рушиться сразу после окончания Олимпиады в Пекине, но проиграть на главном старте четырёхлетия — не то же самое, что на национальном турнире, где тебя всегда поддержат и судьи, и преданные фанаты.

Не взяв золото чемпионата России в 2023 году, ученица Этери Тутберидзе навлекла на себя насмешки иностранных критиков, которые наперебой говорили, что у фигуристки теперь нет ни одного титула внутреннего первенства.

Предыдущий у неё отобрали, а следующий она упустила. Вот только грустить Валиева не стала, равно как и молчать. Камила дерзко ответила всем, кто сомневался в ней. Вероятно, в этом году на соревнованиях в Челябинске обидчики вспомнят её слова.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Женщины. Произвольная программа
24 декабря 2022, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
249.74
2
Камила Валиева
Москва
247.32
3
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
241.72

Валиева провалилась с трикселем и разозлила Тутберидзе

У Камилы Валиевой необычайно сложная и запутанная судьба в спорте. Фигуристка-уникум, которой прочили всё золото мира, сначала забрала его, а потом начала терять. Иронично, что, помимо медали высшей пробы с Олимпиады (это решение ждёт болельщиков в феврале 2023 года), ученица Тутберидзе может остаться и без победы на национальном турнире. В ближайшее время, с 20 по 24 декабря, спортсменка будет биться за золото чемпионата России в Челябинске в надежде вернуть себе титул.

Награду со злополучного старта 2022 года Валиевой пришлось вернуть из-за дисквалификации, а вот на соревнованиях, состоявшихся через год, Камила банально не смогла обойти более мощную оппонентку из той же тренерской группы.

Как же это произошло?

Началось всё, конечно же, с короткой программы, в которой фигуристка с треском провалилась. Поклонники Валиевой с нетерпением ждали от неё возвращения элементов ультра-си, в том числе любимого когда-то тройного акселя, но как раз таки с ним Камила не справилась. Воспитанница «Хрустального» сделала «бабочку» и получила 0 баллов за прыжок. Положение у спортсменки было, откровенно говоря, невыгодное, что чувствовали все, включая её наставницу, которая не на шутку разозлилась.

Камила Валиева в короткой программе на чемпионате России — 2023

Камила Валиева в короткой программе на чемпионате России — 2023

Фото: РИА Новости

«Очень маленький круг взяла. Аккуратнее нельзя. Надо идти!» — причитала Этери Георгиевна, встречая ученицу у бортика. 76,61 балла — это не те оценки, которые ждала специалист.

Валиева сотворила чудо, но так и не стала чемпионкой

Валиевой нужно было срочно исправляться, что она и сделала в произвольной программе. Перформанс Камилы иначе как чудом нельзя было назвать: вместо тройного акселя фигуристка начала штамповать четверные тулупы — один в комбинации с двойным акселем, второй — сольно. Да, спортсменка оступилась на одном из тройных прыжков, сдвоив его, но это ничуть не испортило впечатления от её проката.

Дело было в особой постановке — той, что вызвала не одну дискуссию. Скандальная программа, посвящённая ужасам Олимпиады в Пекине, в исполнении Валиевой в тот день заиграла новыми красками, а всё потому, что казалось, что Камила со слезами счастья на глазах переворачивает грустную страницу истории. Тренерский штаб убрал из музыкального сопровождения новостную сводку, а сама спортсменка не стала надевать капюшон — деталь, которая не могла остаться не замеченной болельщиками.

Фигуристка призналась — в этом жесте, полном боли, больше нет необходимости.

«Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать своё лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», — отметила Валиева.

Развязка прошлогоднего чемпионата России:
Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье!
Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье!

По всем канонам для полноты картины Камила должна была выиграть золото и заставить всех критиков замолчать, ведь баллы позволяли: 170,71, общий результат — 247,32. И всё же сказка Валиевой закончилась, когда её обошла коллега по группе Тутберидзе Софья Акатьева. Та не была идеальна в произвольной программе, но преимущество в короткой принесло ей победу.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть» — дерзко и от сердца

Тем не менее проигрыш Валиевой не стал для неё драмой. Она и тренеры остались довольны результатами, как и большинство специалистов в фигурном катании, которые один за другим хвалили несгибаемый характер Камилы.

«Что бы про неё ни говорили — набрала в весе, тяжела стала, ещё что-то… Конёк у неё всё равно мягкий, она работает коленом. Да, сейчас ей сложновато, но опять же — это такой переходный момент, после Олимпиады немножко расслабилась, переходный возраст… Для меня не было той энергетики в произвольной, которая была на прокатах, но у меня всё встало на свои места, когда она опустила капюшон. Невероятная точка, которая развеяла все сомнения!» — восхищалась Екатерина Боброва.

«Ответ ли это критикам? Конечно, у неё словно нет пубертата, и она не оформляется. Но отвечать надо всё время, не на одном соревновании», — поддержала её Татьяна Тарасова.

А уж затем удивила и сама фигуристка, не ставшая молчать и дерзко отреагировавшая на поднявшуюся шумиху после её серебра.

Камила правда умеет быть дерзкой!
«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ
«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном.

Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем — это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всём, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток. Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих.

Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей — тех, кто действительно переживает за меня. Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.

Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но, когда я плохая, я ещё лучше». И мне сразу становится легче», — сказала она журналу PeopleTalk.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: РИА Новости

Откровенный выпад от Камилы звучал как вызов, и, возможно, уже на следующей неделе она напомнит о своих словах, показав всё, на что способна, на чемпионате России.

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