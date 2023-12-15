Челябинск — столица нашей фигурки? Проследили, как изменился состав ЧР за три года

География чемпионатов России в последние годы довольно ограниченная. В декабре 2020 года турнир принимала челябинская арена «Трактор» – и в декабре 2023-го лучшие фигуристы страны вновь соберутся именно на этом катке.

Как сильно изменилось российское фигурное катание за эти три года? Насколько поредел состав в женском одиночном? Доедет ли кто-то из танцевальных пар в прежнем составе? Сколько будет дебютантов, а кто не пропускает ЧР уже 12 лет? Кто уже успел за это время сменить спортивное гражданство? Собрали всю статистику в одном материале.

Из состава-2021 до Челябинска доедут Валиева и ещё три фигуристки

Из 17 фигуристок, которые принимали участие в ЧР-2021, сейчас до Челябинска доедут четверо – это Камила Валиева, Майя Хромых, Мария Талалайкина и Анна Фролова. Подавляющее большинство одиночниц из списка либо находится на паузе – как Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, либо официально завершили карьеру – как Софья Самодурова и Ксения Цибинова.

ЧР-2021 сезон-2023/2024

Для семи участниц женского турнира ЧР-2024 станет дебютным в карьере. Это Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Дарья Садкова и Людмила Фурсова.

Самые опытные одиночницы ЧР-2024 будут соревноваться на главном старте страны в четвёртый раз. По три чемпионата России до этого откатали Камила Валиева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Мария Талалайкина. При этом Маша участвовала ещё в турнире в декабре 2018 года в Саранске. До рекорда Елизаветы Туктамышевой всем участницам ещё кататься и кататься: в копилке у фигуристки 15 взрослых чемпионатов России.

Как раз после сезона-2020/2021 Талалайкина переехала в Италию и предприняла попытку смены спортивного гражданства, но та завершилась неудачно. В прошлом сезоне спортсменка вернулась в Россию и начала выступать на внутренних стартах, а в этом сумела отобраться на главный турнир года в родном для себя Челябинске.

Самарин более 10 лет не пропускает чемпионаты России

В мужском одиночном ситуация чуть получше – семеро участников ЧР-2021 заявлены на грядущий старт (Макар Игнатов, Марк Кондратюк Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Илья Яблоков). Пятеро фигуристов из числа участников того турнира ещё соревнуются, но не прошли отбор, в их числе, например, травмированный Артём Ковалёв. Остальные спортсмены – на паузе, как Михаил Коляда, или же завершили и уже начали тренерскую карьеру – как Антон Шулепов.

Всего лишь для четырёх фигуристов грядущий чемпионат России станет дебютным на взрослом уровне (Постарнаков, Соловьёв, Фёдоров, Зонов), остальные участники уже хотя бы по одному разу бывали на таком старте.

Главный ветеран в мужском одиночном – Александр Самарин. Он выступит уже на 12-м подобном турнире, Александр не пропускает чемпионаты России с декабря 2012 года. Следующий по старшинству – Дмитрий Алиев, для него ЧР-2024 станет восьмым в карьере.

ЧР-2021 сезон-2023/2024

Кто из парников успел сменить паспорт?

В составе парного турнира перемены колоссальные – с ЧР-2021 в прежнем составе выступят только нынешние лидеры нашей сборной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Карина Акопова и Никита Рахманин по-прежнему катаются вместе, но в этот раз на ЧР не выступят.

Ясмина Кадырова и Юлия Артемьева приедут в Челябинск, как и в конце 2020 года, но с новыми партнёрами: Ясмина тогда каталась с Иваном Бальченко, а Юлия – с Михаилом Назарычевым.

Для трёх спортивных пар нынешний турнир станет дебютным соревнованием такого масштаба – это молодые дуэты Елизавета Кулешова и Владимир Следь, Майя Шегай и Игорь Шамшуров, Алёна Косторная и Георгий Куница. У Алёны в карьере уже было три чемпионата России как у одиночницы, и с каждого она увозила медаль. Однако три последних турнира фигуристка пропускала, так что в Челябинске состоится возвращение – но уже в другом виде.

Алена Косторная и Георгий Куница Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рекордсмены по количеству ЧР из нынешнего состава – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, для них турнир на арене «Трактор» станет уже восьмым. Анастасия Мишина тоже выступала до этого на семи чемпионатах России: на одном – с Владиславом Мирзоевым и ещё на шести – с Александром Галлямовым.

Один из участников ЧР-2021 в парах даже успел сменить гражданство: Алексей Святченко уже второй сезон выступает за Венгрию в паре с Марией Павловой, совсем недавно фигуристы заняли четвёртое место в финале Гран-при ISU в Пекине.

Насколько перемешались танцоры на три года?

Три танцевальных пары прошли от Челябинска до Челябинска в том же составе – это Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Степанова и Букин – единственные обладатели золотых наград ЧР-2021, которые будут соревноваться и сейчас: чемпионы в остальных видах либо завершили карьеру, либо ушли на паузу.

Александра и Иван – рекордсмены по числу ЧР среди нынешнего состава, турнир в Челябинске станет для них 10-м. Следом идет Егор Базин: четыре ЧР он откатал с Софьей Евдокимовой и уже на четвёртый турнир едет в паре с Елизаветой Худайбердиевой. Шестой взрослый чемпионат России на счету у Мироновой и Устенко, а ведь по возрасту до прошлого сезона они могли кататься в юниорах (Екатерине недавно исполнилось 20, Евгению – 21).

ЧР-2021 сезон-2023/2024

Основная особенность заявки танцевального турнира – большое количество новичков. Для 8 из 15 пар ЧР в Челябинске станет дебютным в этом составе, причём для четырёх дуэтов турнир будет первым в карьере у обоих партнёров.

Любопытная история сложилась в карьере у Александра Вахнова – ЧР-2021 стал для него последним турниром перед длительной паузой. Фигурист нигде не выступал больше двух с половиной лет, в этом году он вошёл в сезон в паре с Дарьей Савкиной и сумел квалифицироваться на главный старт через серию Гран-при. На своем втором чемпионате России Александр снова выступит именно в Челябинске.